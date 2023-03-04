https://crimea.ria.ru/20230304/deti-do-17-let-smogut-puteshestvovat-na-poezdakh-so-skidkoy-50-1127343456.html

Дети до 17 лет смогут путешествовать на поездах со скидкой 50%

Дети до 17 лет смогут путешествовать на поездах со скидкой 50% - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Дети до 17 лет смогут путешествовать на поездах со скидкой 50%

РЖД летом вновь предоставят скидку 50% на проезд в поездах дальнего следования детям от 10 до 17 лет включительно, билеты со скидкой можно купить уже с 4 марта. РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T12:41

2023-03-04T12:41

2023-03-04T12:41

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поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. РЖД летом вновь предоставят скидку 50% на проезд в поездах дальнего следования детям от 10 до 17 лет включительно, билеты со скидкой можно купить уже с 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.Только летом прошлого года скидкой воспользовались более 3,1 млн детей, что на 25% больше показателя 2021 года. Всего же за семь лет выгоднее путешествовали по стране более 17 млн детей.Детский билет со скидкойОформление билетов по спецтарифу для летних поездок стартовало 4 марта. Скидка предоставляется всем детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно при покупке билета в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, включая фирменные. Также она распространяется на электропоезда дальнего следования.Кроме того, выгоднее станет детям ездить и в купе.Как оформить билет на поезд со скидкойПриобрести проездные документы можно на официальном сайте РЖД, с помощью мобильного приложения или в билетных кассах. Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа "Полный" и ввода сведений о детях. В компании уточнили, что возраст ребенка определяется на дату начала поездки.При посадке в поезд юному пассажиру необходимо предъявить билет и документ, удостоверяющий личность. В возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении, далее – паспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят поезда из Крыма через новые регионы РоссииПоезд Москва - Евпатория возобновит курсирование с 3 мартаКогда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста

https://crimea.ria.ru/20230228/padenie-prodazh-kakim-budet-letniy-sezon-v-krymu-1127241286.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, российские железные дороги (ржд), россия, общество, железные дороги крыма, дети, новости