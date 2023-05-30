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Сколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Сколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ Аксенова
Сколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Сколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ Аксенова
Крымский мост готов к летнему росту турпотока, время ожидания досмотра на данный момент составляет от 15 до 25 минут. Об этом заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T12:54
2023-05-30T12:54
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост готов к летнему росту турпотока, время ожидания досмотра на данный момент составляет от 15 до 25 минут. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он уточнил, что профильные ведомства продолжают работать над обеспечением требуемой пропускной способности Крымского моста."В самый пик сезона по нему может проезжать до 30 тысяч машин, поэтому сейчас отрабатываем все механизмы, фиксируем работу каждой службы", - добавил глава региона.Министр транспорта РК Николай Лукашенко в комментарии РИА Новости Крым ранее рассказал, что к лету скорость проверки авто на подходах к Крымскому мосту возрастет до 700 авто в час. При этом глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что на мостовом переходе к курортному сезону планируется увеличить число досмотровых комплексов и специалистов, чтобы сократить время досмотра автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит приехать в Крым - инфографикаНа Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – РосавтодорВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230430/v-krymu-uprostili-logistiku-kak-bystro-dobratsya-do-poluostrova-1128445297.html
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крымский мост, сергей аксенов, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, кубань, туризм в крыму
Сколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ Аксенова

Аксенов заявил о готовности Крымского моста к летнему росту турпотока

12:54 30.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост готов к летнему росту турпотока, время ожидания досмотра на данный момент составляет от 15 до 25 минут. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Крымский мост готов к транспортной нагрузке, связанной с ростом летнего турпотока. Сейчас в среднем туда и обратно проезжает до 7 тысяч автомобилей в сутки. Время ожидания при выезде из Крыма составляет около 15 минут, а при въезде на полуостров из Краснодарского края – до 25 минут. Процедура досмотра полностью отлажена, поэтому рисков возникновения очередей в этой части нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что профильные ведомства продолжают работать над обеспечением требуемой пропускной способности Крымского моста.
"В самый пик сезона по нему может проезжать до 30 тысяч машин, поэтому сейчас отрабатываем все механизмы, фиксируем работу каждой службы", - добавил глава региона.
Министр транспорта РК Николай Лукашенко в комментарии РИА Новости Крым ранее рассказал, что к лету скорость проверки авто на подходах к Крымскому мосту возрастет до 700 авто в час. При этом глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что на мостовом переходе к курортному сезону планируется увеличить число досмотровых комплексов и специалистов, чтобы сократить время досмотра автомобилей.
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