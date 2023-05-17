Рейтинг@Mail.ru
Жилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230517/zhile-u-morya-chto-s-tsenami-na-kurortnuyu-nedvizhimost-v-krymu-1128751682.html
Жилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму
Жилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Жилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму
Спрос на жилую недвижимость в Крыму растет. Курортная востребована меньше, и сейчас этот сектор рынка наполнен интересными предложениями, которые стоит... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T07:26
2023-05-17T07:26
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
недвижимость в крыму
крым
новости крыма
мнения
дарья осадчая
экономика
логистика
юбк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110386/79/1103867970_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_bf4c6e84b86244535bdd46a1679acb4a.jpg
Эксперт Осадчая оценила ситуацию на рынке крымской курортной недвижимости
Эксперт Осадчая оценила ситуацию на рынке крымской курортной недвижимости
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Спрос на жилую недвижимость в Крыму растет. Курортная востребована меньше, и сейчас этот сектор рынка наполнен интересными предложениями, которые стоит рассмотреть тем, кто давно мечтал о собственном жилье у моря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала представитель крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая.Курортная недвижимость в Крыму"Спрос на недвижимость, особенно жилую, в Крыму восстановился. Особенно в Симферополе и Севастополе. Люди привыкают к текущим условиям, перестают опасаться. Большую роль сыграли и "херсонские" сертификаты - оживили рынок вторичной недвижимости", - говорит эксперт."Больше всего клиентов интересует Южный берег Крыма. Особенный спрос на Алушту, где не менее красивая природа, но цены немного ниже ялтинских", - уточнила Осадчая.Инвестиции в крымскую недвижимостьПо ее словам, предложений на крымском рынке недвижимости сейчас достаточно много. "В пределах 5 миллионов рублей можно купить апартаменты у моря, в первой линии. Немного дешевле по цене западное побережье Крыма - Черноморское, Евпатория, которые тоже популярны среди покупателей", - говорит Осадчая.А вот Судак показывает существенное падение по спросу и, как следствие, - по цене. В Феодосии, напротив, рост предложений - новые курортные объекты строятся в самом городе и в прилегающем Коктебеле. При этом курортную недвижимость чаще всего покупают в целях инвестирования.Цены на жилье в Крыму и ипотечные предложенияПо словам Осадчей, купить недвижимость в Крыму можно и дистанционно. Некоторые банки имеют специальные предложения, проводят рекламные компании на крупных предприятиях других регионов и оформляют сделки удаленно. Работают и ипотечные программы, однако нужно учесть, что льготная и семейная ипотека для курортной недвижимости не подходит, хотя в некоторых случаях застройщики в коллаборации с банками предлагают интересные проценты. "В целом, на рынке курортной недвижимости можно оформить ипотеку в пределах 7%", - уточнила Осадчая.При этом, для покупателя курортной недвижимости важна локация: песочные пляжи в степной зоне или же свежий горный хвойный воздух. Второй фактор - инфраструктура внутри объекта: это и наличие бассейна на территории, кафе и ресторанов в шаговой доступности, близость и комфорт логистики к центру. Немаловажный фактор - цена.Ранее Банк России сообщал о том, что портфель ипотеки в Крыму за год вырос на 20% и составил почти 50 миллиардов рублей. Высокие темпы прироста ипотеки в республике по-прежнему поддерживаются льготными госпрограммами. Кредитная активность граждан в целом остается сдержанной на фоне сохраняющейся склонности к сбережению. Читайте также на РИА Новости Крым:Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней"Звездный час неликвида": что с рынком недвижимости в КрымуЭксперт оценил перспективы рынка новостроек в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221221/rynok-nedvizhimosti-kryma-itogi-goda-i-prognoz-na-2023-god-1126019100.html
крым
юбк
алушта
ялта
судак
феодосия
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110386/79/1103867970_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_55101da422f7436c8d55653a6c84b07d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм в крыму, недвижимость в крыму, крым, новости крыма, мнения, дарья осадчая, экономика, логистика, юбк, алушта, ялта, судак, феодосия, евпатория
Жилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму

Эксперт Осадчая оценила ситуацию на рынке крымской курортной недвижимости

07:26 17.05.2023
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Спрос на жилую недвижимость в Крыму растет. Курортная востребована меньше, и сейчас этот сектор рынка наполнен интересными предложениями, которые стоит рассмотреть тем, кто давно мечтал о собственном жилье у моря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала представитель крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая.
Эксперт Осадчая оценила ситуацию на рынке крымской курортной недвижимости
07:26

Курортная недвижимость в Крыму

"Спрос на недвижимость, особенно жилую, в Крыму восстановился. Особенно в Симферополе и Севастополе. Люди привыкают к текущим условиям, перестают опасаться. Большую роль сыграли и "херсонские" сертификаты - оживили рынок вторичной недвижимости", - говорит эксперт.
В то же время курортная недвижимость пока "проседает": традиционно такие объекты пользуются наибольшей популярностью у жителей материковой России, которых пока еще смущают сложности транспортной логистики, говорит Осадчая. С 2021 года спрос упал примерно в четыре раза, но сейчас немного вырос по сравнению со вторым полугодием 2022-го.
"Больше всего клиентов интересует Южный берег Крыма. Особенный спрос на Алушту, где не менее красивая природа, но цены немного ниже ялтинских", - уточнила Осадчая.

Инвестиции в крымскую недвижимость

По ее словам, предложений на крымском рынке недвижимости сейчас достаточно много.
"В пределах 5 миллионов рублей можно купить апартаменты у моря, в первой линии. Немного дешевле по цене западное побережье Крыма - Черноморское, Евпатория, которые тоже популярны среди покупателей", - говорит Осадчая.
Покупка недвижимости
21 декабря 2022, 07:06Недвижимость в Крыму
Рынок недвижимости Крыма: итоги года и прогнозы
А вот Судак показывает существенное падение по спросу и, как следствие, - по цене. В Феодосии, напротив, рост предложений - новые курортные объекты строятся в самом городе и в прилегающем Коктебеле. При этом курортную недвижимость чаще всего покупают в целях инвестирования.
"Сегодня застройщики предлагают хороший продукт, отвечающий ожиданиям времени: всевозможные апарт-отели, где можно приобрести себе номер и зарабатывать на нем. Окупаемость от 5 до 10 лет. Ну, и люди приезжают, чтобы отдыхать самим. Крымчане, кстати, тоже покупают апартаменты для заработка и собственного отдыха. Доступны банковские продукты, которые позволяют купить апартаменты с существенной выгодой. Тем более, сегодня застройщики предлагают варианты в чистовой отделке: бери и сдавай", - рассказывает эксперт.

Цены на жилье в Крыму и ипотечные предложения

По словам Осадчей, купить недвижимость в Крыму можно и дистанционно. Некоторые банки имеют специальные предложения, проводят рекламные компании на крупных предприятиях других регионов и оформляют сделки удаленно. Работают и ипотечные программы, однако нужно учесть, что льготная и семейная ипотека для курортной недвижимости не подходит, хотя в некоторых случаях застройщики в коллаборации с банками предлагают интересные проценты. "В целом, на рынке курортной недвижимости можно оформить ипотеку в пределах 7%", - уточнила Осадчая.
При этом, для покупателя курортной недвижимости важна локация: песочные пляжи в степной зоне или же свежий горный хвойный воздух. Второй фактор - инфраструктура внутри объекта: это и наличие бассейна на территории, кафе и ресторанов в шаговой доступности, близость и комфорт логистики к центру. Немаловажный фактор - цена.
"Если взять Евпаторийский регион - это в среднем 170 тыс. рублей за квадратный метр на курортную недвижимость класса "комфорт". В Ялте-Алуште - 180-200 тыс. рублей за "квадрат". Это ниже, чем в 2021 году, когда спрос был существенно выше нынешнего. Данный этап выгоден для приобретения недвижимости у моря, если вы давно об этом мечтали", - советует специалист.
Ранее Банк России сообщал о том, что портфель ипотеки в Крыму за год вырос на 20% и составил почти 50 миллиардов рублей. Высокие темпы прироста ипотеки в республике по-прежнему поддерживаются льготными госпрограммами. Кредитная активность граждан в целом остается сдержанной на фоне сохраняющейся склонности к сбережению.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней
"Звездный час неликвида": что с рынком недвижимости в Крыму
Эксперт оценил перспективы рынка новостроек в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"Туризм в КрымуНедвижимость в КрымуКрымНовости КрымаМненияДарья ОсадчаяЭкономикаЛогистикаЮБКАлуштаЯлтаСудакФеодосияЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58ВСУ выпустили 135 снарядов по Херсонской области
09:42Житель Симферополя предстанет перед судом за насилие над дочерью
08:53Российская ПВО сбила пять американских ракет
08:41С верным другом на броне: как собака воюет в расчете "Урагана"
07:45В Симферополе 14 улиц на день останутся без света
07:26Жилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму
07:01Почему стресс заедают и как это прекратить: советы Гинзбурга
00:01Тепло, но ветрено: прогноз погоды для Крыма на среду
00:00Какой сегодня праздник: 17 мая
21:59Главные события и заявления дня: 16 мая
21:37Главные новости Крыма: 16 мая
20:52Правительство РФ поддержит занятость в туротрасли Крыма
20:39Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годы
20:21В Крыму ответили Зеленскому на слова о разрухе на полуострове
20:10Массовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газа
19:58Над Курской областью сбиты и взорвались два дрона-камикадзе
19:50К убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР Украины
19:42Презентован сборник "ПоэZия русского лета"
19:37Сейф с драгоценностями на 1,3 млн рублей украли из квартиры в Ялте
18:57Когда откроется канатная дорога на Ай-Петри
Лента новостейМолния