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Правительство РФ поддержит занятость в туротрасли Крыма - РИА Новости Крым, 16.05.2023
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Правительство РФ поддержит занятость в туротрасли Крыма
Правительство РФ поддержит занятость в туротрасли Крыма - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Правительство РФ поддержит занятость в туротрасли Крыма
Туристическая отрасль Крыма и Севастополя получит дополнительную поддержку в сфере занятости, такой проект постановления разработан Минэкономразвития России,... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T20:52
2023-05-16T20:52
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туризм в крыму
внутренний туризм
минтуризма крыма
сергей аксенов
вадим волченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Туристическая отрасль Крыма и Севастополя получит дополнительную поддержку в сфере занятости, такой проект постановления разработан Минэкономразвития России, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.Деньги на занятость"Средства из резервного фонда правительства в размере 2,7 млрд рублей планируют распределить на 3,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей Крыма. Все они получат единовременные выплаты в размере четырех МРОТ на одного сотрудника", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Руководитель региона назвал меру важнйо и своевременной, отметив, что ее реализация позволит продолжать развитие отрасли, несмотря на существующие трудности.Как сообщает управление информации и пресс-службы Главы Крыма со ссылкой на регионального министра курортов и туризма Вадима Волченко, эта мера активно отрабатывалась совместно с бизнесом и федеральным Правительством. Нацпроект по туризмуТакже федеральные меры поддержки на развитие сферы туризма Крымского полуострова предусмотрены и в рамках нацпроекта по туризму, сказано в сообщении пресс-службы.Ранее министр курортов Крыма Вадим Волченко рассказал, что номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. Это связано с проблемами логистики. Сами отельеры тоже отмечают снижение числа бронирований, из-за этого в отрасли падают зарплаты и освобождаются вакансии. При этом в Минтрансе РФ рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые даже планируют оборудовать вагонами-столовыми. Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы в Крыму ищут местные продукты и виноСдержанный оптимизм: Константинов оценил перспективы турсезона в КрымуАксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону
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крым, туризм в крыму, внутренний туризм, минтуризма крыма, сергей аксенов, вадим волченко, новости крыма
Правительство РФ поддержит занятость в туротрасли Крыма

Аксенов: Крым получит 2,7 млрд рублей на поддержку занятости в туротрасли

20:52 16.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Туристическая отрасль Крыма и Севастополя получит дополнительную поддержку в сфере занятости, такой проект постановления разработан Минэкономразвития России, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

Деньги на занятость

"Средства из резервного фонда правительства в размере 2,7 млрд рублей планируют распределить на 3,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей Крыма. Все они получат единовременные выплаты в размере четырех МРОТ на одного сотрудника", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Руководитель региона назвал меру важнйо и своевременной, отметив, что ее реализация позволит продолжать развитие отрасли, несмотря на существующие трудности.
Как сообщает управление информации и пресс-службы Главы Крыма со ссылкой на регионального министра курортов и туризма Вадима Волченко, эта мера активно отрабатывалась совместно с бизнесом и федеральным Правительством.
"Принятие этого решения не только сохранит коллективы, но и даст возможность экономического маневра самим предприятиям. По итогам прошлого года поддержку, оказанную путем выплаты в размере двух МРОТ на одного сотрудника, получили более 1 700 субъектов туристической деятельности", – напомнил Волченко.

Нацпроект по туризму

Также федеральные меры поддержки на развитие сферы туризма Крымского полуострова предусмотрены и в рамках нацпроекта по туризму, сказано в сообщении пресс-службы.
"В этом году в регион направят 536 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры, пляжных территорий и поддержку событийных мероприятий. Уже сейчас в Крыму реализуются четыре проекта по строительству гостиниц на 3,5 тысячи номеров по программе льготного кредитования. Инвесторы вкладывают 23 млрд рублей, создают 2,5 тысячи рабочих мест".
Ранее министр курортов Крыма Вадим Волченко рассказал, что номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. Это связано с проблемами логистики.
Сами отельеры тоже отмечают снижение числа бронирований, из-за этого в отрасли падают зарплаты и освобождаются вакансии.
При этом в Минтрансе РФ рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов.
Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые даже планируют оборудовать вагонами-столовыми.
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