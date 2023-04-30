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Насколько востребованы санатории Крыма

Насколько востребованы санатории Крыма - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Насколько востребованы санатории Крыма

Лечение в санаториях Крыма за прошлый год прошли 35 тысяч человек, это как крымчане, так и жители других российских регионов. Об этом рассказала председатель... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-30T08:01

2023-04-30T08:01

2023-04-29T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Лечение в санаториях Крыма за прошлый год прошли 35 тысяч человек, это как крымчане, так и жители других российских регионов. Об этом рассказала председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель в эфире радио "Спутник в Крыму".По ее словам, крымские санатории в полном объеме выполняют госзадание по оздоровлению и лечению, у них есть возможность привлекать внебюджетные средства - за счет социальных путевок для пациентов из других регионов. На выполнение госзадания в прошлом году было выделено почти 900 млн рублей, которые были освоены в полном объеме.По ее словам, Крым славится своим курортно-климатическим потенциалом и специалистами в санаторно-курортной сфере. Особо востребовано лечение по профилям "травматология", "ортопедия", а также заболеваний органов дыхания, пищеварения, кровообращения.Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ранее сообщил, что в прошлом году в качестве благотворительной помощи санатории полуострова приняли более тысячи человек – граждан новых российских территорий, участников СВО и членов их семей.Читайте также на РИА Новости Крым:Большинство детских лагерей Крыма планируют работать в этом годуМедики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковидаКрым примет на оздоровление жителей новых регионов России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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