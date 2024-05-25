https://crimea.ria.ru/20240525/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-provedenii-mobilizatsii-v-rossii-1137583582.html
В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России
В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России - РИА Новости Крым, 25.05.2024
В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России
В России нет потребности в мобилизации, президент не раз об этом говорил, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T08:57
2024-05-25T08:57
2024-05-25T09:12
дмитрий песков
новости
кремль
россия
частичная мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/19/1124616750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49f7539ea08952124d6ae1610bbf0801.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В России нет потребности в мобилизации, президент не раз об этом говорил, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу этого или началу следующего года в России, возможно, снова придется провести мобилизацию.На прошлой неделе министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что вопрос комплектования Вооруженных сил России стоит первоочередным на повестке, однако речь о мобилизации не идет.Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность. После этого власти перешли к набору военных на контрактной основе.
https://crimea.ria.ru/20240404/mobilizatsiya-v-rossii-dostatochno-li-armii-boevykh-resursov-1136289325.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/19/1124616750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ade0465752b8f9271cd2ad725cd56eb0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, новости, кремль, россия, частичная мобилизация
В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России
Потребности в мобилизации в России нет – Песков
08:57 25.05.2024 (обновлено: 09:12 25.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В России нет потребности в мобилизации, президент не раз об этом говорил, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу этого или началу следующего года в России, возможно, снова придется провести мобилизацию.
"Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет", – сказал Песков.
На прошлой неделе министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил
, что вопрос комплектования Вооруженных сил России стоит первоочередным на повестке, однако речь о мобилизации не идет.
Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность. После этого власти перешли к набору военных на контрактной основе.