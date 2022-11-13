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Метеозависимость у собак: кинолог рассказал о проявлениях и лечении - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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Метеозависимость у собак: кинолог рассказал о проявлениях и лечении
Метеозависимость у собак: кинолог рассказал о проявлениях и лечении - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Метеозависимость у собак: кинолог рассказал о проявлениях и лечении
Некоторым собакам свойственна метеозависимость. Питомцы, как и их хозяева, могут испытывать недомогания, быть более или менее активны на фоне изменения погодных РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T19:37
2022-11-13T19:37
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Некоторым собакам свойственна метеозависимость. Питомцы, как и их хозяева, могут испытывать недомогания, быть более или менее активны на фоне изменения погодных условий. О том, когда такие проявление становятся поводом для обращения к ветеринару, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.По словам специалиста, некоторые собаки чувствительно реагируют на перемену погоды. Заметить это можно по поведению и настроению животного – чрезмерной активности или, напротив, вялости собаки."Конечно, это касается не всех собак, кто-то абсолютно спокойно переносит любые погодные изменения. Если заметили, что питомец хандрит, понаблюдайте за его самочувствием, в случае необходимости обратитесь за консультацией к ветеринарному врачу", – приводитслова Голубева "Радио 1".Наиболее чувствительны к изменениям погоды и атмосферного давления пожилые животные с болезнями суставов и сердечно-сосудистой системы. Хозяевам таких собак рекомендуется наблюдать за поведением и самочувствием питомцев.Если состояние животного напрямую зависит от изменения погоды, его нужно показать специалисту.Вместе с тем, важен уровень иммунитета собаки. Общее самочувствие может ухудшится на фоне резкого похолодания. Хозяин должен быть готов к этому и подготовить для питомца утепленную прогулочную одежду, чтобы не допустить его замерзания.Снизить влияние погодных условий на самочувствие и здоровье животного поможет сбалансированное питание, своевременная вакцинация и обработка от паразитов, напомнил Голубев.Ранее Голубев предостерег владельцев от добавления специй в еду для собак.
https://crimea.ria.ru/20221006/kakie-spetsii-nelzya-dobavlyat-v-edu-sobak-1124725339.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, совет эксперта
Метеозависимость у собак: кинолог рассказал о проявлениях и лечении

Кинолог Голубев рассказал о влиянии погоды на собак и профилактике метеозависимости

19:37 13.11.2022
 
© heathergunn/pixabayСобака
Собака
© heathergunn/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Некоторым собакам свойственна метеозависимость. Питомцы, как и их хозяева, могут испытывать недомогания, быть более или менее активны на фоне изменения погодных условий. О том, когда такие проявление становятся поводом для обращения к ветеринару, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По словам специалиста, некоторые собаки чувствительно реагируют на перемену погоды. Заметить это можно по поведению и настроению животного – чрезмерной активности или, напротив, вялости собаки.
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"Конечно, это касается не всех собак, кто-то абсолютно спокойно переносит любые погодные изменения. Если заметили, что питомец хандрит, понаблюдайте за его самочувствием, в случае необходимости обратитесь за консультацией к ветеринарному врачу", – приводитслова Голубева "Радио 1".
Наиболее чувствительны к изменениям погоды и атмосферного давления пожилые животные с болезнями суставов и сердечно-сосудистой системы. Хозяевам таких собак рекомендуется наблюдать за поведением и самочувствием питомцев.
Если состояние животного напрямую зависит от изменения погоды, его нужно показать специалисту.
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Вместе с тем, важен уровень иммунитета собаки. Общее самочувствие может ухудшится на фоне резкого похолодания. Хозяин должен быть готов к этому и подготовить для питомца утепленную прогулочную одежду, чтобы не допустить его замерзания.
Снизить влияние погодных условий на самочувствие и здоровье животного поможет сбалансированное питание, своевременная вакцинация и обработка от паразитов, напомнил Голубев.
Ранее Голубев предостерег владельцев от добавления специй в еду для собак.
 
ОбществоСовет эксперта
 
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