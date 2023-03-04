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Дети до 17 лет смогут путешествовать на поездах со скидкой 50% - РИА Новости Крым, 04.03.2023
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Дети до 17 лет смогут путешествовать на поездах со скидкой 50%
Дети до 17 лет смогут путешествовать на поездах со скидкой 50% - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Дети до 17 лет смогут путешествовать на поездах со скидкой 50%
РЖД летом вновь предоставят скидку 50% на проезд в поездах дальнего следования детям от 10 до 17 лет включительно, билеты со скидкой можно купить уже с 4 марта. РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T12:41
2023-03-04T12:41
туризм
поезд
российские железные дороги (ржд)
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. РЖД летом вновь предоставят скидку 50% на проезд в поездах дальнего следования детям от 10 до 17 лет включительно, билеты со скидкой можно купить уже с 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.Только летом прошлого года скидкой воспользовались более 3,1 млн детей, что на 25% больше показателя 2021 года. Всего же за семь лет выгоднее путешествовали по стране более 17 млн детей.Детский билет со скидкойОформление билетов по спецтарифу для летних поездок стартовало 4 марта. Скидка предоставляется всем детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно при покупке билета в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, включая фирменные. Также она распространяется на электропоезда дальнего следования.Кроме того, выгоднее станет детям ездить и в купе.Как оформить билет на поезд со скидкойПриобрести проездные документы можно на официальном сайте РЖД, с помощью мобильного приложения или в билетных кассах. Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа "Полный" и ввода сведений о детях. В компании уточнили, что возраст ребенка определяется на дату начала поездки.При посадке в поезд юному пассажиру необходимо предъявить билет и документ, удостоверяющий личность. В возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении, далее – паспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят поезда из Крыма через новые регионы РоссииПоезд Москва - Евпатория возобновит курсирование с 3 мартаКогда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста
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поезд, российские железные дороги (ржд), россия, общество, железные дороги крыма, дети, новости
Дети до 17 лет смогут путешествовать на поездах со скидкой 50%

РЖД летом предоставят скидку в 50 процентов на билеты по России детям от 10 до 17 лет

12:41 04.03.2023
 
© Фото: пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"Поезд на Крымском мосту
Поезд на Крымском мосту
© Фото: пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. РЖД летом вновь предоставят скидку 50% на проезд в поездах дальнего следования детям от 10 до 17 лет включительно, билеты со скидкой можно купить уже с 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Холдинг "РЖД" восьмой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа. Специальный тариф позволит семьям с детьми сэкономить средства на организацию летнего отдыха", - говорится в сообщении.
Только летом прошлого года скидкой воспользовались более 3,1 млн детей, что на 25% больше показателя 2021 года. Всего же за семь лет выгоднее путешествовали по стране более 17 млн детей.
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Детский билет со скидкой

Оформление билетов по спецтарифу для летних поездок стартовало 4 марта. Скидка предоставляется всем детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно при покупке билета в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, включая фирменные. Также она распространяется на электропоезда дальнего следования.
Кроме того, выгоднее станет детям ездить и в купе.
"В летние каникулы дети смогут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне", - проинформировали в РЖД.

Как оформить билет на поезд со скидкой

Приобрести проездные документы можно на официальном сайте РЖД, с помощью мобильного приложения или в билетных кассах. Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа "Полный" и ввода сведений о детях. В компании уточнили, что возраст ребенка определяется на дату начала поездки.
"Скидка 50% предоставляется только от стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме (при проезде в двухэтажных купейных вагонах дополнительно взимается стоимость комплекса сервисных услуг). Скидка не предоставляется в скоростных и высокоскоростных поездах", - отметили в пресс-службе.
При посадке в поезд юному пассажиру необходимо предъявить билет и документ, удостоверяющий личность. В возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении, далее – паспорт.
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ТуризмПоездРоссийские железные дороги (РЖД)РоссияОбществоЖелезные дороги КрымадетиНовости
 
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