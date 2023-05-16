https://crimea.ria.ru/20230516/pravitelstvo-rf-podderzhit-zanyatost-v-turotrasli-kryma-1128765764.html

Правительство РФ поддержит занятость в туротрасли Крыма

Правительство РФ поддержит занятость в туротрасли Крыма - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Правительство РФ поддержит занятость в туротрасли Крыма

Туристическая отрасль Крыма и Севастополя получит дополнительную поддержку в сфере занятости, такой проект постановления разработан Минэкономразвития России,... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T20:52

2023-05-16T20:52

2023-05-16T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Туристическая отрасль Крыма и Севастополя получит дополнительную поддержку в сфере занятости, такой проект постановления разработан Минэкономразвития России, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.Деньги на занятость"Средства из резервного фонда правительства в размере 2,7 млрд рублей планируют распределить на 3,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей Крыма. Все они получат единовременные выплаты в размере четырех МРОТ на одного сотрудника", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Руководитель региона назвал меру важнйо и своевременной, отметив, что ее реализация позволит продолжать развитие отрасли, несмотря на существующие трудности.Как сообщает управление информации и пресс-службы Главы Крыма со ссылкой на регионального министра курортов и туризма Вадима Волченко, эта мера активно отрабатывалась совместно с бизнесом и федеральным Правительством. Нацпроект по туризмуТакже федеральные меры поддержки на развитие сферы туризма Крымского полуострова предусмотрены и в рамках нацпроекта по туризму, сказано в сообщении пресс-службы.Ранее министр курортов Крыма Вадим Волченко рассказал, что номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. Это связано с проблемами логистики. Сами отельеры тоже отмечают снижение числа бронирований, из-за этого в отрасли падают зарплаты и освобождаются вакансии. При этом в Минтрансе РФ рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые даже планируют оборудовать вагонами-столовыми. Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы в Крыму ищут местные продукты и виноСдержанный оптимизм: Константинов оценил перспективы турсезона в КрымуАксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, внутренний туризм, минтуризма крыма, сергей аксенов, вадим волченко, новости крыма