https://crimea.ria.ru/20230530/ataka-bespilotnikov-na-moskvu-v-kremle-prokommentirovali-situatsiyu-1129074581.html

Атака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений

Атака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Атака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений

Атака украинских беспилотников на Москву – это ответ киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений в... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T13:08

2023-05-30T13:08

2023-05-30T13:15

беспилотник (дрон)

атака дронов на москву 30 мая 2023 года

дмитрий песков

кремль

украина

россия

новости

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на Москву – это ответ киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений в воскресенье. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков также отметил хорошую работу сил противовоздушной обороны и в целом Минобороны РФ."Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", - сказал он.Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что не располагает информацией, откуда были запущены беспилотники."Я не могу комментировать вопросы защищенности столицы. Я могу лишь повторить, что Министерство обороны сработало хорошо. ПВО сработала хорошо", - сказал он.По данным Минобороны РФ, утром во вторник киевский режим предпринял атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. Всего было задействовано восемь дронов. Три дрона подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей, еще пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий, добавил он.В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны и снаряды: Белгородская область вновь под обстреломБеспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском краеТуман и атака дронов на корабль "Иван Хурс" – как это было

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беспилотник (дрон), атака дронов на москву 30 мая 2023 года, дмитрий песков, кремль, украина, россия, новости, всу (вооруженные силы украины), происшествия