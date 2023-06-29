https://crimea.ria.ru/20230629/mogut-li-studenty-v-krymu-poluchit-skidku-na-bilety-v-poezda-1129725923.html

Могут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поезда

Могут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поезда - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Могут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поезда

Студентам и абитуриентам из Крыма и южных регионов России предоставят скидку на проезд к месту обучения по железной дороге, если такая инициатива будет... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T17:14

2023-06-29T17:14

2023-06-29T17:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Студентам и абитуриентам из Крыма и южных регионов России предоставят скидку на проезд к месту обучения по железной дороге, если такая инициатива будет поддержана Минтрансом РФ. Об этом, отвечая на соответствующий запрос РИА Новости Крым, сообщили в службе внешних коммуникаций компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".С предложением ввести 50-процентные скидки на железнодорожные билеты для студентов из южных регионов, в которых действуют ограничения на авиаперелеты, ранее выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.Отмечается, что в летний период абитуриенты и студенты первых курсов могут воспользоваться так называемой "детской" скидкой при оформлении билетов на поезда компании."Согласно действующим правилам, в период с 1 июня по 31 августа детям в возрасте от 10 до 17 лет (включительно) предоставляется скидка в размере 50% при проезде в плацкартных вагонах. При этом справка с места учебы не требуется", – уточнил представитель компании. Оформить билет с такой скидкой можно на сайте и в железнодорожных билетных кассах.В службе внешних коммуникаций также пояснили, что компания не предоставляет скидки в размере 15% на билеты в поездах для пассажиров в возрасте 60 лет и старше по причине отсутствия средств.Билет на поезд в Крым со скидкойПеревозчик также предоставил перечень категорий граждан, которым полагаются скидки при приобретении железнодорожных билетов.Так, право бесплатного проезда к месту лечения и обратно по территории РФ предоставляется:При оформлении по электронному талону ФСС необходимо предъявить удостоверяющий личность документ; при оформлении по бумажному талону – паспорт и специальный талон, полученный в региональном отделении фонда.Билет для школьника на поезд со скидкойВ период с 1 сентября по 31 мая учащимся и воспитанникам образовательных учреждений предоставляется скидка в размере 50% при проезде в плацкартных вагонах, а также в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе в поездах дальнего следования всех категорий.Младенцам - бесплатноПассажир имеет право провозить бесплатно одного ребенка не старше пяти лет, если он не занимает отдельного места. Если ребенок в возрасте не старше пяти лет занимает отдельное место, то на него оформляется билет со скидкой 50%.Для детей до 10 лет применяется детский тариф. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него еще оформляется проездной документ (билет) по тарифу на перевозку детей.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душемДуш и горячее питание в купе: что изменится в поезде Симферополь – АдлерКупе с душем: поезд из Москвы в Керчь продлевают до Симферополя

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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