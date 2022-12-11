https://crimea.ria.ru/20221211/kubanskie-spasateli-v-sedmoy-raz-snyali-s-dereva-odnogo-i-togo-zhe-kota-1125808781.html
Кубанские спасатели в седьмой раз сняли с дерева одного и того же кота
Кубанские спасатели в седьмой раз сняли с дерева одного и того же кота - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Кубанские спасатели в седьмой раз сняли с дерева одного и того же кота
Новороссийским спасателям пришлось в седьмой раз снимать с дерева одного и того же кота. Об очередном спасении пушистого любителя приключений рассказал... РИА Новости Крым, 11.12.2022
2022-12-11T18:48
2022-12-11T18:48
2022-12-11T18:48
животные
кубань
общество
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. Новороссийским спасателям пришлось в седьмой раз снимать с дерева одного и того же кота. Об очередном спасении пушистого любителя приключений рассказал начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. Детали происшествияПо словам Одерова, в местную Службу спасения обратился очевидец, который сообщил, что в одном из городских парков, на высоте около десяти метров, на дереве сидит кот и не может самостоятельно спустится. На место пришлось выезжать специалистам:"Спасатели при помощи приставной лестницы залезли на дерево и сняли котяру на землю", — подвел итог спасательной операции начальник профильного подразделения.Любитель создавать суетуПри этом оказалось, что счастливое спасение оказалось не первым в жизни животного. Уточняется, что хвостатый уже в седьмой раз забирается на деревья и сидит там по несколько дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Кот Мостик поймал "Золотую рыбку" и загадал желание в "Артеке"Без кота и жизнь не та: как и почему кошки влияют на людей — психологКак избавить кошку от ожирения
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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животные, кубань, общество, краснодарский край, происшествия
Кубанские спасатели в седьмой раз сняли с дерева одного и того же кота
В Новороссийске спасатели в седьмой раз сняли с дерева одного и того же кота
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым.
Новороссийским спасателям пришлось в седьмой раз снимать с дерева одного и того же кота. Об очередном спасении пушистого любителя приключений рассказал
начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
Детали происшествия
По словам Одерова, в местную Службу спасения обратился очевидец, который сообщил, что в одном из городских парков, на высоте около десяти метров, на дереве сидит кот и не может самостоятельно спустится. На место пришлось выезжать специалистам:
"Спасатели при помощи приставной лестницы залезли на дерево и сняли котяру на землю", — подвел итог спасательной операции начальник профильного подразделения.
Любитель создавать суету
При этом оказалось, что счастливое спасение оказалось не первым в жизни животного. Уточняется, что хвостатый уже в седьмой раз забирается на деревья и сидит там по несколько дней.
"Этот кот — любитель создать вокруг себя суету", — констатировал Одеров.
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