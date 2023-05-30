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Сколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ Аксенова
Сколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Сколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ Аксенова
Крымский мост готов к летнему росту турпотока, время ожидания досмотра на данный момент составляет от 15 до 25 минут. Об этом заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T12:54
2023-05-30T12:54
2023-05-30T12:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост готов к летнему росту турпотока, время ожидания досмотра на данный момент составляет от 15 до 25 минут. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он уточнил, что профильные ведомства продолжают работать над обеспечением требуемой пропускной способности Крымского моста."В самый пик сезона по нему может проезжать до 30 тысяч машин, поэтому сейчас отрабатываем все механизмы, фиксируем работу каждой службы", - добавил глава региона.Министр транспорта РК Николай Лукашенко в комментарии РИА Новости Крым ранее рассказал, что к лету скорость проверки авто на подходах к Крымскому мосту возрастет до 700 авто в час. При этом глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что на мостовом переходе к курортному сезону планируется увеличить число досмотровых комплексов и специалистов, чтобы сократить время досмотра автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит приехать в Крым - инфографикаНа Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – РосавтодорВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230430/v-krymu-uprostili-logistiku-kak-bystro-dobratsya-do-poluostrova-1128445297.html
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Сколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ Аксенова
Аксенов заявил о готовности Крымского моста к летнему росту турпотока