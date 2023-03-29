https://crimea.ria.ru/20230329/sderzhannyy-optimizm-konstantinov-otsenil-perspektivy-tursezona-v-krymu-1127849784.html

Сдержанный оптимизм: Константинов оценил перспективы турсезона в Крыму

Сдержанный оптимизм: Константинов оценил перспективы турсезона в Крыму - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Сдержанный оптимизм: Константинов оценил перспективы турсезона в Крыму

Власти Крыма сохраняют сдержанный оптимизм по поводу перспектив летнего туристического сезона, заявил глава парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T16:36

2023-03-29T16:36

2023-03-29T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Власти Крыма сохраняют сдержанный оптимизм по поводу перспектив летнего туристического сезона, заявил глава парламента республики Владимир Константинов."Мы сохраняем сдержанный оптимизм по поводу предстоящего курортного сезона. По многим гостиницам в Алуште и Ялте загрузка уже сегодня составляет порядка 40-50%. Это говорит о том, что наша туристическая отрасль жива. Нужно сформировать активную часть сезона, чтобы деньги пошли в экономику", - сказал Константинов журналистам.По его словам, самое важное в этой ситуации – ускорить процедуру досмотра автомобилей на Крымском мосту в период летнего сезона.Ранее министр курортов и туризма Крым Вадим Волченко высказал мнение, что предстоящий курортный сезон на полуострове будет непростым из-за логистических сложностей. В этой связи в Крыму реализуется несколько мер государственной поддержки участников рынка, среди которых выплаты МРОТ на сохранение коллективов и жизнеспособности предприятий. Для средств размещения предусмотрены также субсидии на строительство новых и реконструкцию старых объектов рекреации.Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщил, что на Крымском мосту планируется увеличить количество досмотровых комплексов и специалистов с целью сократить время прохождения досмотра автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезонуЧего ждать от курортного сезона в КрымуОхрану Крымского моста усилят перед сезоном

https://crimea.ria.ru/20230329/kak-idet-stroitelstvo-turisticheskogo-klastera-chernomorskiy-1127824501.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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