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ВЦИОМ: сколько россияне планируют потратить на летний отдых в этом году - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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ВЦИОМ: сколько россияне планируют потратить на летний отдых в этом году
ВЦИОМ: сколько россияне планируют потратить на летний отдых в этом году - РИА Новости Крым, 31.05.2023
ВЦИОМ: сколько россияне планируют потратить на летний отдых в этом году
В среднем россияне планируют потратить на летний отпуск более 50 тысяч рублей на одного человека. Результаты опроса озвучил директор по работе с органами... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T19:46
2023-05-31T19:46
вциом
радио "спутник в крыму"
кирилл родин
отдых
отдых в крыму
социология
опрос
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В среднем россияне планируют потратить на летний отпуск более 50 тысяч рублей на одного человека. Результаты опроса озвучил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.Безусловно, данные опроса показывают, что в этом году россияне планируют потратить на 20% больше денег. Однако регионам следует позаботиться, чтобы гости захотели расстаться с этими деньгами. Для этого необходимо позаботиться и об инфраструктуре, и о разноплановых развлечениях. Важно, чтобы турист не просто посетил какой-то город или регион, но захотел вернуться туда и порекомендовал своему окружению это направление, подчеркнул Родин.При этом отдыхать этим летом планируют только 46% респондентов. Еще 32% опрошенных затруднились ответить, сколько собираются потратить на отдых, 15% отметили, что никто в их семье не планирует отдыхать, а 7% заявили, что не намерены тратить деньги на отпуск.Как сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, что более 20% россиян провели бы отпуск в Крыму, если бы располагали необходимыми средствами и временем.Ранее эксперты в сфере туристической отрасли назвали особенности логистики, недостаток сервиса и негатив в информационном поле основными рисками, которые могут снизить туристическую привлекательность Крыма в приближающемся курортном сезоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ АксеноваКурортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпускСколько стоит приехать в Крым - инфографика
https://crimea.ria.ru/20230520/deshevyy-otdykh-v-krymu-chto-budet-letom-s-tsenami-i-servisom-1128837290.html
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вциом, кирилл родин, отдых, отдых в крыму, социология, опрос, крым
ВЦИОМ: сколько россияне планируют потратить на летний отдых в этом году

Россияне назвали предполагаемые траты на летний отдых

19:46 31.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В среднем россияне планируют потратить на летний отпуск более 50 тысяч рублей на одного человека. Результаты опроса озвучил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
"Согласно данным опроса, в этом году россияне планируют потратить на летний отпуск 53 923 рубля из расчета на одного человека. Для сравнения, предполагаемый бюджет в прошлом году составлял 45 089 рублей. При этом фактический оказался значительно ниже – 38 605 рублей", – сообщил Родин.
Безусловно, данные опроса показывают, что в этом году россияне планируют потратить на 20% больше денег. Однако регионам следует позаботиться, чтобы гости захотели расстаться с этими деньгами. Для этого необходимо позаботиться и об инфраструктуре, и о разноплановых развлечениях. Важно, чтобы турист не просто посетил какой-то город или регион, но захотел вернуться туда и порекомендовал своему окружению это направление, подчеркнул Родин.
При этом отдыхать этим летом планируют только 46% респондентов. Еще 32% опрошенных затруднились ответить, сколько собираются потратить на отдых, 15% отметили, что никто в их семье не планирует отдыхать, а 7% заявили, что не намерены тратить деньги на отпуск.
Как сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, что более 20% россиян провели бы отпуск в Крыму, если бы располагали необходимыми средствами и временем.
Ранее эксперты в сфере туристической отрасли назвали особенности логистики, недостаток сервиса и негатив в информационном поле основными рисками, которые могут снизить туристическую привлекательность Крыма в приближающемся курортном сезоне.
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