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В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения - РИА Новости Крым, 17.06.2023
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В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения
В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения - РИА Новости Крым, 17.06.2023
В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения
В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения, средняя загрузка на сегодня составляет порядка 40%, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T10:41
2023-06-17T10:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения, средняя загрузка на сегодня составляет порядка 40%, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.Кроме того, туристам доступно 440 турмаршрутов, среди которых патриотические, горные, спортивные, гастрономическое, религиозные, детские."Туристов и жителей Крыма в летний сезон принимают 185 объектов экскурсионного показа - музеи, парки, дегустационные комплексы, дельфинарии, зоопарки", - подчеркнули в министерстве.
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В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения

10:41 17.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляжный отдых в посёлке Новофёдоровка
Пляжный отдых в посёлке Новофёдоровка - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения, средняя загрузка на сегодня составляет порядка 40%, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
"Для гостей полуострова Крым в летний сезон работает более тысячи классифицированных средств размещения, в том числе 91 санаторий. Текущая средняя загрузка средств размещения составляет порядка 40%, в крупных отелях и санаториях она достигает 80%", - говорится в сообщении.
Кроме того, туристам доступно 440 турмаршрутов, среди которых патриотические, горные, спортивные, гастрономическое, религиозные, детские.
"Туристов и жителей Крыма в летний сезон принимают 185 объектов экскурсионного показа - музеи, парки, дегустационные комплексы, дельфинарии, зоопарки", - подчеркнули в министерстве.
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