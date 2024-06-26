https://crimea.ria.ru/20240626/bolee-1800-boevikov-i-vosem-skladov-boepripasov-itogi-boev-za-sutki-1138380167.html

Более 1800 боевиков и восемь складов боеприпасов: итоги боев за сутки

Более 1800 боевиков и восемь складов боеприпасов: итоги боев за сутки - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Более 1800 боевиков и восемь складов боеприпасов: итоги боев за сутки

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции улучшили тактическое положение на всех направлениях и уничтожили восемь полевых складов... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T14:49

2024-06-26T14:49

2024-06-26T14:49

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции улучшили тактическое положение на всех направлениях и уничтожили восемь полевых складов боеприпасов. Украинские боевики за сутки потеряли убитыми и ранеными более 1800 человек.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах сел Терновая, Глубокое, Ветеринарное, Тихое, Веселое, Нескучное, Питомник, Волчанск и Липцы Харьковской области.Потери противника на этом направлении составили до 300 военнослужащих и 14 единиц боевой техники.Группировка войск "Запад"заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Платоновка в ДНР, Макеевка и Червоная Диброва в ЛНР.ВСУ потеряли до 400 военнослужащих и девять единиц техники. Кроме того, были уничтожены два полевых склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Часов Яр, Верхнекаменское, Курахово и Константиновка в ДНР.Потери ВСУ составили до 510 военнослужащих, 15 единиц боевой техники и три полевых склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю в районе населенных пунктов Кирово, Новгородское, Новоселовка Первая, Розовка, Михайловка и Торецк Донецкой Народной Республики.На этом направлении противник потерял до 405 военнослужащих и семь единиц боевой техники.Группировка войск "Восток "заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих и восемь единиц техники.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике формирований четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области.Украинские боевики потеряли до 60 военнослужащих и семь единиц техники. Уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую областиАрмия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиковВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240626/v-zone-svo-unichtozhen-tsekh-po-sborke-ukrainskikh-dronov-i-mesta-ikh-zapuska-1138379323.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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