https://crimea.ria.ru/20240525/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-provedenii-mobilizatsii-v-rossii-1137583582.html

В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России

В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России - РИА Новости Крым, 25.05.2024

В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России

В России нет потребности в мобилизации, президент не раз об этом говорил, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T08:57

2024-05-25T08:57

2024-05-25T09:12

дмитрий песков

новости

кремль

россия

частичная мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/19/1124616750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49f7539ea08952124d6ae1610bbf0801.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В России нет потребности в мобилизации, президент не раз об этом говорил, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу этого или началу следующего года в России, возможно, снова придется провести мобилизацию.На прошлой неделе министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что вопрос комплектования Вооруженных сил России стоит первоочередным на повестке, однако речь о мобилизации не идет.Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность. После этого власти перешли к набору военных на контрактной основе.

https://crimea.ria.ru/20240404/mobilizatsiya-v-rossii-dostatochno-li-armii-boevykh-resursov-1136289325.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, новости, кремль, россия, частичная мобилизация