Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино
Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино, он не пострадал
23:08 27.05.2023 (обновлено: 23:09 27.05.2023)
© РИА Новости КрымГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел в Шебекино, он не пострадал. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице", - рассказал он.
Губернатор также проинформировал, что на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины "проведена большая работа с силовыми структурами".
"Изменения уже есть. Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время. Будет ухудшение - конечно, сразу будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации. Но если есть сомнения и переживания уже сейчас, пожалуйста, обращайтесь в администрацию Шебекинского округа, ко мне в приемную, а также в администрации муниципальных образований, которые расположены поблизости. Мы везде ждем звонков и разместим на любое время в безопасном месте", - отметил он.
На данный момент известно, что в результате украинских атак повреждены 11 многоквартирных домов - в 70 квартирах выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий. Также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах, повреждены 12 автомобилей. Подомовой обход будет продолжен завтра, уточнил он.
"Максимально быстро стараемся закрыть тепловой контур, чтобы дождь не повредил имущество. Есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, до часу ночи все восстановят", - заключил он.
Ранее в субботу губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинских атак один человек погиб, двое подростков и мужчина пострадали. Украинские вооруженные формирования за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области более 200 раз.
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