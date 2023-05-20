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Дешевый отдых в Крыму: что будет летом с ценами и сервисом

Дешевый отдых в Крыму: что будет летом с ценами и сервисом - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Дешевый отдых в Крыму: что будет летом с ценами и сервисом

Из-за снижения числа бронирований отельеры Крыма опускают ценовую планку, однако пока делать прогноз на туристический сезон рано, ситуация будет зависеть от... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-20T08:26

2023-05-20T08:26

2023-05-19T18:11

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Из-за снижения числа бронирований отельеры Крыма опускают ценовую планку, однако пока делать прогноз на туристический сезон рано, ситуация будет зависеть от многих факторов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила руководитель представительства Гостинично -Туристской Ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская.Крым снижает ценыПо словам эксперта, туристическая отрасль Крыма "застыла в ожидании". Как правило, курортный сезон на полуострове стартует в июне, и только к середине первого летнего месяца становится понятно - будет ли сезон удачным. При этом, трудности логистики и близость к зоне проведения СВО могут стать для туриста отпугивающим фактором, поэтому крымские отельеры превентивно снижают цены.Цена и сервисПо словам Марнопольской, ситуация по регионам разная. Ялта сохраняет довольно высокую привлекательность для туристов даже в осенне-зимний период: Южнобережье притягивает не только гостей издалека, но и самих крымчан, поэтому здесь "падать" в цене не спешат. Другие крымские курорты делать это вынуждены."Например, в Щелкино (Азовское море) снижение до 50%. Западный Крым - тоже более тревожные ожидания, поскольку логистически добираться туда дольше и сложнее. В этой связи меньше бронирований, а, значит, ниже цены", - поясняет представитель отрасли.При этом для самих отельеров снижение цен - мера, которая заставляет сокращать штат, экономить на дополнительных услугах, активностях и лояльностях."Конечно, это негативный фактор. Приходится расставаться с персоналом, с людьми, которые много лет работали, давно обучены, мотивированы, знают объект. Это самое критичное, что есть сейчас в нашей отрасли", - продолжает гостья эфира.По ее словам, такое положение может сказаться на качестве сервиса: "там, где есть нехватка персонала, это ощущается". Частично выровнять ситуацию поможет помощь в виде четырехкратного МРОТ для поддержки занятости в туристической сфере.Ранее Минэкономразвития России разработало проект, по которому туристической отрасли Крыма и Севастополя выделят дополнительную поддержку в сфере занятости. Крым получит 2,7 млрд рублей на поддержку туротрасли, Севастополь - 543 млн рублей. Мера призвана сохранить рабочие места, ее реализация позволит продолжать развитие туристической сферы полуострова, несмотря на существующие трудности.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023Каким будет лето в КрымуЖилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму

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https://crimea.ria.ru/20230508/letniy-garderob-v-krymu-alpaki-i-verblyudy-gotovyatsya-k-tursezonu-i-zhare-1128587622.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, валентина марнопольская, крым, новости крыма, экономика, мнения, отдых, цены в крыму, логистика