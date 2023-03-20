Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы рынка новостроек в Крыму - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230320/ekspert-otsenil-perspektivy-rynka-novostroek-v-krymu-1127568247.html
Эксперт оценил перспективы рынка новостроек в Крыму
Эксперт оценил перспективы рынка новостроек в Крыму - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Эксперт оценил перспективы рынка новостроек в Крыму
Крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса на жилье в новостройках. В этой связи на региональном рынке недвижимости складывается РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T08:27
2023-03-20T08:27
радио "спутник в крыму"
крым
жилье в крыму
жилье
новости крыма
мнения
общество
экономика
цены в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111775/74/1117757462_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_900047499a1db42e8b7f6ada88d01fd4.jpg
Дубровский о развитии рынка новостроек в Крыму: перестанут строить – но цены не снизят
Дубровский о развитии рынка новостроек в Крыму: перестанут строить – но цены не снизят
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса на жилье в новостройках. В этой связи на региональном рынке недвижимости складывается не самая привлекательная ситуация для покупателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский.Гость студии пояснил, что спрос на недвижимость в регионе не восстановился после прошлогоднего падения. Только по итогам апреля продажи застройщиков в Севастополе снизились на 80%, в Крыму – на 79%."В 2021 году явно наблюдался рынок продавца, сейчас складывается противоположная ситуация. С мая прошлого года предложение превышает спрос. Тенденция продолжалась до декабря 2022 года. Сейчас спрос стал немного возрастать, но тем не менее остался существенный разрыв", – обрисовал ситуацию на рынке новостроек Дубровский.Как правило, чтобы сократить такой разрыв застройщик может задействовать два инструмента – снизить стоимость или сократить объемы строительства. Первый случай в Крыму невозможно реализовать в силу законодательного регулирования минимальной стоимости цены за квадратный метр и того факта, что застройщики уже продают жилье по минимальной стоимости.Ограничение выбора может спровоцировать дополнительное повышение цен, что также не выгодно для покупателя.Поскольку путь для снижения цены на недвижимость отрезан, то для застройщиков самым правильным будет сокращать объем строительства, но такой шаг идет в разрез с целевыми задачами, которые государство ставит перед строительной отраслью, считает эксперт. Выход из этой ситуации только предстоит найти.При этом Дубровский указал на несколько важных моментов, которые должны поддержать спрос на жилье на существующем уровне. В первую очередь это программы льготного кредитования с государственной поддержкой. Во вторую – реализация отложенного спроса за счет покупателей, которые располагают необходимыми средствами, но откладывали покупку жилья в надежде на снижение цен."В прошлом году Крым показывал одни из лучших условий по ипотечному кредитованию. Тенденция сохранилась и сегодня, но если сравнивать с ситуацией полгода назад, то сейчас условия менее выгодны. И все же взять ипотеку под 7% годовых при инфляции 12% гораздо интересней, чем хранить сбережения "под матрасом", – резюмировал Дубровский.Ранее эксперт сообщил, почему не следует ожидать снижения стоимости жилья в новостройках. В свою очередь специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова указала, что стоимость вторичного жилья в Крыму выросла на фоне выдачи жилищных сертификатов прибывших из Херсонской области гражданам. При этом эксперты подчеркивают, что в текущем году решающим фактором в принятии решения о покупке жилья станет цена, в то время как локация, инфраструктура и классность жилья отойдут на второй план. Также прогнозируется снижение покупательской активности в Крыму со стороны жителей материковой части страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на вторичном рынке недвижимости в КрымуКак купить жилье в ипотеку в Крыму: пошаговая инструкция от специалистовКак не получить долг по капремонту в довесок к новой квартире
https://crimea.ria.ru/20230319/vtorichka-ili-novostroy-kak-bezopasno-snyat-kvartiru-v-krymu-1127508731.html
https://crimea.ria.ru/20230316/v-krymu-postroyat-11-mln-kvadratov-zhilya-v-blizhayshie-sem-let-1127589159.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111775/74/1117757462_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_7325e1663d940b135c7ede22e64e3882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, жилье в крыму, жилье, новости крыма, мнения, общество, экономика, цены в крыму
Эксперт оценил перспективы рынка новостроек в Крыму

Возможно ли сократить разрыв между спросом и предложением на новостройки Крыма – мнение

08:27 20.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевНовостройки Севастополя
Новостройки Севастополя - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса на жилье в новостройках. В этой связи на региональном рынке недвижимости складывается не самая привлекательная ситуация для покупателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский.
Дубровский о развитии рынка новостроек в Крыму: перестанут строить – но цены не снизят
08:27
Гость студии пояснил, что спрос на недвижимость в регионе не восстановился после прошлогоднего падения. Только по итогам апреля продажи застройщиков в Севастополе снизились на 80%, в Крыму – на 79%.
"В 2021 году явно наблюдался рынок продавца, сейчас складывается противоположная ситуация. С мая прошлого года предложение превышает спрос. Тенденция продолжалась до декабря 2022 года. Сейчас спрос стал немного возрастать, но тем не менее остался существенный разрыв", – обрисовал ситуацию на рынке новостроек Дубровский.
Как правило, чтобы сократить такой разрыв застройщик может задействовать два инструмента – снизить стоимость или сократить объемы строительства. Первый случай в Крыму невозможно реализовать в силу законодательного регулирования минимальной стоимости цены за квадратный метр и того факта, что застройщики уже продают жилье по минимальной стоимости.
Квартира. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Вчера, 19:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Вторичка или новострой: как безопасно снять квартиру в Крыму
"Второй вариант – сокращать предложение. Этот путь не сулит ничего хорошего ни для рынка недвижимости, ни для покупателя. Так как снижение объемов строительства существенно ограничит возможность выбора для потенциального покупателя", – пояснил директор по маркетингу и продажам строительной компании.
Ограничение выбора может спровоцировать дополнительное повышение цен, что также не выгодно для покупателя.
Поскольку путь для снижения цены на недвижимость отрезан, то для застройщиков самым правильным будет сокращать объем строительства, но такой шаг идет в разрез с целевыми задачами, которые государство ставит перед строительной отраслью, считает эксперт. Выход из этой ситуации только предстоит найти.
При этом Дубровский указал на несколько важных моментов, которые должны поддержать спрос на жилье на существующем уровне. В первую очередь это программы льготного кредитования с государственной поддержкой. Во вторую – реализация отложенного спроса за счет покупателей, которые располагают необходимыми средствами, но откладывали покупку жилья в надежде на снижение цен.
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
16 марта, 17:49
В Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь лет
"В прошлом году Крым показывал одни из лучших условий по ипотечному кредитованию. Тенденция сохранилась и сегодня, но если сравнивать с ситуацией полгода назад, то сейчас условия менее выгодны. И все же взять ипотеку под 7% годовых при инфляции 12% гораздо интересней, чем хранить сбережения "под матрасом", – резюмировал Дубровский.
Ранее эксперт сообщил, почему не следует ожидать снижения стоимости жилья в новостройках. В свою очередь специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова указала, что стоимость вторичного жилья в Крыму выросла на фоне выдачи жилищных сертификатов прибывших из Херсонской области гражданам. При этом эксперты подчеркивают, что в текущем году решающим фактором в принятии решения о покупке жилья станет цена, в то время как локация, инфраструктура и классность жилья отойдут на второй план. Также прогнозируется снижение покупательской активности в Крыму со стороны жителей материковой части страны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что происходит на вторичном рынке недвижимости в Крыму
Как купить жилье в ипотеку в Крыму: пошаговая инструкция от специалистов
Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартире
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымЖилье в КрымуЖильеНовости КрымаМненияОбществоЭкономикаЦены в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54Как работает Керченская паромная переправа 20 марта
10:35Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
10:20Отношения с РФ, многополярность и Украина: главное из статьи Си Цзиньпина
10:05Медведев предрек "мрачный закат" системы международных отношений
09:20Сенатор рассказал, зачем США "намыливались" на Крым
08:35Путин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасности
08:27Эксперт оценил перспективы рынка новостроек в Крыму
08:03Оливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозы
00:01Воздушные массы с Атлантики: прогноз погоды для Крыма на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 20 марта
20:51Для надежной защиты: в Брянской области построят еще 17 блокпостов
20:35В сознании и все принимает: Авербух рассказал о состоянии Костомарова
19:59Главные события и заявления дня: 19 марта
19:41Вторичка или новострой: как безопасно снять квартиру в Крыму
19:32На Аляске произошло землетрясение
19:13Сколько денег выделят на обновление ЖКХ в Запорожской области
18:57Команда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023
18:39Май в конце марта – в Крым идет 20-градусное тепло
18:18В Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин
17:54В Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
Лента новостейМолния