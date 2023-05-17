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Жилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму

Жилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Жилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму

Спрос на жилую недвижимость в Крыму растет. Курортная востребована меньше, и сейчас этот сектор рынка наполнен интересными предложениями, которые стоит... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T07:26

2023-05-17T07:26

2023-05-17T07:26

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

недвижимость в крыму

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Эксперт Осадчая оценила ситуацию на рынке крымской курортной недвижимости Эксперт Осадчая оценила ситуацию на рынке крымской курортной недвижимости audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Спрос на жилую недвижимость в Крыму растет. Курортная востребована меньше, и сейчас этот сектор рынка наполнен интересными предложениями, которые стоит рассмотреть тем, кто давно мечтал о собственном жилье у моря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала представитель крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая.Курортная недвижимость в Крыму"Спрос на недвижимость, особенно жилую, в Крыму восстановился. Особенно в Симферополе и Севастополе. Люди привыкают к текущим условиям, перестают опасаться. Большую роль сыграли и "херсонские" сертификаты - оживили рынок вторичной недвижимости", - говорит эксперт."Больше всего клиентов интересует Южный берег Крыма. Особенный спрос на Алушту, где не менее красивая природа, но цены немного ниже ялтинских", - уточнила Осадчая.Инвестиции в крымскую недвижимостьПо ее словам, предложений на крымском рынке недвижимости сейчас достаточно много. "В пределах 5 миллионов рублей можно купить апартаменты у моря, в первой линии. Немного дешевле по цене западное побережье Крыма - Черноморское, Евпатория, которые тоже популярны среди покупателей", - говорит Осадчая.А вот Судак показывает существенное падение по спросу и, как следствие, - по цене. В Феодосии, напротив, рост предложений - новые курортные объекты строятся в самом городе и в прилегающем Коктебеле. При этом курортную недвижимость чаще всего покупают в целях инвестирования.Цены на жилье в Крыму и ипотечные предложенияПо словам Осадчей, купить недвижимость в Крыму можно и дистанционно. Некоторые банки имеют специальные предложения, проводят рекламные компании на крупных предприятиях других регионов и оформляют сделки удаленно. Работают и ипотечные программы, однако нужно учесть, что льготная и семейная ипотека для курортной недвижимости не подходит, хотя в некоторых случаях застройщики в коллаборации с банками предлагают интересные проценты. "В целом, на рынке курортной недвижимости можно оформить ипотеку в пределах 7%", - уточнила Осадчая.При этом, для покупателя курортной недвижимости важна локация: песочные пляжи в степной зоне или же свежий горный хвойный воздух. Второй фактор - инфраструктура внутри объекта: это и наличие бассейна на территории, кафе и ресторанов в шаговой доступности, близость и комфорт логистики к центру. Немаловажный фактор - цена.Ранее Банк России сообщал о том, что портфель ипотеки в Крыму за год вырос на 20% и составил почти 50 миллиардов рублей. Высокие темпы прироста ипотеки в республике по-прежнему поддерживаются льготными госпрограммами. Кредитная активность граждан в целом остается сдержанной на фоне сохраняющейся склонности к сбережению. Читайте также на РИА Новости Крым:Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней"Звездный час неликвида": что с рынком недвижимости в КрымуЭксперт оценил перспективы рынка новостроек в Крыму

https://crimea.ria.ru/20221221/rynok-nedvizhimosti-kryma-itogi-goda-i-prognoz-na-2023-god-1126019100.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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