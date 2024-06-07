https://crimea.ria.ru/20240607/armiya-rossii-nanesla-27-gruppovykh-udarov-po-obektam-energetiki-ukrainy-1137938710.html

Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины

Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины

Российские войска нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T15:04

2024-06-07T15:04

2024-06-07T15:09

министерство обороны рф

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что удары с 1 по 7 июня стали ответом на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам энергетики."Вооруженными силами РФ нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", – сказано в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:14 безуспешных контратак ВСУ: Украина потеряла почти 1,5 тысячи боевиковРазбиты склад безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ

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2024

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министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости