https://crimea.ria.ru/20221113/meteozavisimost-u-sobak-kinolog-rasskazal-o-proyavleniyakh-i-lechenii-1125349725.html

Метеозависимость у собак: кинолог рассказал о проявлениях и лечении

Метеозависимость у собак: кинолог рассказал о проявлениях и лечении - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Метеозависимость у собак: кинолог рассказал о проявлениях и лечении

Некоторым собакам свойственна метеозависимость. Питомцы, как и их хозяева, могут испытывать недомогания, быть более или менее активны на фоне изменения погодных РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T19:37

2022-11-13T19:37

2022-11-13T19:37

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Некоторым собакам свойственна метеозависимость. Питомцы, как и их хозяева, могут испытывать недомогания, быть более или менее активны на фоне изменения погодных условий. О том, когда такие проявление становятся поводом для обращения к ветеринару, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.По словам специалиста, некоторые собаки чувствительно реагируют на перемену погоды. Заметить это можно по поведению и настроению животного – чрезмерной активности или, напротив, вялости собаки."Конечно, это касается не всех собак, кто-то абсолютно спокойно переносит любые погодные изменения. Если заметили, что питомец хандрит, понаблюдайте за его самочувствием, в случае необходимости обратитесь за консультацией к ветеринарному врачу", – приводитслова Голубева "Радио 1".Наиболее чувствительны к изменениям погоды и атмосферного давления пожилые животные с болезнями суставов и сердечно-сосудистой системы. Хозяевам таких собак рекомендуется наблюдать за поведением и самочувствием питомцев.Если состояние животного напрямую зависит от изменения погоды, его нужно показать специалисту.Вместе с тем, важен уровень иммунитета собаки. Общее самочувствие может ухудшится на фоне резкого похолодания. Хозяин должен быть готов к этому и подготовить для питомца утепленную прогулочную одежду, чтобы не допустить его замерзания.Снизить влияние погодных условий на самочувствие и здоровье животного поможет сбалансированное питание, своевременная вакцинация и обработка от паразитов, напомнил Голубев.Ранее Голубев предостерег владельцев от добавления специй в еду для собак.

https://crimea.ria.ru/20221006/kakie-spetsii-nelzya-dobavlyat-v-edu-sobak-1124725339.html

https://crimea.ria.ru/20221002/chego-nelzya-skryt-ot-svoey-sobaki--novye-issledovaniya-uchenykh-1124688576.html

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общество, совет эксперта