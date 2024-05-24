https://crimea.ria.ru/20240524/rf-i-belorussiya-budut-ukreplyat-oboronnoe-vzaimodeystvie---putin-1137556993.html

РФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - Путин

РФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - Путин - РИА Новости Крым, 24.05.2024

РФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - Путин

Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T17:50

2024-05-24T17:50

2024-05-24T17:50

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

россия

белоруссия

политика

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союзное государство

новости

минск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.Он напомнил о враждебности политики Запада по отношению к РФ и Белоруссии и постоянных попытках сдержать развитие двух стран и нанести ущерб их суверенитету."Ничего ни у кого в этом отношении не получалось. И, уверен, ничего не получится. Здесь мы чувствуем себя абсолютно надежно и уверено и будем укреплять наше взаимодействие по этим важнейшим направлениям", - заявил он.Кроме того, российский подчеркнул, что работа по развитию Союзного государства и дальнейшей кооперации в области экономики и политики будет продолжаться.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 24 мая провели переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске. Ранее в ходе переговоров российский лидер заявлял, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, результаты экономического развития сами говорят за себя, предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиСоздание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ ЛукашенкоНАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, безопасность, союзное государство, новости, минск