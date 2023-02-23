https://crimea.ria.ru/20230223/poezd-moskva---evpatoriya-vozobnovit-kursirovanie-s-3-marta-1127167168.html

Поезд Москва - Евпатория возобновит курсирование с 3 марта

Поезд Москва - Евпатория возобновит курсирование с 3 марта - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Поезд Москва - Евпатория возобновит курсирование с 3 марта

Первый сезонный поезд Москва – Евпатория возобновит курсирование с 3 марта и будет ходить через день. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд... РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T18:35

2023-02-23T18:35

2023-02-23T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Первый сезонный поезд Москва – Евпатория возобновит курсирование с 3 марта и будет ходить через день. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В состав поезда включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны, а также вагон-ресторан.Из Москвы поезд будет отправляться в 23:52 и прибывать в Евпаторию через день в 10:30. Время в пути в сторону Крыма составит 34 часа 38 минут. В обратную сторону поезд будет отправляться в 22:20 и прибывать в Москву через день, в 8:23, время в пути составит 34 часа 3 минуты.В пути следования поезд остановится в областных и краевых центрах – Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. В Крыму поезд остановится на станциях Керчь Южная – Новый парк, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой и Саки.Из столицы в КрымС 27 апреля по 28 сентября в Евпаторию также будет курсировать ежедневный поезд из Санкт-Петербурга, в состав которого будет включена группа беспересадочных вагонов из Пскова и Великого Новгорода (по датам).Регулярные поезда продолжают курсировать из Москвы в Симферополь и Севастополь. 26 мая на маршруты выйдут составы сообщением Москва – Феодосия. Назначение дополнительных поездов с двух- и одноэтажными вагонами прорабатывается.Как сообщалось ранее, продажу билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в города Крыма и Севастополь будут открывать позже – не за 90, а за 45 суток. Это связано с масштабной реконструкцией ж/д-инфраструктурыНововведение вступит в силу с 17 мая.Продажа билетов на другие поезда "Таврия" будет открываться по-прежнему за 90 суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Продажа билетов на поезда в Крым и Севастополь временно изменится Откуда будут ходить поезда в Крым летом 2023 годаКакие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поезда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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