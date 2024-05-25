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В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России
В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России - РИА Новости Крым, 25.05.2024
В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России
В России нет потребности в мобилизации, президент не раз об этом говорил, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T08:57
2024-05-25T09:12
дмитрий песков
новости
кремль
россия
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В России нет потребности в мобилизации, президент не раз об этом говорил, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу этого или началу следующего года в России, возможно, снова придется провести мобилизацию.На прошлой неделе министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что вопрос комплектования Вооруженных сил России стоит первоочередным на повестке, однако речь о мобилизации не идет.Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность. После этого власти перешли к набору военных на контрактной основе.
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дмитрий песков, новости, кремль, россия, частичная мобилизация
В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России

Потребности в мобилизации в России нет – Песков

08:57 25.05.2024 (обновлено: 09:12 25.05.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В России нет потребности в мобилизации, президент не раз об этом говорил, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу этого или началу следующего года в России, возможно, снова придется провести мобилизацию.

"Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет", – сказал Песков.

На прошлой неделе министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что вопрос комплектования Вооруженных сил России стоит первоочередным на повестке, однако речь о мобилизации не идет.
Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность. После этого власти перешли к набору военных на контрактной основе.
Военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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Мобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсов
 
Дмитрий ПесковНовостиКремльРоссияЧастичная мобилизация
 
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