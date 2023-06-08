https://crimea.ria.ru/20230608/kakim-budet-kurortnyy-sezon-v-krymu---otvet-aksenova-1129274034.html

Каким будет курортный сезон в Крыму - ответ Аксенова

Каким будет курортный сезон в Крыму - ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Каким будет курортный сезон в Крыму - ответ Аксенова

Курортный сезон в этом году в Крыму пройдет в урезанном варианте. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T20:10

2023-06-08T20:10

2023-06-08T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Курортный сезон в этом году в Крыму пройдет в урезанном варианте. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Безопасность туристовПоддержка бизнесаПри этом власти республики продолжат выполнять действующие программы поддержки туристической отрасли и разработают новые."Мы компенсируем непосредственно минимальные оплаты размера труда тем предприятиям туристической сферы, которые не проводят сокращение сотрудников в течение четырех месяцев, – это около 30 тысяч сотрудников по всему Крыму – больше 2,5 млрд рублей выделено на эти цели по указу президента", - отметил Аксенов.При этом после сезона поддержку получат и те отельеры, которые так и не смогли открыться для туристов, заверил Аксенов.В мае руководитель представительства гостинично-туристской Ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская отметила, что из-за снижения числа бронирований отельеры Крыма опускают ценовую планку. При этом, по ее словам, такое положение может сказаться на качестве сервиса. Частично выровнять ситуацию поможет помощь в виде четырехкратного МРОТ для поддержки занятости в туристической сфере.Ранее Минэкономразвития России разработало проект, по которому туристической отрасли Крыма и Севастополя выделят дополнительную поддержку в сфере занятости. Крым получит 2,7 млрд рублей на поддержку туротрасли, Севастополь - 543 млн рублей. Мера призвана сохранить рабочие места, ее реализация позволит продолжать развитие туристической сферы полуострова, несмотря на существующие трудности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВЦИОМ: сколько россияне планируют потратить на летний отдых в этом годуСколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ АксеноваСколько стоит приехать в Крым - инфографика

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