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Цели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны Белоусов

Цели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны Белоусов - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Цели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны Белоусов

Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, все попытки нанести ей стратегическое поражение бесперспективны. Об... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T10:50

2024-05-31T10:50

2024-05-31T11:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, все попытки нанести ей стратегическое поражение бесперспективны. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу.По словам главы Минобороны, западные страны, поставляя Украине оружие и передавая разведывательные данные, только затягивают вооруженный конфликт в этой стране."Делается все для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине. Так, с февраля 2022 года Киеву предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь на сумму более 278 миллиардов долларов США", - сказал Белоусов.По его словам, Запад готовит украинских военнослужащих и вербует наемников.При этом он добавил, что "киевский режим продолжает убеждать так называемое цивилизованное мировое сообщество в готовности бороться до конца и восстановить контроль над утраченными территориями", однако по факту ВСУ утратили наступательный потенциал и инициативу на поле боя.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в РоссииРФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - Путин

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россия, новости, министерство обороны рф, андрей белоусов, всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии