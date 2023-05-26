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Причина взрывов в Краснодаре - падение беспилотников - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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Причина взрывов в Краснодаре - падение беспилотников
Причина взрывов в Краснодаре - падение беспилотников - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Причина взрывов в Краснодаре - падение беспилотников
Причиной утреннего происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T13:42
2023-05-26T13:42
вениамин кондратьев
краснодар
происшествия
новости
беспилотник (дрон)
кубань
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Причиной утреннего происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В ночь на 26 мая в центре Краснодара раздался хлопок. Как сообщалось, в результате происшествия повреждены офисное здание и жилые дома.По словам губернатора, сейчас продолжаются следственные мероприятия. Горожанам, чье жилье пострадало, местные власти окажут помощь.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ за минувшие сутки выпустили сотни снарядов и дроны по населенным пунктам региона. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушенияЗахарова резко отреагировала на заявление США про удары по КрымуУкраина становится источником мирового терроризма – мнение
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вениамин кондратьев, краснодар, происшествия, новости, беспилотник (дрон), кубань, безопасность
Причина взрывов в Краснодаре - падение беспилотников

Губернатор Кондратьев назвал причину утреннего ЧП в Краснодаре

13:42 26.05.2023
 
© Telegram Евгений НаумовАтака беспилотника на Краснодар
Атака беспилотника на Краснодар
© Telegram Евгений Наумов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Причиной утреннего происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В ночь на 26 мая в центре Краснодара раздался хлопок. Как сообщалось, в результате происшествия повреждены офисное здание и жилые дома.
"Причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, сейчас продолжаются следственные мероприятия. Горожанам, чье жилье пострадало, местные власти окажут помощь.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ за минувшие сутки выпустили сотни снарядов и дроны по населенным пунктам региона.
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Вениамин КондратьевКраснодарПроисшествияНовостиБеспилотник (дрон)КубаньБезопасность
 
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