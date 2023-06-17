https://crimea.ria.ru/20230617/v-krymu-dlya-priema-turistov-gotovo-bolee-tysyachi-sredstv-razmescheniya-1129448117.html

В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения

В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения - РИА Новости Крым, 17.06.2023

В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения

В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения, средняя загрузка на сегодня составляет порядка 40%, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T10:41

2023-06-17T10:41

2023-06-17T10:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения, средняя загрузка на сегодня составляет порядка 40%, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.Кроме того, туристам доступно 440 турмаршрутов, среди которых патриотические, горные, спортивные, гастрономическое, религиозные, детские."Туристов и жителей Крыма в летний сезон принимают 185 объектов экскурсионного показа - музеи, парки, дегустационные комплексы, дельфинарии, зоопарки", - подчеркнули в министерстве.

https://crimea.ria.ru/20230417/investitsii-v-turizm-kryma-za-god-prevysili-150-mlrd-rubley-1128141522.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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