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Могут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поезда - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Могут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поезда
Могут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поезда - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Могут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поезда
Студентам и абитуриентам из Крыма и южных регионов России предоставят скидку на проезд к месту обучения по железной дороге, если такая инициатива будет... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T17:14
2023-06-29T17:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Студентам и абитуриентам из Крыма и южных регионов России предоставят скидку на проезд к месту обучения по железной дороге, если такая инициатива будет поддержана Минтрансом РФ. Об этом, отвечая на соответствующий запрос РИА Новости Крым, сообщили в службе внешних коммуникаций компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".С предложением ввести 50-процентные скидки на железнодорожные билеты для студентов из южных регионов, в которых действуют ограничения на авиаперелеты, ранее выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.Отмечается, что в летний период абитуриенты и студенты первых курсов могут воспользоваться так называемой "детской" скидкой при оформлении билетов на поезда компании."Согласно действующим правилам, в период с 1 июня по 31 августа детям в возрасте от 10 до 17 лет (включительно) предоставляется скидка в размере 50% при проезде в плацкартных вагонах. При этом справка с места учебы не требуется", – уточнил представитель компании. Оформить билет с такой скидкой можно на сайте и в железнодорожных билетных кассах.В службе внешних коммуникаций также пояснили, что компания не предоставляет скидки в размере 15% на билеты в поездах для пассажиров в возрасте 60 лет и старше по причине отсутствия средств.Билет на поезд в Крым со скидкойПеревозчик также предоставил перечень категорий граждан, которым полагаются скидки при приобретении железнодорожных билетов.Так, право бесплатного проезда к месту лечения и обратно по территории РФ предоставляется:При оформлении по электронному талону ФСС необходимо предъявить удостоверяющий личность документ; при оформлении по бумажному талону – паспорт и специальный талон, полученный в региональном отделении фонда.Билет для школьника на поезд со скидкойВ период с 1 сентября по 31 мая учащимся и воспитанникам образовательных учреждений предоставляется скидка в размере 50% при проезде в плацкартных вагонах, а также в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе в поездах дальнего следования всех категорий.Младенцам - бесплатноПассажир имеет право провозить бесплатно одного ребенка не старше пяти лет, если он не занимает отдельного места. Если ребенок в возрасте не старше пяти лет занимает отдельное место, то на него оформляется билет со скидкой 50%.Для детей до 10 лет применяется детский тариф. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него еще оформляется проездной документ (билет) по тарифу на перевозку детей.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душемДуш и горячее питание в купе: что изменится в поезде Симферополь – АдлерКупе с душем: поезд из Москвы в Керчь продлевают до Симферополя
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крым, поезд, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, общество, дети, транспорт, новости крыма
Могут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поезда

Перевозчик готов предоставить студентам из Крыма и юга России скидку 50% на ж/д билеты

17:14 29.06.2023 (обновлено: 17:24 29.06.2023)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд в Крыму
Поезд в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Студентам и абитуриентам из Крыма и южных регионов России предоставят скидку на проезд к месту обучения по железной дороге, если такая инициатива будет поддержана Минтрансом РФ. Об этом, отвечая на соответствующий запрос РИА Новости Крым, сообщили в службе внешних коммуникаций компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
С предложением ввести 50-процентные скидки на железнодорожные билеты для студентов из южных регионов, в которых действуют ограничения на авиаперелеты, ранее выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

"В случае, если будет утверждено соответствующее постановление с предоставлением субсидий для компенсации перевозчикам выпадающих доходов, "Гранд Сервис Экспресс" поддержит данную инициативу", – сообщили в компании-перевозчике.

Отмечается, что в летний период абитуриенты и студенты первых курсов могут воспользоваться так называемой "детской" скидкой при оформлении билетов на поезда компании.
"Согласно действующим правилам, в период с 1 июня по 31 августа детям в возрасте от 10 до 17 лет (включительно) предоставляется скидка в размере 50% при проезде в плацкартных вагонах. При этом справка с места учебы не требуется", – уточнил представитель компании. Оформить билет с такой скидкой можно на сайте и в железнодорожных билетных кассах.
В службе внешних коммуникаций также пояснили, что компания не предоставляет скидки в размере 15% на билеты в поездах для пассажиров в возрасте 60 лет и старше по причине отсутствия средств.
"У перевозчика нет источника средств для предоставления такой льготы. При этом "Гранд Сервис Экспресс" поддерживает инициативу по включению данной категории граждан в перечень льготных", – резюмировал представитель компании.
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Билет на поезд в Крым со скидкой

Перевозчик также предоставил перечень категорий граждан, которым полагаются скидки при приобретении железнодорожных билетов.
Так, право бесплатного проезда к месту лечения и обратно по территории РФ предоставляется:
  • инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
  • ветеранам боевых действий;
  • военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;
  • военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
  • лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
  • лицам, работавшим в период войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале войны в портах других государств;
  • членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, членам семей погибших лиц из личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членам семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
  • бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
  • инвалидам;
  • детям-инвалидам;
  • лицам, сопровождающим в поездках инвалидов I группы (ограничение к трудовой деятельности III степени) всех категорий и детей-инвалидов;
  • гражданам, подвергшимся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и лицам, приравненным к ним.

Для оформления билета в железнодорожной кассе необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность и дающие право на бесплатный проезд, а также специальный талон, выдаваемый органами социального страхования при наличии действующего государственного контракта между перевозчиком и Фондом социального страхования (ФСС).

При оформлении по электронному талону ФСС необходимо предъявить удостоверяющий личность документ; при оформлении по бумажному талону – паспорт и специальный талон, полученный в региональном отделении фонда.
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Билет для школьника на поезд со скидкой

В период с 1 сентября по 31 мая учащимся и воспитанникам образовательных учреждений предоставляется скидка в размере 50% при проезде в плацкартных вагонах, а также в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе в поездах дальнего следования всех категорий.
При посадке в поезд такие пассажиры обязаны предъявить действующую справку из образовательного учреждения, с указанием ФИО ученика, реквизитов и юридического адреса школы, номера и даты выдачи документа. Справка должна быть заверена печатью школы, подписью директора, либо замещающего его лица.

Младенцам - бесплатно

Пассажир имеет право провозить бесплатно одного ребенка не старше пяти лет, если он не занимает отдельного места. Если ребенок в возрасте не старше пяти лет занимает отдельное место, то на него оформляется билет со скидкой 50%.
Для детей до 10 лет применяется детский тариф. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него еще оформляется проездной документ (билет) по тарифу на перевозку детей.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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