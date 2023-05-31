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Медведев назвал должностных лиц Британии законной целью для России
Медведев назвал должностных лиц Британии законной целью для России - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Медведев назвал должностных лиц Британии законной целью для России
Любое должностное лицо Великобритании, содействующее киевскому режиму, может рассматриваться как законная военная цель для России. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T09:56
2023-05-31T09:56
2023-05-31T09:57
дмитрий медведев
великобритания
политика
джеймс клеверли
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Любое должностное лицо Великобритании, содействующее киевскому режиму, может рассматриваться как законная военная цель для России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментруя слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о том, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ.Ранее Клеверли, комментируя атаку беспилотников на Москву, заявил, что киевский режим "имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать свою силу на Украину".По словам зампреда Совбеза России, чиновники Британии должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение боевых действий в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны.Атака беспилотников на МосквуВо вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились два человека. В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали. Сейчас они уже возвращаются домой.Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в Москве три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Президент России Владимир Путин заявил, что цель атаки – спровоцировать ответную реакцию РФ.По словам главы государства, данные действия киевского режима являются явным признаком террористической деятельности. Путин также отметил, что система ПВО столицы "сработала удовлетворительно, хотя есть над чем работать".Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известноСобянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на МосквуАтака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений
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дмитрий медведев, великобритания, политика, джеймс клеверли, украина, безопасность
Медведев назвал должностных лиц Британии законной целью для России
Медведев: любое должностное лицо Британии может рассматриваться как законная цель для РФ
09:56 31.05.2023 (обновлено: 09:57 31.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Любое должностное лицо Великобритании, содействующее киевскому режиму, может рассматриваться как законная военная цель для России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментруя слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о том, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ.
Ранее Клеверли, комментируя атаку беспилотников на Москву, заявил, что киевский режим "имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать свою силу на Украину".
"Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель", - написал Медведев в Twitter.
По словам зампреда Совбеза России, чиновники Британии должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение боевых действий в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны.
Атака беспилотников на Москву
Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились два человека. В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали. Сейчас они уже возвращаются домой.
Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в Москве три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Президент России Владимир Путин заявил, что цель атаки
– спровоцировать ответную реакцию РФ.
По словам главы государства, данные действия киевского режима являются явным признаком террористической деятельности. Путин также отметил
, что система ПВО столицы "сработала удовлетворительно, хотя есть над чем работать".
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