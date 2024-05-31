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Цели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны Белоусов
Цели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны Белоусов - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Цели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны Белоусов
Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, все попытки нанести ей стратегическое поражение бесперспективны. Об... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T10:50
2024-05-31T10:50
2024-05-31T11:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, все попытки нанести ей стратегическое поражение бесперспективны. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу.По словам главы Минобороны, западные страны, поставляя Украине оружие и передавая разведывательные данные, только затягивают вооруженный конфликт в этой стране."Делается все для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине. Так, с февраля 2022 года Киеву предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь на сумму более 278 миллиардов долларов США", - сказал Белоусов.По его словам, Запад готовит украинских военнослужащих и вербует наемников.При этом он добавил, что "киевский режим продолжает убеждать так называемое цивилизованное мировое сообщество в готовности бороться до конца и восстановить контроль над утраченными территориями", однако по факту ВСУ утратили наступательный потенциал и инициативу на поле боя.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в РоссииРФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - Путин
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россия, новости, министерство обороны рф, андрей белоусов, всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии
Цели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны Белоусов
Белоусов: цели СВО достигаются соразмерно угрозам безопасности России
10:50 31.05.2024 (обновлено: 11:03 31.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, все попытки нанести ей стратегическое поражение бесперспективны. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу.
"Россия продолжает специальную военную операцию, и все ее цели будут непременно достигнуты. Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности", - цитирует Белоусова РИА Новости.
По словам главы Минобороны, западные страны, поставляя Украине оружие и передавая разведывательные данные, только затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
"Делается все для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине. Так, с февраля 2022 года Киеву предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь на сумму более 278 миллиардов долларов США", - сказал Белоусов.
По его словам, Запад готовит украинских военнослужащих и вербует наемников.
"При участии натовских советников и специалистов готовятся диверсии, применяется западное вооружение для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям России", - сказал министр обороны РФ.
При этом он добавил, что "киевский режим продолжает убеждать так называемое цивилизованное мировое сообщество в готовности бороться до конца и восстановить контроль над утраченными территориями", однако по факту ВСУ утратили наступательный потенциал и инициативу на поле боя.
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