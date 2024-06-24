https://crimea.ria.ru/20240624/armiya-rossii-nastupaet-v-donbasse-vsu-poteryali-1860-boevikov-1138327080.html

Армия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиков

Армия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиков - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Армия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиков

Российские войска улучшили положение по переднему краю, разбив врага в Донецкой Народной Республике. Суточные потери ВСУ составили 1860 боевиков. Об этом... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T15:41

2024-06-24T15:41

2024-06-24T15:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Российские войска улучшили положение по переднему краю, разбив врага в Донецкой Народной Республике. Суточные потери ВСУ составили 1860 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.Противник потерял здесь более 610 военнослужащих, а также танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм американскую гаубицу М777 и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и боевую машину 122-мм РСЗО "Град".Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сокол и Торецк в ДНР. За сутки в этих районах отразили пять контратак украинских штурмовых групп.Потери ВСУ составили 430 военнослужащих. Также украинские подразделения потеряли две боевые бронированные машины МаххPrо и гаубицы производства США, восемь автомобилей и прочее вооружение.Еще 220 боевиков были уничтожены подразделениями группировки войск "Север"."Нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области", – уточнили в Минобороны.Попытка ВСУ контратаковать на данном направлении силами штурмовых групп 71-й егерской бригады противника провалилась. Войска киевского режима также потеряли много техники. В том числе танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, гаубицу Д-30 и 155-мм гаубицу Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ.Также более выгодные рубежи в течение суток заняли подразделения группировки войск "Запад", поразив формирования 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР, под Григорокой в ДНР и Синьковкой в Харьковской области.За сутки враг потерял здесь почти 480 боевиков, а также боевую машину пехоты, 12 автомобилей, 155-мм немецкую гаубицу Panzerhaubitze-2000, 152-мм гаубицу Д-20, а также 22-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и боевую машину 122-мм РСЗО "Град"."Кроме того, уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", – добавили в военном ведомстве.Также успешные бои в течение суток вели подразделения группировки войск "Днепр". Они разбили живую силу и технику формирований 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 124-й бригады теробороны в районе Антоновки и Ивановки Херсонской области, сократив ряды противника еще почти на 125 боевиков.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили крупный логистический центр ВСУ с поставленным западом ракетным вооружением, а ПВО уничтожили двадцать американских ракет и реактивных снарядов, а также сбили 176 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУБолее 14 тысяч украинских боевиков ликвидированы за эту неделюМоскалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС России

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