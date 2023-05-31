https://crimea.ria.ru/20230531/vtsiom-skolko-rossiyane-planiruyut-potratit-na-letniy-otdykh-v-etom-godu-1129084374.html
ВЦИОМ: сколько россияне планируют потратить на летний отдых в этом году
ВЦИОМ: сколько россияне планируют потратить на летний отдых в этом году - РИА Новости Крым, 31.05.2023
ВЦИОМ: сколько россияне планируют потратить на летний отдых в этом году
В среднем россияне планируют потратить на летний отпуск более 50 тысяч рублей на одного человека. Результаты опроса озвучил директор по работе с органами... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T19:46
2023-05-31T19:46
2023-05-31T19:46
вциом
радио "спутник в крыму"
кирилл родин
отдых
отдых в крыму
социология
опрос
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/09/1124453638_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5fb7ae3e5f179901d92e5fd283b5ab8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В среднем россияне планируют потратить на летний отпуск более 50 тысяч рублей на одного человека. Результаты опроса озвучил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.Безусловно, данные опроса показывают, что в этом году россияне планируют потратить на 20% больше денег. Однако регионам следует позаботиться, чтобы гости захотели расстаться с этими деньгами. Для этого необходимо позаботиться и об инфраструктуре, и о разноплановых развлечениях. Важно, чтобы турист не просто посетил какой-то город или регион, но захотел вернуться туда и порекомендовал своему окружению это направление, подчеркнул Родин.При этом отдыхать этим летом планируют только 46% респондентов. Еще 32% опрошенных затруднились ответить, сколько собираются потратить на отдых, 15% отметили, что никто в их семье не планирует отдыхать, а 7% заявили, что не намерены тратить деньги на отпуск.Как сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, что более 20% россиян провели бы отпуск в Крыму, если бы располагали необходимыми средствами и временем.Ранее эксперты в сфере туристической отрасли назвали особенности логистики, недостаток сервиса и негатив в информационном поле основными рисками, которые могут снизить туристическую привлекательность Крыма в приближающемся курортном сезоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ АксеноваКурортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпускСколько стоит приехать в Крым - инфографика
https://crimea.ria.ru/20230520/deshevyy-otdykh-v-krymu-chto-budet-letom-s-tsenami-i-servisom-1128837290.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/09/1124453638_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6914abd09b01b62e1b46a94e97afca58.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, кирилл родин, отдых, отдых в крыму, социология, опрос, крым
ВЦИОМ: сколько россияне планируют потратить на летний отдых в этом году
Россияне назвали предполагаемые траты на летний отдых
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В среднем россияне планируют потратить на летний отпуск более 50 тысяч рублей на одного человека. Результаты опроса озвучил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
"Согласно данным опроса, в этом году россияне планируют потратить на летний отпуск 53 923 рубля из расчета на одного человека. Для сравнения, предполагаемый бюджет в прошлом году составлял 45 089 рублей. При этом фактический оказался значительно ниже – 38 605 рублей", – сообщил Родин.
Безусловно, данные опроса показывают, что в этом году россияне планируют потратить на 20% больше денег. Однако регионам следует позаботиться, чтобы гости захотели расстаться с этими деньгами. Для этого необходимо позаботиться и об инфраструктуре, и о разноплановых развлечениях. Важно, чтобы турист не просто посетил какой-то город или регион, но захотел вернуться туда и порекомендовал своему окружению это направление, подчеркнул Родин.
При этом отдыхать этим летом планируют только 46% респондентов. Еще 32% опрошенных затруднились ответить, сколько собираются потратить на отдых, 15% отметили, что никто в их семье не планирует отдыхать, а 7% заявили, что не намерены тратить деньги на отпуск.
Как сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, что более 20% россиян провели бы отпуск в Крыму, если бы располагали необходимыми средствами и временем.
Ранее эксперты в сфере туристической отрасли назвали
особенности логистики, недостаток сервиса и негатив в информационном поле основными рисками, которые могут снизить туристическую привлекательность Крыма в приближающемся курортном сезоне.
Читайте также на РИА Новости Крым: