https://crimea.ria.ru/20230517/zhile-u-morya-chto-s-tsenami-na-kurortnuyu-nedvizhimost-v-krymu-1128751682.html
Жилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму
Жилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Жилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму
Спрос на жилую недвижимость в Крыму растет. Курортная востребована меньше, и сейчас этот сектор рынка наполнен интересными предложениями, которые стоит... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T07:26
2023-05-17T07:26
2023-05-17T07:26
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
недвижимость в крыму
крым
новости крыма
мнения
дарья осадчая
экономика
логистика
юбк
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Эксперт Осадчая оценила ситуацию на рынке крымской курортной недвижимости
Эксперт Осадчая оценила ситуацию на рынке крымской курортной недвижимости
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Спрос на жилую недвижимость в Крыму растет. Курортная востребована меньше, и сейчас этот сектор рынка наполнен интересными предложениями, которые стоит рассмотреть тем, кто давно мечтал о собственном жилье у моря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала представитель крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая.Курортная недвижимость в Крыму"Спрос на недвижимость, особенно жилую, в Крыму восстановился. Особенно в Симферополе и Севастополе. Люди привыкают к текущим условиям, перестают опасаться. Большую роль сыграли и "херсонские" сертификаты - оживили рынок вторичной недвижимости", - говорит эксперт."Больше всего клиентов интересует Южный берег Крыма. Особенный спрос на Алушту, где не менее красивая природа, но цены немного ниже ялтинских", - уточнила Осадчая.Инвестиции в крымскую недвижимостьПо ее словам, предложений на крымском рынке недвижимости сейчас достаточно много. "В пределах 5 миллионов рублей можно купить апартаменты у моря, в первой линии. Немного дешевле по цене западное побережье Крыма - Черноморское, Евпатория, которые тоже популярны среди покупателей", - говорит Осадчая.А вот Судак показывает существенное падение по спросу и, как следствие, - по цене. В Феодосии, напротив, рост предложений - новые курортные объекты строятся в самом городе и в прилегающем Коктебеле. При этом курортную недвижимость чаще всего покупают в целях инвестирования.Цены на жилье в Крыму и ипотечные предложенияПо словам Осадчей, купить недвижимость в Крыму можно и дистанционно. Некоторые банки имеют специальные предложения, проводят рекламные компании на крупных предприятиях других регионов и оформляют сделки удаленно. Работают и ипотечные программы, однако нужно учесть, что льготная и семейная ипотека для курортной недвижимости не подходит, хотя в некоторых случаях застройщики в коллаборации с банками предлагают интересные проценты. "В целом, на рынке курортной недвижимости можно оформить ипотеку в пределах 7%", - уточнила Осадчая.При этом, для покупателя курортной недвижимости важна локация: песочные пляжи в степной зоне или же свежий горный хвойный воздух. Второй фактор - инфраструктура внутри объекта: это и наличие бассейна на территории, кафе и ресторанов в шаговой доступности, близость и комфорт логистики к центру. Немаловажный фактор - цена.Ранее Банк России сообщал о том, что портфель ипотеки в Крыму за год вырос на 20% и составил почти 50 миллиардов рублей. Высокие темпы прироста ипотеки в республике по-прежнему поддерживаются льготными госпрограммами. Кредитная активность граждан в целом остается сдержанной на фоне сохраняющейся склонности к сбережению. Читайте также на РИА Новости Крым:Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней"Звездный час неликвида": что с рынком недвижимости в КрымуЭксперт оценил перспективы рынка новостроек в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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туризм в крыму, недвижимость в крыму, крым, новости крыма, мнения, дарья осадчая, экономика, логистика, юбк, алушта, ялта, судак, феодосия, евпатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым.
Спрос на жилую недвижимость в Крыму растет. Курортная востребована меньше, и сейчас этот сектор рынка наполнен интересными предложениями, которые стоит рассмотреть тем, кто давно мечтал о собственном жилье у моря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала представитель крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая.
Курортная недвижимость в Крыму
"Спрос на недвижимость, особенно жилую, в Крыму восстановился. Особенно в Симферополе и Севастополе. Люди привыкают к текущим условиям, перестают опасаться. Большую роль сыграли и "херсонские" сертификаты - оживили рынок вторичной недвижимости", - говорит эксперт.
В то же время курортная недвижимость пока "проседает": традиционно такие объекты пользуются наибольшей популярностью у жителей материковой России, которых пока еще смущают сложности транспортной логистики, говорит Осадчая. С 2021 года спрос упал примерно в четыре раза, но сейчас немного вырос по сравнению со вторым полугодием 2022-го.
"Больше всего клиентов интересует Южный берег Крыма. Особенный спрос на Алушту, где не менее красивая природа, но цены немного ниже ялтинских", - уточнила Осадчая.
Инвестиции в крымскую недвижимость
По ее словам, предложений на крымском рынке недвижимости сейчас достаточно много.
"В пределах 5 миллионов рублей можно купить апартаменты у моря, в первой линии. Немного дешевле по цене западное побережье Крыма - Черноморское, Евпатория, которые тоже популярны среди покупателей", - говорит Осадчая.
А вот Судак показывает существенное падение по спросу и, как следствие, - по цене. В Феодосии, напротив, рост предложений - новые курортные объекты строятся в самом городе и в прилегающем Коктебеле. При этом курортную недвижимость чаще всего покупают в целях инвестирования.
"Сегодня застройщики предлагают хороший продукт, отвечающий ожиданиям времени: всевозможные апарт-отели, где можно приобрести себе номер и зарабатывать на нем. Окупаемость от 5 до 10 лет. Ну, и люди приезжают, чтобы отдыхать самим. Крымчане, кстати, тоже покупают апартаменты для заработка и собственного отдыха. Доступны банковские продукты, которые позволяют купить апартаменты с существенной выгодой. Тем более, сегодня застройщики предлагают варианты в чистовой отделке: бери и сдавай", - рассказывает эксперт.
Цены на жилье в Крыму и ипотечные предложения
По словам Осадчей, купить недвижимость в Крыму можно и дистанционно. Некоторые банки имеют специальные предложения, проводят рекламные компании на крупных предприятиях других регионов и оформляют сделки удаленно. Работают и ипотечные программы, однако нужно учесть, что льготная и семейная ипотека для курортной недвижимости не подходит, хотя в некоторых случаях застройщики в коллаборации с банками предлагают интересные проценты. "В целом, на рынке курортной недвижимости можно оформить ипотеку в пределах 7%", - уточнила Осадчая.
При этом, для покупателя курортной недвижимости важна локация: песочные пляжи в степной зоне или же свежий горный хвойный воздух. Второй фактор - инфраструктура внутри объекта: это и наличие бассейна на территории, кафе и ресторанов в шаговой доступности, близость и комфорт логистики к центру. Немаловажный фактор - цена.
"Если взять Евпаторийский регион - это в среднем 170 тыс. рублей за квадратный метр на курортную недвижимость класса "комфорт". В Ялте-Алуште - 180-200 тыс. рублей за "квадрат". Это ниже, чем в 2021 году, когда спрос был существенно выше нынешнего. Данный этап выгоден для приобретения недвижимости у моря, если вы давно об этом мечтали", - советует специалист.
Ранее Банк России сообщал о том, что портфель ипотеки в Крыму за год вырос на 20%
и составил почти 50 миллиардов рублей. Высокие темпы прироста ипотеки в республике по-прежнему поддерживаются льготными госпрограммами. Кредитная активность граждан в целом остается сдержанной на фоне сохраняющейся склонности к сбережению.
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