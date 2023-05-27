https://crimea.ria.ru/20230527/dron-sbrosil-vzryvnoe-ustroystvo-na-energoobekt-v-belgorode-1129007040.html

Дрон сбросил взрывное устройство на энергообъект в Белгороде

Дрон сбросил взрывное устройство на энергообъект в Белгороде - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Дрон сбросил взрывное устройство на энергообъект в Белгороде

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на энергообъект в Белгороде, пострадавших и серьезных повреждений нет. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T13:13

2023-05-27T13:13

2023-05-27T13:14

белгород

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (дрон)

происшествия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на энергообъект в Белгороде, пострадавших и серьезных повреждений нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Инцидент произошел в ночь на субботу.Ранее в субботу два украинских беспилотника атаковали административное здание нефтепровода в Псковской области. Пострадавших нет. Еще один беспилотник упал у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области. Здесь также обошлось без пострадавших. В настоящее время на месте работают оперативные службы.Как сообщалось, в ночь на 26 мая в центре Краснодара раздался хлопок. В результате происшествия повреждены офисное здание и жилые дома. Позже губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной происшествия стало падение двух беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов: под ударом администрация нефтепровода в Псковской областиБеспилотник упал в Тверской области – что известноНовая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников

https://crimea.ria.ru/20230526/ukrainskaya-raketa-nad-rostovskoy-oblastyu-byla-sbita-sistemami-pvo-1128969806.html

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белгород, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (дрон), происшествия, украина, россия, новости