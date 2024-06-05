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ВСУ теряют людей и западную технику на Харьковском направлении и в ДНР - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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ВСУ теряют людей и западную технику на Харьковском направлении и в ДНР
ВСУ теряют людей и западную технику на Харьковском направлении и в ДНР - РИА Новости Крым, 05.06.2024
ВСУ теряют людей и западную технику на Харьковском направлении и в ДНР
Российские военные продолжают теснить украинских боевиков на Харьковском направлении и в ДНР. За сутки уничтожено до 1590 боевиков и более 50 единиц тяжелой... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T14:29
2024-06-05T15:00
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают теснить украинских боевиков на Харьковском направлении и в ДНР. За сутки уничтожено до 1590 боевиков и более 50 единиц тяжелой техники, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Веселого, Графского и Волчанска Харьковской области.Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы поражена гаубица М777 производства США, самоходка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, два орудия "Д-20", три гаубицы "Д-30" и установка залпового огня "Град". Уничтожен склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника в районе Стельмаховки, Новоселовского, Червоной Дибровы, Макеевки ЛНР, Петропавловки Харьковской области, Торского и Ямполовки ДНР.ВСУ потеряли 545 военнослужащих, пять боевых бронемашин, четыре пикапа, станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", гаубицу М777 производства США, гаубицу М198 производства США и гаубицу "Д-30".Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Зализнянского, Орехово-Василевки, Григоровки, Калинина, Дзержинска и Красного ДНР."Противник потерял до 230 боевиков, три боевые бронемашины, в том числе БТР Stryker производства США, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав", гаубицу М777 производства США, гаубицу "Мста-Б", орудие "Д-20" и две гаубицы "Д-30".Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям противника в районе Новгородского, Новоселовки Первой, Новоалександровки и Новопокровского ДНР. Отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял 360 боевиков, две боевые бронемашины, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав"."В ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходка М109 Paladin производства США, самоходка "Акация", три гаубицы "Мста-Б" и четыре гаубицы "Д-30", - добавили в ведомстве.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Водяного, Урожайного и Пречистовки ДНР. ВСУ потеряли 125 военнослужащих, танк, пять автомобилей и гаубицу М777 производства США.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике формирований противника в районе Степногорска, Пятихаток Запорожской области и Новокаир Херсонской области.Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, две гаубицы "Д-20", самоходка "Акация", самоходка "Гвоздика", гаубица "Д-30" и установка залпового огня "Град".Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила 55 украинских беспилотников и две ракеты комплекса PatriotАрмия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица"Дезертиров будут принимать в ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, харьковская область, донецкая народная республика (днр), инфографика
ВСУ теряют людей и западную технику на Харьковском направлении и в ДНР

Более 50 единиц техники и 1590 боевиков потеряли ВСУ за сутки

14:29 05.06.2024 (обновлено: 15:00 05.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают теснить украинских боевиков на Харьковском направлении и в ДНР. За сутки уничтожено до 1590 боевиков и более 50 единиц тяжелой техники, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Веселого, Графского и Волчанска Харьковской области.
"Отражены семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 42-й механизированной бригад и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ, – сказано в сообщении. – Противник потерял до 290 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США и три автомобиля".
Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы поражена гаубица М777 производства США, самоходка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, два орудия "Д-20", три гаубицы "Д-30" и установка залпового огня "Град". Уничтожен склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.
Сводка Минобороны РФ за 5 июня 2024 годаСводка Минобороны РФ за 5 июня 2024 года
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника в районе Стельмаховки, Новоселовского, Червоной Дибровы, Макеевки ЛНР, Петропавловки Харьковской области, Торского и Ямполовки ДНР.
ВСУ потеряли 545 военнослужащих, пять боевых бронемашин, четыре пикапа, станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", гаубицу М777 производства США, гаубицу М198 производства США и гаубицу "Д-30".
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Зализнянского, Орехово-Василевки, Григоровки, Калинина, Дзержинска и Красного ДНР.
"Противник потерял до 230 боевиков, три боевые бронемашины, в том числе БТР Stryker производства США, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав", гаубицу М777 производства США, гаубицу "Мста-Б", орудие "Д-20" и две гаубицы "Д-30".
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям противника в районе Новгородского, Новоселовки Первой, Новоалександровки и Новопокровского ДНР. Отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял 360 боевиков, две боевые бронемашины, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав".
"В ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходка М109 Paladin производства США, самоходка "Акация", три гаубицы "Мста-Б" и четыре гаубицы "Д-30", - добавили в ведомстве.
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Водяного, Урожайного и Пречистовки ДНР. ВСУ потеряли 125 военнослужащих, танк, пять автомобилей и гаубицу М777 производства США.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике формирований противника в районе Степногорска, Пятихаток Запорожской области и Новокаир Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, две гаубицы "Д-20", самоходка "Акация", самоходка "Гвоздика", гаубица "Д-30" и установка залпового огня "Град".
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовостиХарьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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