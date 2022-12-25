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В Госдуме раскритиковали новые правила продажи животных
В Госдуме раскритиковали новые правила продажи животных - РИА Новости Крым, 25.12.2022
В Госдуме раскритиковали новые правила продажи животных
В России в январе обсудят новые требования к торговле животными. На данным этапе опубликованный проект постановления к закону, принятому Госдумой в сентябре,... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T17:48
2022-12-25T17:48
2022-12-25T17:48
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общество
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закон и право
мнения
животные
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В России в январе обсудят новые требования к торговле животными. На данным этапе опубликованный проект постановления к закону, принятому Госдумой в сентябре, вызывает вопросы. Как пишет "Парламентская газета", закон должен вступить в силу с марта 2023 года. Однако прописанные правила не предусматривают долгого пребывания животных в указанных условиях.Своя "жилплощадь" и питаниеВ документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов, указано, что кормить животных нужно с оглядкой на вид и возраст и учитывая состояние здоровья. Для контроля за питанием и уборкой продавец должен будет завести специальный журнал.При этом в каждом таком "домике" должны быть емкости для воды и еды, а также приспособления для сна и укрытие, где животное могло бы спрятаться от посторонних глаз. Кошкам еще полагается и когтеточка. Продавец должен поддерживать жилище животных в чистоте и следить за температурным режимом и влажностью.В Госдуме требования не оценилиОзнакомившись с новыми требованиями, автор закона, зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал их "слишком либеральными", отметив что они не рассчитаны на долгосрочное содержание питомцев.Он также заметил, что в новых требованиях нет указаний по доступу животных к солнечному свету и свежему воздуху, обязательств продавцов о выгуле и регулярных ветеринарных осмотрах.Единственным плюсом от новых требований он назвал закрытие "птичьих рынков", которые по мнению Бурматова, просто не справятся с поставленными условиями продажи животных. При этом зоомагазины продолжат торговать питомцами. В связи с этим уточняется, что в начале года депутаты пригласят представителей Минприроды в парламент для публичного обсуждения инициатив.Читайте также на РИА Новости Крым:Кубанские спасатели в седьмой раз сняли с дерева одного и того же котаБез кота и жизнь не та: как и почему кошки влияют на людейКому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказ
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россия, общество, государственная дума рф, закон и право, мнения, животные, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В России в январе обсудят новые требования к торговле животными. На данным этапе опубликованный проект постановления к закону, принятому Госдумой в сентябре, вызывает вопросы.
Как пишет
"Парламентская газета", закон должен вступить в силу с марта 2023 года. Однако прописанные правила не предусматривают долгого пребывания животных в указанных условиях.
Своя "жилплощадь" и питание
В документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов, указано, что кормить животных нужно с оглядкой на вид и возраст и учитывая состояние здоровья. Для контроля за питанием и уборкой продавец должен будет завести специальный журнал.
Жить животные должны будут в клетках либо вольерах не меньше установленного размера. Собаке до 5 кг выделено 0,2 квадратных метра, до 0,5 кг — 0,3 квадрата. Маленьким котятам положена площадь в 0,15 квадратов, а взрослым кошкам — 0,25. Высота клеток должна быть не менее полуметра, а ширина от 60 см. По словам руководителя Альянса защитников животных Юрия Корецких, эти требования "абсолютно минимальны". "Это получаются практически переноски", — сказал он.
При этом в каждом таком "домике" должны быть емкости для воды и еды, а также приспособления для сна и укрытие, где животное могло бы спрятаться от посторонних глаз. Кошкам еще полагается и когтеточка. Продавец должен поддерживать жилище животных в чистоте и следить за температурным режимом и влажностью.
В Госдуме требования не оценили
Ознакомившись с новыми требованиями, автор закона, зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал их "слишком либеральными", отметив что они не рассчитаны на долгосрочное содержание питомцев.
"Одно дело, если животное проводит в таких условиях несколько часов, другое — несколько месяцев. За это время оно успеет стать инвалидом", — считает депутат.
Он также заметил, что в новых требованиях нет указаний по доступу животных к солнечному свету и свежему воздуху, обязательств продавцов о выгуле и регулярных ветеринарных осмотрах.
Единственным плюсом от новых требований он назвал закрытие "птичьих рынков", которые по мнению Бурматова, просто не справятся с поставленными условиями продажи животных. При этом зоомагазины продолжат торговать питомцами.
В связи с этим уточняется, что в начале года депутаты пригласят представителей Минприроды в парламент для публичного обсуждения инициатив.
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