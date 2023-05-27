https://crimea.ria.ru/20230527/gubernator-belgorodskoy-oblasti-gladkov-popal-pod-obstrel-v-shebekino-1129016440.html

Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино

Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел в Шебекино, он не пострадал. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T23:08

2023-05-27T23:08

2023-05-27T23:09

вячеслав гладков

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел в Шебекино, он не пострадал. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Губернатор также проинформировал, что на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины "проведена большая работа с силовыми структурами".На данный момент известно, что в результате украинских атак повреждены 11 многоквартирных домов - в 70 квартирах выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий. Также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах, повреждены 12 автомобилей. Подомовой обход будет продолжен завтра, уточнил он.Ранее в субботу губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинских атак один человек погиб, двое подростков и мужчина пострадали. Украинские вооруженные формирования за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области более 200 раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый тяжелый день: при обстреле Шебекино погиб мужчина и пострадали детиДрон сбросил взрывное устройство на энергообъект в БелгородеЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12

шебекино (город в белгородской области)

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2023

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