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Путин выступил с заявлением об атаке украинских беспилотников на Москву - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Путин выступил с заявлением об атаке украинских беспилотников на Москву
Путин выступил с заявлением об атаке украинских беспилотников на Москву - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Путин выступил с заявлением об атаке украинских беспилотников на Москву
Предпринятая киевским режимом атака беспилотниками на Москву является явным признаком террористической деятельности, система ПВО столицы сработала... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T16:30
2023-05-30T16:46
владимир путин (политик)
атака дронов на москву 30 мая 2023 года
беспилотник (дрон)
происшествия
украина
россия
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Предпринятая киевским режимом атака беспилотниками на Москву является явным признаком террористической деятельности, система ПВО столицы сработала удовлетворительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.По словам президента, "система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать". "В целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать", - заверил Путин.Атака беспилотников на МосквуВо вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились два человека. В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали. Сейчас они уже возвращаются домой.Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в Москве три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Нападение украинских беспилотников на Москву – это ответ киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известноСобянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на МосквуАтака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений
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владимир путин (политик), атака дронов на москву 30 мая 2023 года, беспилотник (дрон), происшествия, украина, россия, теракт
Путин выступил с заявлением об атаке украинских беспилотников на Москву

Путин: атака украинских беспилотников на Москву – явный признак терроризма

16:30 30.05.2023 (обновлено: 16:46 30.05.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Предпринятая киевским режимом атака беспилотниками на Москву является явным признаком террористической деятельности, система ПВО столицы сработала удовлетворительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Российские вооруженные силы… наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности именно по объектам военной инфраструктуры… Киевский режим выбрал путь попыток запугивания России, граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности", - сказал глава государства журналистам.

По словам президента, "система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать".
"В целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать", - заверил Путин.

Атака беспилотников на Москву

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились два человека. В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали. Сейчас они уже возвращаются домой.
Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в Москве три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Нападение украинских беспилотников на Москву – это ответ киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Владимир Путин (политик)Атака дронов на Москву 30 мая 2023 годаБеспилотник (дрон)ПроисшествияУкраинаРоссияТеракт
 
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