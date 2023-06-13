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Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам СВО - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам СВО
Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам СВО - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам СВО
Территориальные границы спецоперации будут зависеть от того, как будут развиваться события на фронтах, у РФ есть несколько планов на этот счет, заявил во... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T19:11
2023-06-13T19:11
сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости
контрнаступление всу
политика
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Территориальные границы спецоперации будут зависеть от того, как будут развиваться события на фронтах, у РФ есть несколько планов на этот счет, заявил во вторник на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин.Также во время встречи Путин подчеркнул, что Россия и дальше будет избирательно работать по объектам на Украине, а не "как эти придурки".Ранее во вторник российский лидер заявил, что украинское контрнаступление началось с 4 июня и продолжается до сих пор, однако ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе приближаются к катастрофическим.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в РоссииПутин ответил на вопрос о введении военного положения по всей РоссииПутин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России
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сво, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, контрнаступление всу, политика, владимир путин (политик)

Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам СВО

19:11 13.06.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкДоставка боеприпасов в зону спецоперации
Доставка боеприпасов в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Территориальные границы спецоперации будут зависеть от того, как будут развиваться события на фронтах, у РФ есть несколько планов на этот счет, заявил во вторник на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин.
"Все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания контрнаступления. Это ключевой вопрос… У нас есть планы разного характера в зависимости от той ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-то делать", - сказал российский лидер, отвечая на опрос о том, насколько далеко Вооруженные Силы РФ планируют продвигаться.
Также во время встречи Путин подчеркнул, что Россия и дальше будет избирательно работать по объектам на Украине, а не "как эти придурки".
"Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем. Мы избирательно будем продолжать отвечать", - заявил он.
Ранее во вторник российский лидер заявил, что украинское контрнаступление началось с 4 июня и продолжается до сих пор, однако ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе приближаются к катастрофическим.
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