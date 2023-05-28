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Дроны и снаряды: Белгородская область вновь под обстрелом - РИА Новости Крым, 28.05.2023
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Дроны и снаряды: Белгородская область вновь под обстрелом
Дроны и снаряды: Белгородская область вновь под обстрелом - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Дроны и снаряды: Белгородская область вновь под обстрелом
Украинские боевики снова обстреливают приграничные районы Белгородской области. Повреждены дома, газопровод и ЛЭП. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T14:38
2023-05-28T14:38
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики снова обстреливают приграничные районы Белгородской области. Повреждены дома, газопровод и ЛЭП. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, атаке подверглось село Новая Таволжанка. Кроме того, беспилотник врезался в автомобиль. Никто не пострадал, но автомобиль поврежден. На месте работают оперативные службы.Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки четыре района и два городских округа Белгородской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате один человек погиб, трое пострадали.Самому интенсивному обстрелу подвергся Шебекинский городской округ, там зафиксировано 103 прилета. На Грайворонский городской округ пришлось 115 минометных снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в ШебекиноДрон сбросил взрывное устройство на энергообъект в БелгородеЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Дроны и снаряды: Белгородская область вновь под обстрелом

Село в Белгородской области обстреляли снарядами, в автомобиль врезался дрон

14:38 28.05.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел села Новая Таволжанка в Белгородской области
Обстрел села Новая Таволжанка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики снова обстреливают приграничные районы Белгородской области. Повреждены дома, газопровод и ЛЭП. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации, атаке подверглось село Новая Таволжанка.
"Пострадавших нет. Осколками снарядов в четырех частных жилых домовладениях повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки. Есть повреждение газопровода и линии электропередачи. Аварийные службы работают на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале. ⠀
Кроме того, беспилотник врезался в автомобиль. Никто не пострадал, но автомобиль поврежден.
На месте работают оперативные службы.
Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки четыре района и два городских округа Белгородской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате один человек погиб, трое пострадали.
Самому интенсивному обстрелу подвергся Шебекинский городской округ, там зафиксировано 103 прилета. На Грайворонский городской округ пришлось 115 минометных снарядов.
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