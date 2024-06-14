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ВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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ВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиков
ВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 14.06.2024
ВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиков
Армия России за прошедшую неделю освободила три населенных пункта и уничтожила 34 полевых склада боеприпасов ВСУ. Враг на всех направлениях линии боевого... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T18:02
2024-06-14T18:02
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Армия России за прошедшую неделю освободила три населенных пункта и уничтожила 34 полевых склада боеприпасов ВСУ. Враг на всех направлениях линии боевого соприкосновения потерял 12 840 солдат, сообщает Минобороны РФ.В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили продвигаться в глубину обороны противника. Были поражены четыре соединения ВСУ, бригады морской пехоты, теробороны и нацгвардии Украины. Отражено 45 контратак штурмовых групп противника.Потери ВСУ на этом направлении составили до 1710 военнослужащих, а также 56 единиц техники. Российские военнослужащие уничтожили восемь полевых складов с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области. ВСУ потеряли до 3405 военнослужащих и 66 единиц автомобильной и боевой техники.Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю. В итоге противник на этом направлении потерял до 3785 военнослужащих и почти сотню единиц техники. Было уничтожено 22 полевых склада боеприпасов.Группировка войск "Центр" отразила 34 контратаки противника, потери которого составили до 2375 военнослужащих и 72 единицы боевой техники.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР. Противник потерял до 965 военнослужащих и более 50 единиц техники.Кроме того, были уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Нота".Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям трех бригад ВСУ, бригады морской пехоты и соединения нацгвардии Украины. Потери противника превысили 555 военнослужащих, 67 единиц техники.Кроме того, в течение недели было нанесено 19 групповых ударов. Повреждена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Киевом больше суток не могут потушить пожар на промышленном объектеНа Днепре уничтожен командный пункт ВСУГрупповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), инфографика
ВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиков

Российские войска за неделю освободили три села и уничтожили 12 840 боевиков ВСУ

18:02 14.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Армия России за прошедшую неделю освободила три населенных пункта и уничтожила 34 полевых склада боеприпасов ВСУ. Враг на всех направлениях линии боевого соприкосновения потерял 12 840 солдат, сообщает Минобороны РФ.
Недельная сводка Минобороны из зоны СВО за 8-14 июня 2024Недельная сводка Минобороны из зоны СВО за 8-14 июня 2024
В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили продвигаться в глубину обороны противника. Были поражены четыре соединения ВСУ, бригады морской пехоты, теробороны и нацгвардии Украины. Отражено 45 контратак штурмовых групп противника.
Потери ВСУ на этом направлении составили до 1710 военнослужащих, а также 56 единиц техники. Российские военнослужащие уничтожили восемь полевых складов с боеприпасами.
Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области. ВСУ потеряли до 3405 военнослужащих и 66 единиц автомобильной и боевой техники.
Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.
Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю. В итоге противник на этом направлении потерял до 3785 военнослужащих и почти сотню единиц техники. Было уничтожено 22 полевых склада боеприпасов.
Группировка войск "Центр" отразила 34 контратаки противника, потери которого составили до 2375 военнослужащих и 72 единицы боевой техники.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР. Противник потерял до 965 военнослужащих и более 50 единиц техники.
Кроме того, были уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Нота".
Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям трех бригад ВСУ, бригады морской пехоты и соединения нацгвардии Украины. Потери противника превысили 555 военнослужащих, 67 единиц техники.
Кроме того, в течение недели было нанесено 19 групповых ударов. Повреждена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Харьковская областьЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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