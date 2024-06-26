https://crimea.ria.ru/20240626/bolee-1800-boevikov-i-vosem-skladov-boepripasov-itogi-boev-za-sutki-1138380167.html
Более 1800 боевиков и восемь складов боеприпасов: итоги боев за сутки
Более 1800 боевиков и восемь складов боеприпасов: итоги боев за сутки - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Более 1800 боевиков и восемь складов боеприпасов: итоги боев за сутки
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции улучшили тактическое положение на всех направлениях и уничтожили восемь полевых складов... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T14:49
2024-06-26T14:49
2024-06-26T14:49
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135771415_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_7a0618e90b5feac770076046c6911dfe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции улучшили тактическое положение на всех направлениях и уничтожили восемь полевых складов боеприпасов. Украинские боевики за сутки потеряли убитыми и ранеными более 1800 человек.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах сел Терновая, Глубокое, Ветеринарное, Тихое, Веселое, Нескучное, Питомник, Волчанск и Липцы Харьковской области.Потери противника на этом направлении составили до 300 военнослужащих и 14 единиц боевой техники.Группировка войск "Запад"заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Платоновка в ДНР, Макеевка и Червоная Диброва в ЛНР.ВСУ потеряли до 400 военнослужащих и девять единиц техники. Кроме того, были уничтожены два полевых склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Часов Яр, Верхнекаменское, Курахово и Константиновка в ДНР.Потери ВСУ составили до 510 военнослужащих, 15 единиц боевой техники и три полевых склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю в районе населенных пунктов Кирово, Новгородское, Новоселовка Первая, Розовка, Михайловка и Торецк Донецкой Народной Республики.На этом направлении противник потерял до 405 военнослужащих и семь единиц боевой техники.Группировка войск "Восток "заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих и восемь единиц техники.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике формирований четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области.Украинские боевики потеряли до 60 военнослужащих и семь единиц техники. Уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую областиАрмия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиковВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240626/v-zone-svo-unichtozhen-tsekh-po-sborke-ukrainskikh-dronov-i-mesta-ikh-zapuska-1138379323.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135771415_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_ee1df1630e0781c2d5631ca5e9d713f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Более 1800 боевиков и восемь складов боеприпасов: итоги боев за сутки
В зоне СВО уничтожено почти две тысячи боевиков и восемь складов боеприпасов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции улучшили тактическое положение на всех направлениях и уничтожили восемь полевых складов боеприпасов. Украинские боевики за сутки потеряли убитыми и ранеными более 1800 человек.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах сел Терновая, Глубокое, Ветеринарное, Тихое, Веселое, Нескучное, Питомник, Волчанск и Липцы Харьковской области.
Потери противника на этом направлении составили до 300 военнослужащих и 14 единиц боевой техники.
Группировка войск "Запад"заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Платоновка в ДНР, Макеевка и Червоная Диброва в ЛНР.
ВСУ потеряли до 400 военнослужащих и девять единиц техники. Кроме того, были уничтожены два полевых склада боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Часов Яр, Верхнекаменское, Курахово и Константиновка в ДНР.
Потери ВСУ составили до 510 военнослужащих, 15 единиц боевой техники и три полевых склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю в районе населенных пунктов Кирово, Новгородское, Новоселовка Первая, Розовка, Михайловка и Торецк Донецкой Народной Республики.
На этом направлении противник потерял до 405 военнослужащих и семь единиц боевой техники.
Группировка войск "Восток "заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих и восемь единиц техники.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике формирований четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области.
Украинские боевики потеряли до 60 военнослужащих и семь единиц техники. Уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым: