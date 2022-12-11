https://crimea.ria.ru/20221211/kubanskie-spasateli-v-sedmoy-raz-snyali-s-dereva-odnogo-i-togo-zhe-kota-1125808781.html

Кубанские спасатели в седьмой раз сняли с дерева одного и того же кота

Кубанские спасатели в седьмой раз сняли с дерева одного и того же кота - РИА Новости Крым, 11.12.2022

Кубанские спасатели в седьмой раз сняли с дерева одного и того же кота

Новороссийским спасателям пришлось в седьмой раз снимать с дерева одного и того же кота. Об очередном спасении пушистого любителя приключений рассказал... РИА Новости Крым, 11.12.2022

2022-12-11T18:48

2022-12-11T18:48

2022-12-11T18:48

животные

кубань

общество

краснодарский край

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. Новороссийским спасателям пришлось в седьмой раз снимать с дерева одного и того же кота. Об очередном спасении пушистого любителя приключений рассказал начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. Детали происшествияПо словам Одерова, в местную Службу спасения обратился очевидец, который сообщил, что в одном из городских парков, на высоте около десяти метров, на дереве сидит кот и не может самостоятельно спустится. На место пришлось выезжать специалистам:"Спасатели при помощи приставной лестницы залезли на дерево и сняли котяру на землю", — подвел итог спасательной операции начальник профильного подразделения.Любитель создавать суетуПри этом оказалось, что счастливое спасение оказалось не первым в жизни животного. Уточняется, что хвостатый уже в седьмой раз забирается на деревья и сидит там по несколько дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Кот Мостик поймал "Золотую рыбку" и загадал желание в "Артеке"Без кота и жизнь не та: как и почему кошки влияют на людей — психологКак избавить кошку от ожирения

кубань

краснодарский край

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животные, кубань, общество, краснодарский край, происшествия