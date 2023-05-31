https://crimea.ria.ru/20230531/vtsiom-skolko-rossiyane-planiruyut-potratit-na-letniy-otdykh-v-etom-godu-1129084374.html

ВЦИОМ: сколько россияне планируют потратить на летний отдых в этом году

ВЦИОМ: сколько россияне планируют потратить на летний отдых в этом году - РИА Новости Крым, 31.05.2023

ВЦИОМ: сколько россияне планируют потратить на летний отдых в этом году

В среднем россияне планируют потратить на летний отпуск более 50 тысяч рублей на одного человека. Результаты опроса озвучил директор по работе с органами... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T19:46

2023-05-31T19:46

2023-05-31T19:46

вциом

радио "спутник в крыму"

кирилл родин

отдых

отдых в крыму

социология

опрос

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/09/1124453638_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5fb7ae3e5f179901d92e5fd283b5ab8e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В среднем россияне планируют потратить на летний отпуск более 50 тысяч рублей на одного человека. Результаты опроса озвучил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.Безусловно, данные опроса показывают, что в этом году россияне планируют потратить на 20% больше денег. Однако регионам следует позаботиться, чтобы гости захотели расстаться с этими деньгами. Для этого необходимо позаботиться и об инфраструктуре, и о разноплановых развлечениях. Важно, чтобы турист не просто посетил какой-то город или регион, но захотел вернуться туда и порекомендовал своему окружению это направление, подчеркнул Родин.При этом отдыхать этим летом планируют только 46% респондентов. Еще 32% опрошенных затруднились ответить, сколько собираются потратить на отдых, 15% отметили, что никто в их семье не планирует отдыхать, а 7% заявили, что не намерены тратить деньги на отпуск.Как сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, что более 20% россиян провели бы отпуск в Крыму, если бы располагали необходимыми средствами и временем.Ранее эксперты в сфере туристической отрасли назвали особенности логистики, недостаток сервиса и негатив в информационном поле основными рисками, которые могут снизить туристическую привлекательность Крыма в приближающемся курортном сезоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ АксеноваКурортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпускСколько стоит приехать в Крым - инфографика

https://crimea.ria.ru/20230520/deshevyy-otdykh-v-krymu-chto-budet-letom-s-tsenami-i-servisom-1128837290.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, кирилл родин, отдых, отдых в крыму, социология, опрос, крым