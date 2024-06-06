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Разбиты склад безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ

Разбиты склад безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Разбиты склад безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по местам запуска и хранения украинских дронов, а также поразили места дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T13:28

2024-06-06T13:28

2024-06-06T13:35

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

беспилотник (бпла, дрон)

безэкипажные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по местам запуска и хранения украинских дронов, а также поразили места дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Сутками ранее российские военные уничтожили склады с вооружением и военной техникой украинской группировки "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона", а также место хранения безэкипажных катеров.В начале июня был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу "оборонки". Читайте также на РИА Новости Крым:25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУРоссийские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУВСУ теряют людей и западную технику на Харьковском направлении и в ДНР

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2024

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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера