https://crimea.ria.ru/20230615/v-krymu-otmenili-dopolnitelnyy-poezd-v-kerch-1129406178.html

В Крыму отменили дополнительный поезд в Керчь

В Крыму отменили дополнительный поезд в Керчь - РИА Новости Крым, 15.06.2023

В Крыму отменили дополнительный поезд в Керчь

С 15 июня в Крыму перестает курсировать дополнительный поезд по маршруту Керчь – Южная Новый Парк – вокзал Керчь. Об этом сообщает Южная пригородная... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T13:37

2023-06-15T13:37

2023-06-15T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. С 15 июня в Крыму перестает курсировать дополнительный поезд по маршруту Керчь – Южная Новый Парк – вокзал Керчь. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).Отмечается, что состав был назначен на маршрут для подвоза пассажиров, которые прибывают на станцию Керчь-Южная на поезде дальнего следования.Кроме того, с 15 июня изменился график движения поезда № 6743 сообщением Джанкой – Керчь на участке Чистополье – Керчь. Уточняется, что новая схема будет действовать только по четвергам с 15 июня по 28 сентября 2023 года."Чистополье 10.28-10.45 (вместо 10.33), Багерово 10.57-10.58 (вместо 10.44-10.45), Керчь 11.12 (вместо 11.00)", - говорится в тексте.В другие дни расписание останется прежним.Корректировка расписания связана с изменением в графике движения пассажирского поезда дальнего следования № 196/196 Ростов – Симферополь.Ранее сообщалось, что на железной дороге в Крыму усилят меры безопасности после диверсий, вопрос защиты объектов железнодорожной инфраструктуры будет обсуждаться на федеральном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму усилят меры безопасности на железной дорогеАксенов: в Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути - причины выясняютКаким будет курортный сезон в Крыму - ответ Аксенова

https://crimea.ria.ru/20230602/kupe-s-dushem-poezd-iz-moskvy-v-kerch-prodlevayut-do-simferopolya-1129156267.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, железные дороги крыма, поезд, транспорт, общество, керчь, новости крыма