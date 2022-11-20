https://crimea.ria.ru/20221120/zhile-za-sertifikat-est-li-v-krymu-dostupnye-kvartiry-1125456838.html
Жилье за сертификат: есть ли в Крыму доступные квартиры
Жилье за сертификат: есть ли в Крыму доступные квартиры - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Жилье за сертификат: есть ли в Крыму доступные квартиры
Несмотря на дорогое жилье в Крыму, шансы приобрести жилую недвижимость на полуострове по стоимости сертификата для переселенцев существуют. Полезным лайфхаком в РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T19:01
2022-11-20T19:01
2022-11-20T19:01
недвижимость в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Несмотря на дорогое жилье в Крыму, шансы приобрести жилую недвижимость на полуострове по стоимости сертификата для переселенцев существуют. Полезным лайфхаком в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась риелтор, специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова."Цена сертификата и рыночная цена квартиры в Крыму не совпадают. В Крыму недвижимость дороже. Найти объявление о продаже 33 кв. метров за 2,7 млн практически нереально", - констатирует Буйлова.При этом, по ее словам, рынок недвижимости в России и, в частности, в Крыму сейчас замер: люди не рискуют тратить сбережения и пока отказываются от крупных покупок. Из-за этого цены на жилье снижаются, и когда они достигнут "дна" - спрогнозировать сложно. В этой связи инвесторы, в руках которых сосредоточено большинство квартир "на перепродажу", могут идти на переговоры. Этим нужно пользоваться.Тем, кто продает собственную недвижимость и хочет сделать это быстро, она советует снижать цену на 20-25% от средней рыночной. В противном случае квартира будет продаваться очень долго. Тем, у кого есть сбережения, риелтор рекомендует делать приобретение именно сейчас.С 22 октября МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и части Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221116/zhitelyam-khersonschiny-vydali-okolo-300-sertifikatov-na-pokupku-zhilya-v-krymu-1125400530.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мнения, совет эксперта, крым, общество
Жилье за сертификат: есть ли в Крыму доступные квартиры
Риелтор Буйлова: шансы купить квартиру за сертификат в Крыму не высоки, но существуют
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Несмотря на дорогое жилье в Крыму, шансы приобрести жилую недвижимость на полуострове по стоимости сертификата для переселенцев существуют. Полезным лайфхаком в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась риелтор, специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.
"Цена сертификата и рыночная цена квартиры в Крыму не совпадают. В Крыму недвижимость дороже. Найти объявление о продаже 33 кв. метров за 2,7 млн практически нереально", - констатирует Буйлова.
При этом, по ее словам, рынок недвижимости в России и, в частности, в Крыму сейчас замер: люди не рискуют тратить сбережения и пока отказываются от крупных покупок. Из-за этого цены на жилье снижаются, и когда они достигнут "дна" - спрогнозировать сложно. В этой связи инвесторы, в руках которых сосредоточено большинство квартир "на перепродажу", могут идти на переговоры. Этим нужно пользоваться.
"Дело в том, что инвесторы, которые вкладывали свои деньги в недвижимость с целью заработать, привыкли, что их деньги работают, что недвижимость они купили и продали за определенный срок. Сейчас продажи упали. Мы имеем ситуацию, когда инвесторы купили у застройщиков, допустим, по 2,3-2,4 млн, и готовы отдать за эти же деньги готовое жилье с ключами, чтобы как минимум вернуть вложения. По таким объявлениям нужно звонить и предлагать выкупить квартиру за сертификат. То есть даже если цена в объявлении указана выше - надо звонить и договариваться. Шансы есть", - убеждена эксперт.
Тем, кто продает собственную недвижимость и хочет сделать это быстро, она советует снижать цену на 20-25% от средней рыночной. В противном случае квартира будет продаваться очень долго. Тем, у кого есть сбережения, риелтор рекомендует делать приобретение именно сейчас.
С 22 октября МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов
и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и части Херсонской области.