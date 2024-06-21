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Более 14 тысяч украинских боевиков ликвидированы за эту неделю

Более 14 тысяч украинских боевиков ликвидированы за эту неделю - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Более 14 тысяч украинских боевиков ликвидированы за эту неделю

Армия России в зоне специальной военной операции за неделю улучшила тактическое положение на всех направлениях, освободила населенный пункт Загорное в... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T15:45

2024-06-21T15:45

2024-06-21T15:46

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вооруженные силы россии

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Армия России в зоне специальной военной операции за неделю улучшила тактическое положение на всех направлениях, освободила населенный пункт Загорное в Запорожской области. Кроме того, было уничтожено семь танков, включая один "Leopard" немецкого производства. Потери врага составили почти 14 тысяч убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю, отразив 17 контратак штурмовых групп противника.Потери ВСУ составили до 1980 военнослужащих, четыре танка и около 50 единиц другой техники.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям пяти бригад ВСУ. Потери врага составили до 3 330 военнослужащих, два танка и более семидесяти единиц прочей боевой техники. Кроме того, были уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы "Нота".Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ. Противник потерял на данном направлении до 4290 военнослужащих, танк "Leopard" и более 120 единиц техники.Военнослужащие группировки войск "Центр" в течение недели улучшили тактическое положение и отразили 31 контратаку противника. Потери ВСУ составили до 2530 военнослужащих и более 90 единиц техники.Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области. ВСУ на этом направлении потеряли до 970 военнослужащих и 58 единиц техники.Кроме того, был уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям пехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Потери врага составили до 610-ти военнослужащих и 53 единицы техники.Кроме того, уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США.За ночь над территорией Российской Федерации силами ПВО были сбиты более ста беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и оборонного комплекса Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке дронов ВСУ на Краснодар есть погибший14 групповых ударов по "оборонке" и энергообъектам Украины: что пораженоВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу