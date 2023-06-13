https://crimea.ria.ru/20230613/putin-zayavil-o-neskolkikh-planakh-po-territorialnym-granitsam-svo-1129362617.html
Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам СВО
Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам СВО - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам СВО
Территориальные границы спецоперации будут зависеть от того, как будут развиваться события на фронтах, у РФ есть несколько планов на этот счет, заявил во... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T19:11
2023-06-13T19:11
2023-06-13T19:11
сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости
контрнаступление всу
политика
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Территориальные границы спецоперации будут зависеть от того, как будут развиваться события на фронтах, у РФ есть несколько планов на этот счет, заявил во вторник на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин.Также во время встречи Путин подчеркнул, что Россия и дальше будет избирательно работать по объектам на Украине, а не "как эти придурки".Ранее во вторник российский лидер заявил, что украинское контрнаступление началось с 4 июня и продолжается до сих пор, однако ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе приближаются к катастрофическим.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в РоссииПутин ответил на вопрос о введении военного положения по всей РоссииПутин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России
https://crimea.ria.ru/20230613/snaryady-s-obednennym-uranom-rossiya-otvetit-tem-zhe---putin-1129362434.html
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сво, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, контрнаступление всу, политика, владимир путин (политик)