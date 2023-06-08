Каким будет курортный сезон в Крыму - ответ Аксенова
Аксенов: в этом году Крым проведет курортный сезон в урезанном формате
20:10 08.06.2023 (обновлено: 20:11 08.06.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛето закончилось
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Курортный сезон в этом году в Крыму пройдет в урезанном варианте. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Безопасность туристов
"Сезон так или иначе глобальным не будет, у нас есть ограничения в транспортной логистике: аэропорт не работает, а поездами мы максимум 1,5 млн перевезем туристов, автомобильным транспортом, конечно люди едут. Но мы понимаем, что из-за той информационной повестки, которая сейчас существует, многие просто опасаются. Поэтому мы сезон в этом году проведем в урезанном варианте. Но хочу заверить, что в Крыму туристам ничего не угрожает", - сказал Аксенов в программе "Разговор о важном" в эфире "Крым 24".
Поддержка бизнеса
При этом власти республики продолжат выполнять действующие программы поддержки туристической отрасли и разработают новые.
"Мы компенсируем непосредственно минимальные оплаты размера труда тем предприятиям туристической сферы, которые не проводят сокращение сотрудников в течение четырех месяцев, – это около 30 тысяч сотрудников по всему Крыму – больше 2,5 млрд рублей выделено на эти цели по указу президента", - отметил Аксенов.
При этом после сезона поддержку получат и те отельеры, которые так и не смогли открыться для туристов, заверил Аксенов.
"По итогам курортного сезона сядем с отельерами и туристическими направлениями бизнеса и выработаем меры поддержки, если придется – будем принимать их позже, но так или иначе курортную сферу поддержим. Примем решение и по тем средствам размещения, которые не заработают в этом году, я обещаю, что в середине июля рассмотрим все минусы, которые ситуация нам создала, и примем соответствующие решения, которые позволят поддержать отрасль", - заключил глава республики.
В мае руководитель представительства гостинично-туристской Ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская отметила, что из-за снижения числа бронирований отельеры Крыма опускают ценовую планку. При этом, по ее словам, такое положение может сказаться на качестве сервиса. Частично выровнять ситуацию поможет помощь в виде четырехкратного МРОТ для поддержки занятости в туристической сфере.
Ранее Минэкономразвития России разработало проект, по которому туристической отрасли Крыма и Севастополя выделят дополнительную поддержку в сфере занятости. Крым получит 2,7 млрд рублей на поддержку туротрасли, Севастополь - 543 млн рублей. Мера призвана сохранить рабочие места, ее реализация позволит продолжать развитие туристической сферы полуострова, несмотря на существующие трудности.
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