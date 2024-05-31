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ВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России
ВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России - РИА Новости Крым, 31.05.2024
ВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России
Российские войска на ключевых участках в Харьковской области вынудили ВСУ отступить на восемь-девять километров. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T10:52
2024-05-31T10:52
2024-05-31T10:52
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андрей белоусов
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Российские войска на ключевых участках в Харьковской области вынудили ВСУ отступить на восемь-девять километров. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ Андрея Белоусова сообщает РИА Новости.По его словам, только в этом месяце российскими войсками освобождены 28 населенных пунктов. И все это -"благодаря мужественным и профессиональным действиям наших военнослужащих", подчеркнул глава Минобороны.Ранее в пятницу Андрей Белоусов заявил, что Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, все попытки нанести ей стратегическое поражение бесперспективны.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, новости, андрей белоусов, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво
ВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России
ВСУ отступили на 9 километров на важных участках в Харьковской области – Белоусов