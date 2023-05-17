https://crimea.ria.ru/20230517/sevastopol-poluchit-polmilliarda-rubley-na-podderzhku-turotrasli-1128771311.html

Севастополь получит полмиллиарда рублей на поддержку туротрасли

Севастополь получит полмиллиарда рублей на поддержку туротрасли - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Севастополь получит полмиллиарда рублей на поддержку туротрасли

Севастополь получит более полумиллиарда рублей для поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей туристической отрасли. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T12:03

2023-05-17T12:03

2023-05-17T12:04

туризм

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Севастополь получит более полумиллиарда рублей для поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей туристической отрасли. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, опыт прошлого года, когда турсфера города получила выплаты двукратного МРОТ на каждого сотрудника, показал важность этой меры. Общая сумма выплат в 2022 -ом составила 113,5 млн рублей, деньги получили более 500 наиболее пострадавших предприятий - турагентства, отельеры, перевозчики, общепиты."С учетом того, что в этом году будет выплачиваться по четыре МРОТа на каждого сотрудника, мера поддержки позволит охватить в 2,5 раза больше предпринимателей, занятых в туротрасли", - констатировал Развожаев.Как сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов, республика получит 2,7 млрд рублей на поддержку занятости в туротрасли. Средства из резервного фонда правительства планируют распределить на 3,5 тысячи местных организаций и индивидуальных предпринимателей. Такой проект постановления разработан Минэкономразвития России. Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько востребованы санатории КрымаКаким будет лето в КрымуЖилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму

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севастополь

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севастополь, михаил развожаев, туризм в крыму, экономика, правительство россии, новости крыма, общество