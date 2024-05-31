https://crimea.ria.ru/20240531/25-gruppovykh-udarov-kinzhalami-porazheny-tsekha-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1137760044.html
25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ
25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 31.05.2024
25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ
Вооруженные силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов по аэродромам и цехам топлива, а также местам хранения морских и воздушных дронов ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T16:08
2024-05-31T16:08
2024-05-31T16:24
министерство обороны рф
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
безэкипажные катера
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов по аэродромам и цехам топлива, а также местам хранения морских и воздушных дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратамиНеделей ранее армия России нанесла 49 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре, местам хранения ракет, цехам производства безэкипажных катеров и БПЛА. Кроме того, поражались пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины.На этой неделе в интернете появилась информация, что у ВКС России появилась возможность запускать ракеты типа X59/Х69 со штурмовых вертолетов. По словам военного эксперта Алексея Живова, это повышает возможность скрытно нанести сосредоточенный удар по военным объектам и скоплениям живой силы противника.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии РоссииВС России добились огневого контроля над линией обороны ВСУ у Харькова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, гиперзвуковые ракеты "кинжал", новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон)
25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ
ВС РФ нанесли 25 групповых ударов по цехам морских дронов и аэродромам ВСУ - Минобороны
16:08 31.05.2024 (обновлено: 16:24 31.05.2024)