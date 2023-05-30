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Атака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Атака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений
Атака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Атака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений
Атака украинских беспилотников на Москву – это ответ киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений в... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T13:08
2023-05-30T13:15
беспилотник (дрон)
атака дронов на москву 30 мая 2023 года
дмитрий песков
кремль
украина
россия
новости
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на Москву – это ответ киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений в воскресенье. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков также отметил хорошую работу сил противовоздушной обороны и в целом Минобороны РФ."Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", - сказал он.Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что не располагает информацией, откуда были запущены беспилотники."Я не могу комментировать вопросы защищенности столицы. Я могу лишь повторить, что Министерство обороны сработало хорошо. ПВО сработала хорошо", - сказал он.По данным Минобороны РФ, утром во вторник киевский режим предпринял атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. Всего было задействовано восемь дронов. Три дрона подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей, еще пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий, добавил он.В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны и снаряды: Белгородская область вновь под обстреломБеспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском краеТуман и атака дронов на корабль "Иван Хурс" – как это было
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беспилотник (дрон), атака дронов на москву 30 мая 2023 года, дмитрий песков, кремль, украина, россия, новости, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Атака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений

Песков об атаке дронов на Москву: это ответ киевского режима на эффективные удары ВС РФ

13:08 30.05.2023 (обновлено: 13:15 30.05.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на Москву – это ответ киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений в воскресенье. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что это атака киевского режима, и это надо абсолютно четко понимать. Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков также отметил хорошую работу сил противовоздушной обороны и в целом Минобороны РФ.
"Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", - сказал он.
Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что не располагает информацией, откуда были запущены беспилотники.
"Я не могу комментировать вопросы защищенности столицы. Я могу лишь повторить, что Министерство обороны сработало хорошо. ПВО сработала хорошо", - сказал он.
Москва. Города мира - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
07:14
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известно
По данным Минобороны РФ, утром во вторник киевский режим предпринял атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. Всего было задействовано восемь дронов. Три дрона подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей, еще пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий, добавил он.
В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали.
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Беспилотник (дрон)Атака дронов на Москву 30 мая 2023 годаДмитрий ПесковКремльУкраинаРоссияНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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