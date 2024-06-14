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ВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиков

ВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 14.06.2024

ВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиков

Армия России за прошедшую неделю освободила три населенных пункта и уничтожила 34 полевых склада боеприпасов ВСУ. Враг на всех направлениях линии боевого... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T18:02

2024-06-14T18:02

2024-06-14T18:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Армия России за прошедшую неделю освободила три населенных пункта и уничтожила 34 полевых склада боеприпасов ВСУ. Враг на всех направлениях линии боевого соприкосновения потерял 12 840 солдат, сообщает Минобороны РФ.В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили продвигаться в глубину обороны противника. Были поражены четыре соединения ВСУ, бригады морской пехоты, теробороны и нацгвардии Украины. Отражено 45 контратак штурмовых групп противника.Потери ВСУ на этом направлении составили до 1710 военнослужащих, а также 56 единиц техники. Российские военнослужащие уничтожили восемь полевых складов с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области. ВСУ потеряли до 3405 военнослужащих и 66 единиц автомобильной и боевой техники.Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю. В итоге противник на этом направлении потерял до 3785 военнослужащих и почти сотню единиц техники. Было уничтожено 22 полевых склада боеприпасов.Группировка войск "Центр" отразила 34 контратаки противника, потери которого составили до 2375 военнослужащих и 72 единицы боевой техники.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР. Противник потерял до 965 военнослужащих и более 50 единиц техники.Кроме того, были уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Нота".Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям трех бригад ВСУ, бригады морской пехоты и соединения нацгвардии Украины. Потери противника превысили 555 военнослужащих, 67 единиц техники.Кроме того, в течение недели было нанесено 19 групповых ударов. Повреждена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Киевом больше суток не могут потушить пожар на промышленном объектеНа Днепре уничтожен командный пункт ВСУГрупповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ

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