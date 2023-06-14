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Медведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Медведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России
Медведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Медведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России
С учетом поставок киевскому режиму дальнобойного оружия странами Запада, санитарная зона безопасности Российской Федерации должна проходить по границам Львова... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T10:08
2023-06-14T10:08
дмитрий медведев
россия
украина
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. С учетом поставок киевскому режиму дальнобойного оружия странами Запада, санитарная зона безопасности Российской Федерации должна проходить по границам Львова. Такое мнение выразил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.Накануне президент РФ Владимир Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты России от прилетов со стороны ВСУ. Он добавил, что эта идея не обязательно будет реализована "уже завтра", но такие меры могут быть приняты в перспективе - в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Также он напомнил о причастности западных стран к уничтожению Северных потоков, и в этой связи назвал новые законные цели для России."Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", - указал Медведев.Ранее он назвал должностных лиц Британии законной целью для России. Он напомнил, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение боевых действий в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, положение Британии можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам СВОПутин высказался о целях спецоперации и дал совет ЗападуМедведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его кураторах на Западе
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дмитрий медведев, россия, украина, безопасность, сво, поставки западного оружия украине, новости, политика
Медведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России

Линия санитарной зоны безопасности России должна проходить по границам Львова - Медведев

10:08 14.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. С учетом поставок киевскому режиму дальнобойного оружия странами Запада, санитарная зона безопасности Российской Федерации должна проходить по границам Львова. Такое мнение выразил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Накануне президент РФ Владимир Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты России от прилетов со стороны ВСУ. Он добавил, что эта идея не обязательно будет реализована "уже завтра", но такие меры могут быть приняты в перспективе - в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.
"С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Также он напомнил о причастности западных стран к уничтожению Северных потоков, и в этой связи назвал новые законные цели для России.
"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", - указал Медведев.
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