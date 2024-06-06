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Разбиты склад безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Разбиты склад безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ
Разбиты склад безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Разбиты склад безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары по местам запуска и хранения украинских дронов, а также поразили места дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T13:28
2024-06-06T13:35
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по местам запуска и хранения украинских дронов, а также поразили места дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Сутками ранее российские военные уничтожили склады с вооружением и военной техникой украинской группировки "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона", а также место хранения безэкипажных катеров.В начале июня был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу "оборонки". Читайте также на РИА Новости Крым:25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУРоссийские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУВСУ теряют людей и западную технику на Харьковском направлении и в ДНР
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера
Разбиты склад безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ

Армия России поразила склад безэкипажных катеров и место запуска беспилотников ВСУ

13:28 06.06.2024 (обновлено: 13:35 06.06.2024)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по местам запуска и хранения украинских дронов, а также поразили места дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Поражены склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа, пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах", - сказано в сводке военного ведомства.
Сутками ранее российские военные уничтожили склады с вооружением и военной техникой украинской группировки "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона", а также место хранения безэкипажных катеров.
В начале июня был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу "оборонки".
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Безэкипажные катера
 
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