https://crimea.ria.ru/20230430/naskolko-vostrebovany-sanatorii-kryma-1128436592.html
Насколько востребованы санатории Крыма
Насколько востребованы санатории Крыма - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Насколько востребованы санатории Крыма
Лечение в санаториях Крыма за прошлый год прошли 35 тысяч человек, это как крымчане, так и жители других российских регионов. Об этом рассказала председатель... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-30T08:01
2023-04-30T08:01
2023-04-29T17:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Лечение в санаториях Крыма за прошлый год прошли 35 тысяч человек, это как крымчане, так и жители других российских регионов. Об этом рассказала председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель в эфире радио "Спутник в Крыму".По ее словам, крымские санатории в полном объеме выполняют госзадание по оздоровлению и лечению, у них есть возможность привлекать внебюджетные средства - за счет социальных путевок для пациентов из других регионов. На выполнение госзадания в прошлом году было выделено почти 900 млн рублей, которые были освоены в полном объеме.По ее словам, Крым славится своим курортно-климатическим потенциалом и специалистами в санаторно-курортной сфере. Особо востребовано лечение по профилям "травматология", "ортопедия", а также заболеваний органов дыхания, пищеварения, кровообращения.Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ранее сообщил, что в прошлом году в качестве благотворительной помощи санатории полуострова приняли более тысячи человек – граждан новых российских территорий, участников СВО и членов их семей.Читайте также на РИА Новости Крым:Большинство детских лагерей Крыма планируют работать в этом годуМедики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковидаКрым примет на оздоровление жителей новых регионов России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, отдых, отдых в крыму, анна рубель, государственный совет рк (госсовет), крым в истории: секреты, факты, фото, общество, новости
Насколько востребованы санатории Крыма
Комитет по здравоохранению РК: лечение в санаториях Крыма прошли 35 тысяч человек за год
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Лечение в санаториях Крыма за прошлый год прошли 35 тысяч человек, это как крымчане, так и жители других российских регионов. Об этом рассказала председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель в эфире радио "Спутник в Крыму".
По ее словам, крымские санатории в полном объеме выполняют госзадание по оздоровлению и лечению, у них есть возможность привлекать внебюджетные средства - за счет социальных путевок для пациентов из других регионов. На выполнение госзадания в прошлом году было выделено почти 900 млн рублей, которые были освоены в полном объеме.
"Крым в полной мере выполняет госзадание, кроме того, в такой же степени мы принимаем пациентов с материка. То есть сегодня наши мощности позволяют, чтобы к нам прибывали люди, которые получают такие же путевки, но из других регионов России. И это очень важно, поскольку это один из источников развития. Общее количество, которые приняли санатории за год – около 35 тысяч человек. То есть столько человек прошли лечение", - проинформировала она.
По ее словам, Крым славится своим курортно-климатическим потенциалом и специалистами в санаторно-курортной сфере. Особо востребовано лечение по профилям "травматология", "ортопедия", а также заболеваний органов дыхания, пищеварения, кровообращения.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ранее сообщил, что в прошлом году в качестве благотворительной помощи санатории полуострова приняли
более тысячи человек – граждан новых российских территорий, участников СВО и членов их семей.
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