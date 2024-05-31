https://crimea.ria.ru/20240531/vsu-otstupayut-belousov-rasskazal-o-prodvizhenii-armii-rossii-1137745405.html

ВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России

ВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России - РИА Новости Крым, 31.05.2024

ВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России

Российские войска на ключевых участках в Харьковской области вынудили ВСУ отступить на восемь-девять километров. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T10:52

2024-05-31T10:52

2024-05-31T10:52

россия

новости

андрей белоусов

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Российские войска на ключевых участках в Харьковской области вынудили ВСУ отступить на восемь-девять километров. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ Андрея Белоусова сообщает РИА Новости.По его словам, только в этом месяце российскими войсками освобождены 28 населенных пунктов. И все это -"благодаря мужественным и профессиональным действиям наших военнослужащих", подчеркнул глава Минобороны.Ранее в пятницу Андрей Белоусов заявил, что Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, все попытки нанести ей стратегическое поражение бесперспективны.

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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