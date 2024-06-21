https://crimea.ria.ru/20240621/14-gruppovykh-udarov-po-oboronke-i-energoobektam-ukrainy-chto-porazheno-1138272346.html
14 групповых ударов по "оборонке" и энергообъектам Украины: что поражено
14 групповых ударов по "оборонке" и энергообъектам Украины: что поражено - РИА Новости Крым, 21.06.2024
14 групповых ударов по "оборонке" и энергообъектам Украины: что поражено
Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и оборонного комплекса Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T14:28
2024-06-21T14:28
2024-06-21T14:35
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
украина
энергосистема украины
иностранные наемники всу
безэкипажные катера
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и оборонного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.Кроме того, были поражены пункты временной дислокации националистов и иностранных наемников ВСУ.Накануне сообщалось, что групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования был нанесен по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ.Неделей ранее Вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу предприятий украинской "оборонки", а также хранилищам западного вооружения и иностранным наемникам ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиковГрупповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУГромкая ночь на Украине: повреждены ТЭЦ и критическая инфраструктура
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, украина, энергосистема украины, иностранные наемники всу, безэкипажные катера, потери всу
14 групповых ударов по "оборонке" и энергообъектам Украины: что поражено
ВС России нанесли 14 групповых ударов по аэродромам и объектам энергетики Украины
14:28 21.06.2024 (обновлено: 14:35 21.06.2024)