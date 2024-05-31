https://crimea.ria.ru/20240531/25-gruppovykh-udarov-kinzhalami-porazheny-tsekha-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1137760044.html

25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ

25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 31.05.2024

25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ

Вооруженные силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов по аэродромам и цехам топлива, а также местам хранения морских и воздушных дронов ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T16:08

2024-05-31T16:08

2024-05-31T16:24

министерство обороны рф

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов по аэродромам и цехам топлива, а также местам хранения морских и воздушных дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратамиНеделей ранее армия России нанесла 49 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре, местам хранения ракет, цехам производства безэкипажных катеров и БПЛА. Кроме того, поражались пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины.На этой неделе в интернете появилась информация, что у ВКС России появилась возможность запускать ракеты типа X59/Х69 со штурмовых вертолетов. По словам военного эксперта Алексея Живова, это повышает возможность скрытно нанести сосредоточенный удар по военным объектам и скоплениям живой силы противника.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии РоссииВС России добились огневого контроля над линией обороны ВСУ у Харькова

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, гиперзвуковые ракеты "кинжал", новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон)