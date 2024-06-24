Рейтинг@Mail.ru
Армия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиков - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240624/armiya-rossii-nastupaet-v-donbasse-vsu-poteryali-1860-boevikov-1138327080.html
Армия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиков
Армия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиков - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Армия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиков
Российские войска улучшили положение по переднему краю, разбив врага в Донецкой Народной Республике. Суточные потери ВСУ составили 1860 боевиков. Об этом... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T15:41
2024-06-24T15:41
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/03/1137813558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c2ab6d5ea7d5bc8bb330822eeceb369.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Российские войска улучшили положение по переднему краю, разбив врага в Донецкой Народной Республике. Суточные потери ВСУ составили 1860 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.Противник потерял здесь более 610 военнослужащих, а также танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм американскую гаубицу М777 и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и боевую машину 122-мм РСЗО "Град".Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сокол и Торецк в ДНР. За сутки в этих районах отразили пять контратак украинских штурмовых групп.Потери ВСУ составили 430 военнослужащих. Также украинские подразделения потеряли две боевые бронированные машины МаххPrо и гаубицы производства США, восемь автомобилей и прочее вооружение.Еще 220 боевиков были уничтожены подразделениями группировки войск "Север"."Нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области", – уточнили в Минобороны.Попытка ВСУ контратаковать на данном направлении силами штурмовых групп 71-й егерской бригады противника провалилась. Войска киевского режима также потеряли много техники. В том числе танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, гаубицу Д-30 и 155-мм гаубицу Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ.Также более выгодные рубежи в течение суток заняли подразделения группировки войск "Запад", поразив формирования 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР, под Григорокой в ДНР и Синьковкой в Харьковской области.За сутки враг потерял здесь почти 480 боевиков, а также боевую машину пехоты, 12 автомобилей, 155-мм немецкую гаубицу Panzerhaubitze-2000, 152-мм гаубицу Д-20, а также 22-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и боевую машину 122-мм РСЗО "Град"."Кроме того, уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", – добавили в военном ведомстве.Также успешные бои в течение суток вели подразделения группировки войск "Днепр". Они разбили живую силу и технику формирований 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 124-й бригады теробороны в районе Антоновки и Ивановки Херсонской области, сократив ряды противника еще почти на 125 боевиков.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили крупный логистический центр ВСУ с поставленным западом ракетным вооружением, а ПВО уничтожили двадцать американских ракет и реактивных снарядов, а также сбили 176 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУБолее 14 тысяч украинских боевиков ликвидированы за эту неделюМоскалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС России
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/03/1137813558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4f314d696a00ac669e1bc90c29434f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), харьковская область, запорожская область, херсонская область
Армия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиков

ВСУ потеряли 186 боевиков: Минобороны сообщило о продвижении армии России в Донбассе

15:41 24.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Российские войска улучшили положение по переднему краю, разбив врага в Донецкой Народной Республике. Суточные потери ВСУ составили 1860 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Противник потерял здесь более 610 военнослужащих, а также танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм американскую гаубицу М777 и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и боевую машину 122-мм РСЗО "Град".
Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.
Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сокол и Торецк в ДНР. За сутки в этих районах отразили пять контратак украинских штурмовых групп.
Потери ВСУ составили 430 военнослужащих. Также украинские подразделения потеряли две боевые бронированные машины МаххPrо и гаубицы производства США, восемь автомобилей и прочее вооружение.
Еще 220 боевиков были уничтожены подразделениями группировки войск "Север".
"Нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области", – уточнили в Минобороны.
Попытка ВСУ контратаковать на данном направлении силами штурмовых групп 71-й егерской бригады противника провалилась. Войска киевского режима также потеряли много техники. В том числе танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, гаубицу Д-30 и 155-мм гаубицу Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ.
Также более выгодные рубежи в течение суток заняли подразделения группировки войск "Запад", поразив формирования 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР, под Григорокой в ДНР и Синьковкой в Харьковской области.
За сутки враг потерял здесь почти 480 боевиков, а также боевую машину пехоты, 12 автомобилей, 155-мм немецкую гаубицу Panzerhaubitze-2000, 152-мм гаубицу Д-20, а также 22-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и боевую машину 122-мм РСЗО "Град".
"Кроме того, уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", – добавили в военном ведомстве.
Также успешные бои в течение суток вели подразделения группировки войск "Днепр". Они разбили живую силу и технику формирований 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 124-й бригады теробороны в районе Антоновки и Ивановки Херсонской области, сократив ряды противника еще почти на 125 боевиков.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили крупный логистический центр ВСУ с поставленным западом ракетным вооружением, а ПВО уничтожили двадцать американских ракет и реактивных снарядов, а также сбили 176 украинских беспилотников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ
Более 14 тысяч украинских боевиков ликвидированы за эту неделю
Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС России
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьЗапорожская областьХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:06Президент Казахстана осудил ракетную атаку на Севастополь
16:04Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона
15:55Семь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИ
15:48Как живет Севастополь после ракетного удара террористов ВСУ
15:46Спецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву
15:41Армия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиков
15:19Закрытые в Крыму пляжи после атаки ВСУ – новый фейк
15:17Стрельба возле торгового центра в Ростове-на-Дону: что известно
15:12Хищение оружия: в дело о теракте в Дагестане добавили статьи
15:08У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда
14:54С 25 июня Европейский Союз закроет доступ к РИА Новости
14:37Когда откроют пляжи в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
14:02Двое раненных при атаке на Севастополь детей – в крайне тяжелом состоянии
14:00Силы ПВО сбили 20 американских ракет и реактивных снарядов
13:54Когда Киев получит первую помощь из доходов замороженных активов РФ
13:51"Артек" попал под санкции Евросоюза
13:21Поражен крупный логистический центр ВСУ с западным вооружением
13:05При атаке на Севастополь погибли трое севастопольцев и приезжая девочка
12:56Пострадавшие при ракетной атаке ВСУ на Севастополь получат выплаты
12:44В Севастополе выросло число пострадавших при ракетной атаке ВСУ
Лента новостейМолния