https://crimea.ria.ru/20230320/ekspert-otsenil-perspektivy-rynka-novostroek-v-krymu-1127568247.html

Эксперт оценил перспективы рынка новостроек в Крыму

Эксперт оценил перспективы рынка новостроек в Крыму - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Эксперт оценил перспективы рынка новостроек в Крыму

Крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса на жилье в новостройках. В этой связи на региональном рынке недвижимости складывается РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T08:27

2023-03-20T08:27

2023-03-20T08:27

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Дубровский о развитии рынка новостроек в Крыму: перестанут строить – но цены не снизят Дубровский о развитии рынка новостроек в Крыму: перестанут строить – но цены не снизят audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса на жилье в новостройках. В этой связи на региональном рынке недвижимости складывается не самая привлекательная ситуация для покупателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский.Гость студии пояснил, что спрос на недвижимость в регионе не восстановился после прошлогоднего падения. Только по итогам апреля продажи застройщиков в Севастополе снизились на 80%, в Крыму – на 79%."В 2021 году явно наблюдался рынок продавца, сейчас складывается противоположная ситуация. С мая прошлого года предложение превышает спрос. Тенденция продолжалась до декабря 2022 года. Сейчас спрос стал немного возрастать, но тем не менее остался существенный разрыв", – обрисовал ситуацию на рынке новостроек Дубровский.Как правило, чтобы сократить такой разрыв застройщик может задействовать два инструмента – снизить стоимость или сократить объемы строительства. Первый случай в Крыму невозможно реализовать в силу законодательного регулирования минимальной стоимости цены за квадратный метр и того факта, что застройщики уже продают жилье по минимальной стоимости.Ограничение выбора может спровоцировать дополнительное повышение цен, что также не выгодно для покупателя.Поскольку путь для снижения цены на недвижимость отрезан, то для застройщиков самым правильным будет сокращать объем строительства, но такой шаг идет в разрез с целевыми задачами, которые государство ставит перед строительной отраслью, считает эксперт. Выход из этой ситуации только предстоит найти.При этом Дубровский указал на несколько важных моментов, которые должны поддержать спрос на жилье на существующем уровне. В первую очередь это программы льготного кредитования с государственной поддержкой. Во вторую – реализация отложенного спроса за счет покупателей, которые располагают необходимыми средствами, но откладывали покупку жилья в надежде на снижение цен."В прошлом году Крым показывал одни из лучших условий по ипотечному кредитованию. Тенденция сохранилась и сегодня, но если сравнивать с ситуацией полгода назад, то сейчас условия менее выгодны. И все же взять ипотеку под 7% годовых при инфляции 12% гораздо интересней, чем хранить сбережения "под матрасом", – резюмировал Дубровский.Ранее эксперт сообщил, почему не следует ожидать снижения стоимости жилья в новостройках. В свою очередь специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова указала, что стоимость вторичного жилья в Крыму выросла на фоне выдачи жилищных сертификатов прибывших из Херсонской области гражданам. При этом эксперты подчеркивают, что в текущем году решающим фактором в принятии решения о покупке жилья станет цена, в то время как локация, инфраструктура и классность жилья отойдут на второй план. Также прогнозируется снижение покупательской активности в Крыму со стороны жителей материковой части страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на вторичном рынке недвижимости в КрымуКак купить жилье в ипотеку в Крыму: пошаговая инструкция от специалистовКак не получить долг по капремонту в довесок к новой квартире

https://crimea.ria.ru/20230319/vtorichka-ili-novostroy-kak-bezopasno-snyat-kvartiru-v-krymu-1127508731.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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