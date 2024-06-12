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Групповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Групповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ
Групповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Групповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ
Вооруженные силы России утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, РИА Новости Крым, 12.06.2024
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2024-06-12T13:59
министерство обороны рф
украина
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
иностранные наемники всу
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам. Об этом сообщили в Минобороны.В военном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.В среду украинские власти сообщили о серии мощных взрывов в Киевской области, а также в украинском Херсоне, Сумах и Одессе.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики УкраиныКрымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видео
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, иностранные наемники всу, безэкипажные катера
Групповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ

Армия России нанесла групповой высокоточный удар по стоянкам самолетов и арсеналам ВСУ

13:53 12.06.2024 (обновлено: 13:59 12.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота армейской авиации в зоне проведения СВО
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам. Об этом сообщили в Минобороны.

"Групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, нанесен по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также пункту временной дислокации иностранных наемников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ", - сказано в сводке.

В военном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.
В среду украинские власти сообщили о серии мощных взрывов в Киевской области, а также в украинском Херсоне, Сумах и Одессе.
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Министерство обороны РФУкраинаВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОИностранные наемники ВСУБезэкипажные катера
 
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