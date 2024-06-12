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Групповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ
Групповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Групповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ
Вооруженные силы России утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T13:53
2024-06-12T13:53
2024-06-12T13:59
министерство обороны рф
украина
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам. Об этом сообщили в Минобороны.В военном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.В среду украинские власти сообщили о серии мощных взрывов в Киевской области, а также в украинском Херсоне, Сумах и Одессе.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики УкраиныКрымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видео
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, иностранные наемники всу, безэкипажные катера
Групповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ
Армия России нанесла групповой высокоточный удар по стоянкам самолетов и арсеналам ВСУ
13:53 12.06.2024 (обновлено: 13:59 12.06.2024)