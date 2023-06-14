https://crimea.ria.ru/20230614/medvedev-oboznachil-granitsy-sanitarnoy-zony-bezopasnosti-rossii-1129368727.html

Медведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России

Медведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Медведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России

С учетом поставок киевскому режиму дальнобойного оружия странами Запада, санитарная зона безопасности Российской Федерации должна проходить по границам Львова... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T10:08

2023-06-14T10:08

2023-06-14T10:08

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. С учетом поставок киевскому режиму дальнобойного оружия странами Запада, санитарная зона безопасности Российской Федерации должна проходить по границам Львова. Такое мнение выразил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.Накануне президент РФ Владимир Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты России от прилетов со стороны ВСУ. Он добавил, что эта идея не обязательно будет реализована "уже завтра", но такие меры могут быть приняты в перспективе - в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Также он напомнил о причастности западных стран к уничтожению Северных потоков, и в этой связи назвал новые законные цели для России."Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", - указал Медведев.Ранее он назвал должностных лиц Британии законной целью для России. Он напомнил, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение боевых действий в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, положение Британии можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам СВОПутин высказался о целях спецоперации и дал совет ЗападуМедведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его кураторах на Западе

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дмитрий медведев, россия, украина, безопасность, сво, поставки западного оружия украине, новости, политика