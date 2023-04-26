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Туристы в Крыму ищут местные продукты и вино - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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https://crimea.ria.ru/20230426/turisty-v-krymu-ischut-mestnye-produkty-i-vino--1128356220.html
Туристы в Крыму ищут местные продукты и вино
Туристы в Крыму ищут местные продукты и вино - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Туристы в Крыму ищут местные продукты и вино
Туристы во время отдыха в Крыму и Севастополе предпочитают местную кухню - рыбу, вино и сезонные овощи. Об этом рассказал член Союза рестораторов, ресторатор из РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T07:55
2023-04-26T07:55
радио "спутник в крыму"
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денис штукатуров
туризм в крыму
кулинария
общество
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Туристы во время отдыха в Крыму и Севастополе предпочитают местную кухню - рыбу, вино и сезонные овощи. Об этом рассказал член Союза рестораторов, ресторатор из Севастополя Денис Штукатуров в эфире радио "Спутник в Крыму"."В первую очередь гостей интересуют местные рыба и морепродукты – устрицы, мидии, рапана. Люди хотят местное вино, это серьезный и устойчивый тренд. Также гости предпочитают свежие овощи, зелень и фрукты, которые по сезону", - отметил он.Крым стал привлекательным направлением внутреннего туризма, и в последние годы отмечается увеличение числа местных гостей. По оценкам ресторатора, практически половина посетителей объектов общепита на полуострове – крымчане, которые путешествуют в соседние города. Этот год не станет исключением, полагает эксперт, и значительная часть летнего турпотока будет складываться из местных жителей и гостей соседних регионов страны.Власти Крыма ранее заявили о популярности крымских продуктов за рубежом и анонсировали появление местной продукции на китайских торговых платформах. В частности, в их число вошли печенье, вафли, снэки, крымская косметика.По словам директора Южного регионального Центра поддержки экспорта Ксении Слуцкой, объем прямого экспорта из Республики Крым по итогам прошлого года составил около 30 млн долларов.Читайте также на РИА Новости Крым: Что мешает развитию крымского экспортаКрым готов продавать в арабские страны мясо халяль, яблоки и зерноЖдать ли туристов в Крыму на майские и летом - эксперт
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, денис штукатуров, туризм в крыму, кулинария, общество, мнения
Туристы в Крыму ищут местные продукты и вино

Ресторатор из Севастополя: туристы в Крыму выбирают рыбу, вино и сезонные овощи

07:55 26.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКафе на пляже в Алуште
Кафе на пляже в Алуште - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Туристы во время отдыха в Крыму и Севастополе предпочитают местную кухню - рыбу, вино и сезонные овощи. Об этом рассказал член Союза рестораторов, ресторатор из Севастополя Денис Штукатуров в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В первую очередь гостей интересуют местные рыба и морепродукты – устрицы, мидии, рапана. Люди хотят местное вино, это серьезный и устойчивый тренд. Также гости предпочитают свежие овощи, зелень и фрукты, которые по сезону", - отметил он.
Крым стал привлекательным направлением внутреннего туризма, и в последние годы отмечается увеличение числа местных гостей. По оценкам ресторатора, практически половина посетителей объектов общепита на полуострове – крымчане, которые путешествуют в соседние города. Этот год не станет исключением, полагает эксперт, и значительная часть летнего турпотока будет складываться из местных жителей и гостей соседних регионов страны.
"С 2020 года у нас в турсезон половина – местные гости, которые активно путешествуют по Крыму. Они все больше интересуются местной гастрономией, локальными продуктами и кулинарными экспериментами. И это радует, поскольку раньше тренд держался за счет туристов, которые приезжали и хотели открывать для себя местные вкусы, то сегодня уже и жители полуострова интересуются", - добавил Штукатуров.
Власти Крыма ранее заявили о популярности крымских продуктов за рубежом и анонсировали появление местной продукции на китайских торговых платформах. В частности, в их число вошли печенье, вафли, снэки, крымская косметика.
По словам директора Южного регионального Центра поддержки экспорта Ксении Слуцкой, объем прямого экспорта из Республики Крым по итогам прошлого года составил около 30 млн долларов.
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