https://crimea.ria.ru/20240411/sozdanie-sanitarnoy-zony-mezhdu-ukrainoy-i-belorussiey--otvet-lukashenko-1136494000.html

Создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ Лукашенко

Создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ Лукашенко - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что не видит необходимости в создании "санитарной зоны" в белорусских районах, граничащих с Украиной. РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T19:42

2024-04-11T19:42

2024-04-11T19:50

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

владимир путин (политик)

переговоры

павел зарубин

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что не видит необходимости в создании "санитарной зоны" в белорусских районах, граничащих с Украиной."В Беларуси я пока не вижу необходимости в такой зоне. Мы там (в приграничье с точки зрения обеспечения безопасности – ред.) очень серьезно работаем. А что касается санитарной зоны Украины с Россией – ее надо еще создать, это же не простые вопросы. Думаю, многое будет зависеть не только от воюющих сторон, а от западных государств", – сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Белорусский президент пояснил, что у Украины серьезные проблемы и не хотелось бы на этом фоне, чтобы Запад продолжал эскалацию. "Эскалация – это поставка оружия и боеприпасов", – сказал Лукашенко.Читайте также на РИА Новости Крым:"Санитарная зона" на Украине: где остановятся российские войскаМедведев обозначил границы санитарной зоны безопасности РоссииПутин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России

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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, владимир путин (политик), переговоры, павел зарубин, россия, украина