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Создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ Лукашенко - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ Лукашенко
Создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ Лукашенко - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что не видит необходимости в создании "санитарной зоны" в белорусских районах, граничащих с Украиной. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T19:42
2024-04-11T19:50
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
владимир путин (политик)
переговоры
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что не видит необходимости в создании "санитарной зоны" в белорусских районах, граничащих с Украиной."В Беларуси я пока не вижу необходимости в такой зоне. Мы там (в приграничье с точки зрения обеспечения безопасности – ред.) очень серьезно работаем. А что касается санитарной зоны Украины с Россией – ее надо еще создать, это же не простые вопросы. Думаю, многое будет зависеть не только от воюющих сторон, а от западных государств", – сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Белорусский президент пояснил, что у Украины серьезные проблемы и не хотелось бы на этом фоне, чтобы Запад продолжал эскалацию. "Эскалация – это поставка оружия и боеприпасов", – сказал Лукашенко.Читайте также на РИА Новости Крым:"Санитарная зона" на Украине: где остановятся российские войскаМедведев обозначил границы санитарной зоны безопасности РоссииПутин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, владимир путин (политик), переговоры, павел зарубин, россия, украина
Создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ Лукашенко

Лукашенко не планирует создавать "санитарную зону" в приграничных с Украиной районах

19:42 11.04.2024 (обновлено: 19:50 11.04.2024)
 
© РИА НовостиКадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии
Кадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что не видит необходимости в создании "санитарной зоны" в белорусских районах, граничащих с Украиной.
"В Беларуси я пока не вижу необходимости в такой зоне. Мы там (в приграничье с точки зрения обеспечения безопасности – ред.) очень серьезно работаем. А что касается санитарной зоны Украины с Россией – ее надо еще создать, это же не простые вопросы. Думаю, многое будет зависеть не только от воюющих сторон, а от западных государств", – сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Белорусский президент пояснил, что у Украины серьезные проблемы и не хотелось бы на этом фоне, чтобы Запад продолжал эскалацию. "Эскалация – это поставка оружия и боеприпасов", – сказал Лукашенко.
"Сейчас они (Запад – ред.) начали уже поговаривать уже о переброске своих военных на Украину, скорее всего, на границу с Беларусью. Ждем, пусть перебрасывают", – добавил белорусский президент.
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БелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоВладимир Путин (политик)ПереговорыПавел ЗарубинРоссияУкраина
 
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