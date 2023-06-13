https://crimea.ria.ru/20230613/putin-otsenil-masshtaby-kontrnastupleniya-vsu-i-poteri-kieva-1129359631.html

Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева

Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева

Украинское контрнаступление началось с 4 июня и продолжается до сих пор, однако ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T17:40

2023-06-13T17:40

2023-06-13T19:23

владимир путин (политик)

россия

украина

сво

контрнаступление всу

запорожская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Украинское контрнаступление началось с 4 июня и продолжается до сих пор, однако ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе приближаются к катастрофическим. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами во вторник.Атака по нескольким направлениямГлава государства заявил, что украинские войска ведут атаку сразу по нескольким направлениям.Наступление, по словам Путина, началось одновременно на Временском выступе, Шахтерском и на Запорожском направлениях. Однако "до переднего края ВСУ не дошли", отметил он."Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери", — отметил глава государства.Потери ВСУУкраинские потери составляют 25-30% от объема техники, которая была поставлена им из-за рубежа, заявил Путин.По оценкам российского лидера, ситуация сейчас 1:10 в пользу России.Владимир Путин добавил, что Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины, и украинский оборонно-промышленный комплекс скоро перестанет существовать.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей РоссииПутин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты от дроновВКС России поразили резервы боевиков и западные вооружения

https://crimea.ria.ru/20230607/varvarskaya-aktsiya-kieva-putin-o-razrushenii-kakhovskoy-ges-1129248407.html

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россия

украина

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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