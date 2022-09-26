https://crimea.ria.ru/20220926/kinolog-obyasnil-rezkie-peremeny-v-povedenii-sobak-1124620637.html

Кинолог объяснил резкие перемены в поведении собак

Кинолог объяснил резкие перемены в поведении собак - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Кинолог объяснил резкие перемены в поведении собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о причинах резкого изменения поведения собак. РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T07:45

2022-09-26T07:45

2022-09-26T07:45

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о причинах резкого изменения поведения собак.Голубев напомнил владельцам о внимательном отношении к своим питомцам, в том числе к смене настроения. Нехарактерные проявления в поведении животного могут сигнализировать о плохом самочувствии или стрессе.Вместе с тем, специалист перечислил несколько факторов, которые могут привести к изменениям в настроении и поведении собаки.В первую очередь, Голубев выделяет плохое самочувствие. Так, если собака испытывает боли, она может проявлять тревожность, отказываться от еды или, наоборот, грызть несъедобные предметы. Об этом также может говорить, казалось бы, необоснованная агрессия, замкнутость и малоподвижность питомца. В таком случае животное необходимо показать ветеринару.К резким переменам также может привести недостаток физической активности или внимания хозяина. Если собака устраивает дома погром и игнорирует команды, стоит пересмотреть методы ее воспитания и режим прогулок. Специалист отмечает, что дома собака должна отдыхать, а на улице активно бегать и играть.Гиперактивность или напротив вялость и безынициативность животного – один из показателей стресса. Стресс может привести к агрессии, громкому лаю, непослушанию, фобиям, развитию серьезных заболеваний. В таких случаях нужно незамедлительно обратить к специалисту и разобраться в причинах стресса.Другим фактором может стать смена привычного образа жизни – от переезда до появления нового члена семьи и перестановки мебели. Специалист отмечает, что для животного очень важна стабильность и предсказуемость. Смена обстановки соответственно приводит к переменам в поведении собаки.Ранее кинолог назвал самые опасные аксессуары для собак.

https://crimea.ria.ru/20220807/khozyaeva-pogibshikh-sobak-imeyut-pravo-na-kompensatsiyu-moralnogo-vreda--vs-1124069744.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта