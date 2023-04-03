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Большинство детских лагерей Крыма планируют работать в этом году
Большинство детских лагерей Крыма планируют работать в этом году - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Большинство детских лагерей Крыма планируют работать в этом году
Уведомления в Роспотребнадзор о том, что планируют работать в летний сезон 2023 года, подало 64% детских оздоровительных организаций. Об этом в пресс-центре РИА РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T08:31
2023-04-03T08:31
2023-04-03T08:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Уведомления в Роспотребнадзор о том, что планируют работать в летний сезон 2023 года, подало 64% детских оздоровительных организаций. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора в Крыму Елена Лысенко.По закону, каждая такая организация должна получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Это документ, который подтверждает соответствие зданий, сооружений, оборудования и иного имущества детского лагеря или санатория нормам по организации отдыха детей.Сейчас идет активная подготовка лагерей к летней оздоровительной кампании. В этом году актуальна будет проблема с заполняемостью лагерей, проинформировала заместитель министра образования, науки и молодежи Оксана Красникова. Поезда в Крым из многих регионов идут 4-5 дней, что неприемлемо для детей. РЖД и Крымская железная дорога обещают добавить поездов, но это не решит проблемы в целом.Власти выделили на поддержку детских лагерей, которые собираются работать в 2023 году, около 150 млн рублей. Эти средства, по словам Красниковой, пойдут на улучшение питания, организацию новых кружкой и секций, увеличение количества экскурсий для детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Мифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в КрымуМедики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковидаМиру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, отдых, оксана красникова, минобраз крыма, роспотребнадзор, новости
Большинство детских лагерей Крыма планируют работать в этом году
64% детских лагерей собираются работать в этом сезоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Уведомления в Роспотребнадзор о том, что планируют работать в летний сезон 2023 года, подало 64% детских оздоровительных организаций. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора в Крыму Елена Лысенко.
"Все организации, которые планируют работать, должны в срок подать в нашу службу уведомления о том, что они планируют работать. Стационарные лагеря должны сообщать об этом за два месяца до начала работы, пришкольные лагеря с дневным пребыванием - за месяц", - сообщила чиновник.
По закону, каждая такая организация должна получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Это документ, который подтверждает соответствие зданий, сооружений, оборудования и иного имущества детского лагеря или санатория нормам по организации отдыха детей.
Сейчас идет активная подготовка лагерей к летней оздоровительной кампании. В этом году актуальна будет проблема с заполняемостью лагерей, проинформировала заместитель министра образования, науки и молодежи Оксана Красникова. Поезда в Крым из многих регионов идут 4-5 дней, что неприемлемо для детей. РЖД и Крымская железная дорога обещают добавить поездов, но это не решит проблемы в целом.
Власти выделили на поддержку детских лагерей, которые собираются работать в 2023 году, около 150 млн рублей. Эти средства, по словам Красниковой, пойдут на улучшение питания, организацию новых кружкой и секций, увеличение количества экскурсий для детей.
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