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ВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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ВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России
ВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России - РИА Новости Крым, 31.05.2024
ВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России
Российские войска на ключевых участках в Харьковской области вынудили ВСУ отступить на восемь-девять километров. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T10:52
2024-05-31T10:52
россия
новости
андрей белоусов
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Российские войска на ключевых участках в Харьковской области вынудили ВСУ отступить на восемь-девять километров. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ Андрея Белоусова сообщает РИА Новости.По его словам, только в этом месяце российскими войсками освобождены 28 населенных пунктов. И все это -"благодаря мужественным и профессиональным действиям наших военнослужащих", подчеркнул глава Минобороны.Ранее в пятницу Андрей Белоусов заявил, что Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, все попытки нанести ей стратегическое поражение бесперспективны.
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Новости
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россия, новости, андрей белоусов, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво
ВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России

ВСУ отступили на 9 километров на важных участках в Харьковской области – Белоусов

10:52 31.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЭкипаж танка Т-90М
Экипаж танка Т-90М - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Российские войска на ключевых участках в Харьковской области вынудили ВСУ отступить на восемь-девять километров. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ Андрея Белоусова сообщает РИА Новости.
"Группировки российских войск вытесняют противника с занимаемых позиций. Продвижение идет на всех тактических направлениях. В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров", - сказал Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ.
По его словам, только в этом месяце российскими войсками освобождены 28 населенных пунктов. И все это -"благодаря мужественным и профессиональным действиям наших военнослужащих", подчеркнул глава Минобороны.
"В целом в текущем году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории", - сообщил Белоусов.
Ранее в пятницу Андрей Белоусов заявил, что Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, все попытки нанести ей стратегическое поражение бесперспективны.
 
РоссияНовостиАндрей БелоусовМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВО
 
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