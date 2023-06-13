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Путин высказался о целях спецоперации и дал совет Западу - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Путин высказался о целях спецоперации и дал совет Западу
Путин высказался о целях спецоперации и дал совет Западу - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Путин высказался о целях спецоперации и дал совет Западу
Цели российской спецоперации корректируются в зависимости от текущей ситуации, но в целом остаются теми же, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T18:55
2023-06-13T18:55
сво
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. Цели российской спецоперации корректируются в зависимости от текущей ситуации, но в целом остаются теми же, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.Он также подчеркнул, что вопрос, связанный с демилитаризацией Украины, "продолжает стоять в практическом плане", назвал украинский режим основанным на терроре, а также обратился к западникам, которым никогда не удастся добиться своих геополитических целей в отношении РФРанее президент России Владимир Путин завлял, что главная цель России - защита людей, которые считают себя частью русского народа и культуры. Поэтому РФ вынуждена была начать спецоперацию на Украине, заявил президент Владимир Путин. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей РоссииПутин о новой волне мобилизации в РоссииПутин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России
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сво, владимир путин (политик), политика, новости, украина, всу (вооруженные силы украины)
Путин высказался о целях спецоперации и дал совет Западу

Путин: глобальные цели спецоперации останутся неизменными

18:55 13.06.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. Цели российской спецоперации корректируются в зависимости от текущей ситуации, но в целом остаются теми же, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
"Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер", — заявил президент.
Он также подчеркнул, что вопрос, связанный с демилитаризацией Украины, "продолжает стоять в практическом плане", назвал украинский режим основанным на терроре, а также обратился к западникам, которым никогда не удастся добиться своих геополитических целей в отношении РФ
"У них свои геополитические цели в отношении России, которых они никогда не добьются. Никогда. Они должны это осознать в конце концов", - подчеркнул он, говоря о политике Запада в отношении России.
Ранее президент России Владимир Путин завлял, что главная цель России - защита людей, которые считают себя частью русского народа и культуры. Поэтому РФ вынуждена была начать спецоперацию на Украине, заявил президент Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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