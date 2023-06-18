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Душ и горячее питание в купе: что изменится в поезде Симферополь – Адлер - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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Душ и горячее питание в купе: что изменится в поезде Симферополь – Адлер
Душ и горячее питание в купе: что изменится в поезде Симферополь – Адлер - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Душ и горячее питание в купе: что изменится в поезде Симферополь – Адлер
Пассажирский поезд №315/316 Симферополь – Адлер с сентября будет состоять из купейных вагонов, оборудованных душем и новой системой подачи питьевой воды. Кроме... РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T17:09
2023-06-18T17:09
поезд
гранд сервис экспресс
крым
симферополь
транспорт
логистика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд №315/316 Симферополь – Адлер с сентября будет состоять из купейных вагонов, оборудованных душем и новой системой подачи питьевой воды. Кроме того, пассажиры смогут заказывать горячее питание непосредственно в свое купе. Об этом сообщили в компании перевозчика."Гранд Сервис Экспресс" в сентябре меняет схему формирования пассажирского поезда №315/316 Симферополь – Адлер, осенью он будет состоять из купейных вагонов", - говорится в сообщении.Уточняется, что поезд курсирует через день и связывает Крым с Краснодаром и ближайшим работающим аэропортом в Сочи.Обновленный состав отправится в первый рейс 14 сентября из Симферополя, а 15 сентября из Адлера. Билеты можно будет приобрести за 90 суток до отправления поезда.Поезд будет сформирован из купейных вагонов нового модельного ряда: в каждом вагоне предусмотрен душ, будет работать новая система подачи питьевой воды – как горячей, так и холодной. Также новые купе будут снабжены розетками и usb-разъемами для зарядки телефонов, сейфами для хранения особо ценных вещей.Кроме того, будет организовано буфетное обслуживание: горячее питание по желанию пассажира, принесут прямо в купе.Ранее сообщалось, что скоростные поезда "Ласточка" начнут курсировать в Запорожской области в ближайшее время, когда будет обеспечена полная безопасность железнодорожных перевозок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отменили дополнительный поезд в КерчьВ Крыму усилят меры безопасности на железной дорогеВ Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения
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Новости
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поезд, гранд сервис экспресс, крым, симферополь, транспорт, логистика, новости
Душ и горячее питание в купе: что изменится в поезде Симферополь – Адлер

Перевозчик: с сентября поезд Симферополь-Адлер будет состоять из купейных вагонов с душем

17:09 18.06.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд в Крыму
Поезд в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд №315/316 Симферополь – Адлер с сентября будет состоять из купейных вагонов, оборудованных душем и новой системой подачи питьевой воды. Кроме того, пассажиры смогут заказывать горячее питание непосредственно в свое купе. Об этом сообщили в компании перевозчика.
"Гранд Сервис Экспресс" в сентябре меняет схему формирования пассажирского поезда №315/316 Симферополь – Адлер, осенью он будет состоять из купейных вагонов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поезд курсирует через день и связывает Крым с Краснодаром и ближайшим работающим аэропортом в Сочи.
Обновленный состав отправится в первый рейс 14 сентября из Симферополя, а 15 сентября из Адлера. Билеты можно будет приобрести за 90 суток до отправления поезда.
"Поезд №315/316 отправляется из Симферополя в 16:50 и прибывает в Адлер в 12:34. В обратную сторону поезд отправляется из Адлера в 16:42 и прибывает в Симферополь на следующий день в 10:20", - напомнили в компании.
Поезд будет сформирован из купейных вагонов нового модельного ряда: в каждом вагоне предусмотрен душ, будет работать новая система подачи питьевой воды – как горячей, так и холодной. Также новые купе будут снабжены розетками и usb-разъемами для зарядки телефонов, сейфами для хранения особо ценных вещей.
Кроме того, будет организовано буфетное обслуживание: горячее питание по желанию пассажира, принесут прямо в купе.
Ранее сообщалось, что скоростные поезда "Ласточка" начнут курсировать в Запорожской области в ближайшее время, когда будет обеспечена полная безопасность железнодорожных перевозок.
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ПоездГранд Сервис ЭкспрессКрымСимферопольТранспортЛогистикаНовости
 
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