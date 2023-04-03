Рейтинг@Mail.ru
Большинство детских лагерей Крыма планируют работать в этом году - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230403/bolshinstvo-detskikh-lagerey-kryma-planiruyut-rabotat-v-etom-godu-1127892889.html
Большинство детских лагерей Крыма планируют работать в этом году
Большинство детских лагерей Крыма планируют работать в этом году - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Большинство детских лагерей Крыма планируют работать в этом году
Уведомления в Роспотребнадзор о том, что планируют работать в летний сезон 2023 года, подало 64% детских оздоровительных организаций. Об этом в пресс-центре РИА РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T08:31
2023-04-03T08:31
крым
отдых
оксана красникова
минобраз крыма
роспотребнадзор
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/01/1122827116_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7451e18b9a7b510fab103c64803c9446.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Уведомления в Роспотребнадзор о том, что планируют работать в летний сезон 2023 года, подало 64% детских оздоровительных организаций. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора в Крыму Елена Лысенко.По закону, каждая такая организация должна получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Это документ, который подтверждает соответствие зданий, сооружений, оборудования и иного имущества детского лагеря или санатория нормам по организации отдыха детей.Сейчас идет активная подготовка лагерей к летней оздоровительной кампании. В этом году актуальна будет проблема с заполняемостью лагерей, проинформировала заместитель министра образования, науки и молодежи Оксана Красникова. Поезда в Крым из многих регионов идут 4-5 дней, что неприемлемо для детей. РЖД и Крымская железная дорога обещают добавить поездов, но это не решит проблемы в целом.Власти выделили на поддержку детских лагерей, которые собираются работать в 2023 году, около 150 млн рублей. Эти средства, по словам Красниковой, пойдут на улучшение питания, организацию новых кружкой и секций, увеличение количества экскурсий для детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Мифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в КрымуМедики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковидаМиру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ
https://crimea.ria.ru/20230331/detskiy-otdykh-v-krymu-chto-novogo-1127885447.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/01/1122827116_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_272d2eee24c52ce163816b485a7ef2c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, отдых, оксана красникова, минобраз крыма, роспотребнадзор, новости
Большинство детских лагерей Крыма планируют работать в этом году

64% детских лагерей собираются работать в этом сезоне

08:31 03.04.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети купаются на пляже Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края.
Дети купаются на пляже Всероссийского детского центра (ВДЦ) Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края. - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Уведомления в Роспотребнадзор о том, что планируют работать в летний сезон 2023 года, подало 64% детских оздоровительных организаций. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора в Крыму Елена Лысенко.
"Все организации, которые планируют работать, должны в срок подать в нашу службу уведомления о том, что они планируют работать. Стационарные лагеря должны сообщать об этом за два месяца до начала работы, пришкольные лагеря с дневным пребыванием - за месяц", - сообщила чиновник.
По закону, каждая такая организация должна получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Это документ, который подтверждает соответствие зданий, сооружений, оборудования и иного имущества детского лагеря или санатория нормам по организации отдыха детей.
Сейчас идет активная подготовка лагерей к летней оздоровительной кампании. В этом году актуальна будет проблема с заполняемостью лагерей, проинформировала заместитель министра образования, науки и молодежи Оксана Красникова. Поезда в Крым из многих регионов идут 4-5 дней, что неприемлемо для детей. РЖД и Крымская железная дорога обещают добавить поездов, но это не решит проблемы в целом.
Власти выделили на поддержку детских лагерей, которые собираются работать в 2023 году, около 150 млн рублей. Эти средства, по словам Красниковой, пойдут на улучшение питания, организацию новых кружкой и секций, увеличение количества экскурсий для детей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму
Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида
Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ
Оформить путевку в Крым для ребенка теперь можно на госуслугах - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
31 марта, 07:47
Детский отдых в Крыму: что нового
 
КрымОтдыхОксана КрасниковаМинобраз КрымаРоспотребнадзорНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:04Мощное землетрясение на Камчатке - в ряде районов пропал свет
08:47Новые боеприпасы для украинских боевых дронов – эксперт оценил опасность
08:31Большинство детских лагерей Крыма планируют работать в этом году
08:12При взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 32 человека - последние данные
07:42Что можно и что нельзя снимать в магазинах - эксперт
07:24Врач перечислил основные причины снижения рождаемости в Крыму
07:01Дворники и маркетологи: когда принудительные работы в радость
00:01Дождь и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму 3 апреля
00:00Какой сегодня праздник: 3 апреля
22:52"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о Татарском
22:07В Севастополе на "зебре" сбит ребенок - пьяный водитель хотел скрыться
21:57В Папуа – Новой Гвинее землетрясение магнитудой 7,4 - что известно
21:37Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства
21:11Число пострадавших в питерском кафе выросло до 25 человек - губернатор
20:02Главные события и заявления дня: 2 апреля
19:51"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в мире
19:43Взрывчатка в статуэтке и 16 пострадавших: подробности взрыва в Петербурге
19:11При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Татарский
18:58Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети
18:52Взрыв в кафе в центре Петербурга - есть погибший и пострадавшие
Лента новостейМолния