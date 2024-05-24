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РФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - Путин
РФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - Путин - РИА Новости Крым, 24.05.2024
РФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - Путин
Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T17:50
2024-05-24T17:50
2024-05-24T17:50
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
белоруссия
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безопасность
союзное государство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.Он напомнил о враждебности политики Запада по отношению к РФ и Белоруссии и постоянных попытках сдержать развитие двух стран и нанести ущерб их суверенитету."Ничего ни у кого в этом отношении не получалось. И, уверен, ничего не получится. Здесь мы чувствуем себя абсолютно надежно и уверено и будем укреплять наше взаимодействие по этим важнейшим направлениям", - заявил он.Кроме того, российский подчеркнул, что работа по развитию Союзного государства и дальнейшей кооперации в области экономики и политики будет продолжаться.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 24 мая провели переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске. Ранее в ходе переговоров российский лидер заявлял, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, результаты экономического развития сами говорят за себя, предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиСоздание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ ЛукашенкоНАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, безопасность, союзное государство, новости, минск
РФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - Путин
Путин: РФ и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.
"Обеспечение оборонной безопасности - это всегда вопросы, которые находятся в поле зрения президента Белоруссии и моем. Всегда с коллегами с обеих сторон этим занимаемся. Особенно в последнее время это все актуально. Имеется ввиду то направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Белоруссии, и России", - сказал президент.
Он напомнил о враждебности политики Запада по отношению к РФ и Белоруссии и постоянных попытках сдержать развитие двух стран и нанести ущерб их суверенитету.
"Ничего ни у кого в этом отношении не получалось. И, уверен, ничего не получится. Здесь мы чувствуем себя абсолютно надежно и уверено и будем укреплять наше взаимодействие по этим важнейшим направлениям", - заявил он.
Кроме того, российский подчеркнул, что работа по развитию Союзного государства и дальнейшей кооперации в области экономики и политики будет продолжаться.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 24 мая провели переговоры
в узком составе во Дворце Независимости в Минске. Ранее в ходе переговоров российский лидер заявлял, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, результаты экономического развития сами говорят за себя, предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.
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