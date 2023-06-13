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Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева
Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева
Украинское контрнаступление началось с 4 июня и продолжается до сих пор, однако ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T17:40
2023-06-13T19:23
владимир путин (политик)
россия
украина
сво
контрнаступление всу
запорожская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Украинское контрнаступление началось с 4 июня и продолжается до сих пор, однако ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе приближаются к катастрофическим. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами во вторник.Атака по нескольким направлениямГлава государства заявил, что украинские войска ведут атаку сразу по нескольким направлениям.Наступление, по словам Путина, началось одновременно на Временском выступе, Шахтерском и на Запорожском направлениях. Однако "до переднего края ВСУ не дошли", отметил он."Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери", — отметил глава государства.Потери ВСУУкраинские потери составляют 25-30% от объема техники, которая была поставлена им из-за рубежа, заявил Путин.По оценкам российского лидера, ситуация сейчас 1:10 в пользу России.Владимир Путин добавил, что Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины, и украинский оборонно-промышленный комплекс скоро перестанет существовать.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей РоссииПутин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты от дроновВКС России поразили резервы боевиков и западные вооружения
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Путин о потерях ВСУ
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владимир путин (политик), россия, украина, сво, контрнаступление всу, запорожская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева

Путин: ни на одном из участков фронта ВСУ не имели успеха, они несут большие потери

17:40 13.06.2023 (обновлено: 19:23 13.06.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Украинское контрнаступление началось с 4 июня и продолжается до сих пор, однако ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе приближаются к катастрофическим. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами во вторник.

Атака по нескольким направлениям

Глава государства заявил, что украинские войска ведут атаку сразу по нескольким направлениям.
"Это контрнаступление масштабное, с использованием, как я недавно говорил, подготовленных для этих целей резервов. Оно идет с 4 числа, продолжается до сих пор и прямо сейчас", - рассказал Путин.
Наступление, по словам Путина, началось одновременно на Временском выступе, Шахтерском и на Запорожском направлениях. Однако "до переднего края ВСУ не дошли", отметил он.
"Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери", — отметил глава государства.
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Потери ВСУ

Украинские потери составляют 25-30% от объема техники, которая была поставлена им из-за рубежа, заявил Путин.
"Они (ВСУ - ред.) за это время потеряли свыше 160 танков и более 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим. Есть еще потери, которые мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Так что на самом деле потерь со стороны Украины больше", - сказал президент.
По оценкам российского лидера, ситуация сейчас 1:10 в пользу России.
"Если брать безвозвратные потери, ну понятно, что обороняющаяся сторона меньше несет потерь, но все-таки это соотношение тоже один к десяти. Ну что называется в нашу пользу. У нас в десять раз меньше, чем потери вооруженных сил Украины", — указал глава государства.
Владимир Путин добавил, что Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины, и украинский оборонно-промышленный комплекс скоро перестанет существовать.
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