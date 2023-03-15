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Застройщики в Крыму не могут снизить цены на новостройки – эксперт - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Застройщики в Крыму не могут снизить цены на новостройки – эксперт
Застройщики в Крыму не могут снизить цены на новостройки – эксперт - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Застройщики в Крыму не могут снизить цены на новостройки – эксперт
Застройщики не могут устанавливать цену на жилье в новостройках Крыма ниже так называемой минимальной цены. В этой связи не стоит ожидать, что жилье в регионе... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T21:14
2023-03-15T21:14
радио "спутник в крыму"
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общество
экономика
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Дубровский: застройщики не могут снизить цену на жилье в Крыму ниже установленного минимума
Дубровский: застройщики не могут снизить цену на жилье в Крыму ниже установленного минимума
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Застройщики не могут устанавливать цену на жилье в новостройках Крыма ниже так называемой минимальной цены. В этой связи не стоит ожидать, что жилье в регионе подешевеет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский.Он напомнил, что до 2019 года, когда стали обязательными эскроу-счета, а застройщики перешли на проектное финансирование, они могли устанавливать любую цену на свою недвижимость."Сейчас ситуация изменилась: законодательно застройщики не могут продавать недвижимость ниже так называемой минимальной цены, которая устанавливается банком. Поэтому у застройщиков просто связаны руки", – сказал Дубровский, отвечая на вопрос о возможности снижения стоимости квадратного метра в новостройках Крыма.Он пояснил, что ранее застройщик мог повышать или понижать цену в зависимости от ситуации на рынке и своих потребностей. То есть, если девелопер был согласен продавать чуть дольше, но желал заработать больше – устанавливал цену повыше. Если же возникала необходимость высвободить средства для каких-то проектов – устанавливалась низкая цена.Директор по маркетингу и продажам строительной компании отметил, что в отдельных случаях можно было наблюдать как застройщики демпингуют и отдают недвижимость чуть ли не по себестоимости. Такая ситуация на рынке была удобна покупателям, которые разбиралось в рынке. Они могли отслеживать подобные выгодные предложения и приобретать жилье с солидным дисконтом.При этом эксперт допустил, что все еще можно встретить на рынке предложения о локальном снижении цены или акциях. Но чаще всего это происходит, если застройщик до этого завысил цены, пояснил он.Ранее Дубровский заявил, что стоимость жилья в новостройках Крыма будет зависеть от макроэкономических показателей. Он допустил, что в зависимости от сценария, возможен как плавный рост цен на уровне инфляции, так и скачкообразный – до 15-20% в неделю.Ранее на фоне выдачи беженцам из Херсонской области жилищных сертификатов на полуострове начала расти стоимость "вторичного" жилья. Кроме того, по итогам прошлого года цены на квартиры в Крыму выросли на 20-25%. При этом эксперты указывают, что чаще всего жилье в Симферополе и Севастополе приобретают местные жители с целью улучшения жилищных условий, а в курортных регионах – граждане материковой части страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Рынок недвижимости Крыма: итоги года и прогнозыДолевое строительство: покупать или нет - мнение экспертаЖилье за сертификат: есть ли в Крыму доступные квартиры
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4.7
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крым, жилье в крыму, жилье, общество, экономика, мнения
Застройщики в Крыму не могут снизить цены на новостройки – эксперт

Дубровский: застройщики не снизят цену на жилье в Крыму ниже установленного минимума

21:14 15.03.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОтделка и планировка квартир нового микрорайона "Академический" в Екатеринбурге
Отделка и планировка квартир нового микрорайона Академический в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Застройщики не могут устанавливать цену на жилье в новостройках Крыма ниже так называемой минимальной цены. В этой связи не стоит ожидать, что жилье в регионе подешевеет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский.
Дубровский: застройщики не могут снизить цену на жилье в Крыму ниже установленного минимума
21:14
Он напомнил, что до 2019 года, когда стали обязательными эскроу-счета, а застройщики перешли на проектное финансирование, они могли устанавливать любую цену на свою недвижимость.
"Сейчас ситуация изменилась: законодательно застройщики не могут продавать недвижимость ниже так называемой минимальной цены, которая устанавливается банком. Поэтому у застройщиков просто связаны руки", – сказал Дубровский, отвечая на вопрос о возможности снижения стоимости квадратного метра в новостройках Крыма.
Он пояснил, что ранее застройщик мог повышать или понижать цену в зависимости от ситуации на рынке и своих потребностей. То есть, если девелопер был согласен продавать чуть дольше, но желал заработать больше – устанавливал цену повыше. Если же возникала необходимость высвободить средства для каких-то проектов – устанавливалась низкая цена.
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Директор по маркетингу и продажам строительной компании отметил, что в отдельных случаях можно было наблюдать как застройщики демпингуют и отдают недвижимость чуть ли не по себестоимости. Такая ситуация на рынке была удобна покупателям, которые разбиралось в рынке. Они могли отслеживать подобные выгодные предложения и приобретать жилье с солидным дисконтом.
"После введения минимальной цены квадратного метра такая возможность исчезла. Более того, насколько нам известно, сейчас все крымские застройщики торгуют уже по минимальным ценам. Они уже находятся в ситуации, когда ни юридически, ни физически не могут снижать цену", – подчеркнул Дубровский.
При этом эксперт допустил, что все еще можно встретить на рынке предложения о локальном снижении цены или акциях. Но чаще всего это происходит, если застройщик до этого завысил цены, пояснил он.
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Ранее Дубровский заявил, что стоимость жилья в новостройках Крыма будет зависеть от макроэкономических показателей. Он допустил, что в зависимости от сценария, возможен как плавный рост цен на уровне инфляции, так и скачкообразный – до 15-20% в неделю.
Ранее на фоне выдачи беженцам из Херсонской области жилищных сертификатов на полуострове начала расти стоимость "вторичного" жилья. Кроме того, по итогам прошлого года цены на квартиры в Крыму выросли на 20-25%. При этом эксперты указывают, что чаще всего жилье в Симферополе и Севастополе приобретают местные жители с целью улучшения жилищных условий, а в курортных регионах – граждане материковой части страны.
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