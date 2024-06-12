https://crimea.ria.ru/20240612/gruppovoy-udar-nanesen-po-stoyankam-samoletov-i-aerodromam-vsu-1138053698.html

Групповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ

Групповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Групповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ

Вооруженные силы России утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T13:53

2024-06-12T13:53

2024-06-12T13:59

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам. Об этом сообщили в Минобороны.В военном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.В среду украинские власти сообщили о серии мощных взрывов в Киевской области, а также в украинском Херсоне, Сумах и Одессе.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики УкраиныКрымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видео

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, иностранные наемники всу, безэкипажные катера