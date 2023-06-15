https://crimea.ria.ru/20230615/v-krymu-otmenili-dopolnitelnyy-poezd-v-kerch-1129406178.html
В Крыму отменили дополнительный поезд в Керчь
В Крыму отменили дополнительный поезд в Керчь - РИА Новости Крым, 15.06.2023
В Крыму отменили дополнительный поезд в Керчь
С 15 июня в Крыму перестает курсировать дополнительный поезд по маршруту Керчь – Южная Новый Парк – вокзал Керчь. Об этом сообщает Южная пригородная... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T13:37
2023-06-15T13:37
2023-06-15T13:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. С 15 июня в Крыму перестает курсировать дополнительный поезд по маршруту Керчь – Южная Новый Парк – вокзал Керчь. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).Отмечается, что состав был назначен на маршрут для подвоза пассажиров, которые прибывают на станцию Керчь-Южная на поезде дальнего следования.Кроме того, с 15 июня изменился график движения поезда № 6743 сообщением Джанкой – Керчь на участке Чистополье – Керчь. Уточняется, что новая схема будет действовать только по четвергам с 15 июня по 28 сентября 2023 года."Чистополье 10.28-10.45 (вместо 10.33), Багерово 10.57-10.58 (вместо 10.44-10.45), Керчь 11.12 (вместо 11.00)", - говорится в тексте.В другие дни расписание останется прежним.Корректировка расписания связана с изменением в графике движения пассажирского поезда дальнего следования № 196/196 Ростов – Симферополь.Ранее сообщалось, что на железной дороге в Крыму усилят меры безопасности после диверсий, вопрос защиты объектов железнодорожной инфраструктуры будет обсуждаться на федеральном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму усилят меры безопасности на железной дорогеАксенов: в Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути - причины выясняютКаким будет курортный сезон в Крыму - ответ Аксенова
https://crimea.ria.ru/20230602/kupe-s-dushem-poezd-iz-moskvy-v-kerch-prodlevayut-do-simferopolya-1129156267.html
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крым, железные дороги крыма, поезд, транспорт, общество, керчь, новости крыма
В Крыму отменили дополнительный поезд в Керчь
В Крыму отменили пригородный дополнительный поезд Керчь – Южная Новый Парк – вокзал Керчь
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. С 15 июня в Крыму перестает курсировать дополнительный поезд по маршруту Керчь – Южная Новый Парк – вокзал Керчь. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).
Отмечается, что состав был назначен на маршрут для подвоза пассажиров, которые прибывают на станцию Керчь-Южная на поезде дальнего следования.
"Данное решение принято в связи с продлением поезда № 159/160 сообщением Москва – Керчь-Южная Новый Парк до Симферополя", - объяснили в компании.
Кроме того, с 15 июня изменился график движения поезда № 6743 сообщением Джанкой – Керчь на участке Чистополье – Керчь. Уточняется, что новая схема будет действовать только по четвергам с 15 июня по 28 сентября 2023 года.
"Чистополье 10.28-10.45 (вместо 10.33), Багерово 10.57-10.58 (вместо 10.44-10.45), Керчь 11.12 (вместо 11.00)", - говорится в тексте.
В другие дни расписание останется прежним.
Корректировка расписания связана с изменением в графике движения пассажирского поезда дальнего следования № 196/196 Ростов – Симферополь.
Ранее сообщалось, что на железной дороге в Крыму усилят меры безопасности
после диверсий, вопрос защиты объектов железнодорожной инфраструктуры будет обсуждаться на федеральном уровне.
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